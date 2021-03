Chociaż na początku GP Kataru, kiedy zawodnicy Ducati wystrzelili do przodu, a Vinales spadł na szóste miejsce, Hiszpan pozbierał się i po 15 z 22 okrażeń, objął prowadzenie.

Jadąc jako lider wypracował dość bezpieczną, ponad sekundową przewagę nad rywalami i niezagrożony jako pierwszy minął linię mety w rundzie otwierającej MotoGP 2021.

Vinales przyznaje, że Yamaha wciąż musi poprawić kwestię startów. Natomiast zapewnia, że dobrze się czuje na M1 w specyfikacji 2021, na tyle dobrze, że znów może być konkurencyjny.

- Cały czas nad tym pracujemy. Na następny wyścig, jak i na resztę sezonu postaramy się uporać z tą kwestią, która jest bardzo ważna. Yamaha pracuje naprawdę ciężko, aby poprawić nasze starty - powiedział Vinales.

- W każdym razie istotne jest to, że kiedy zasiadam na motocyklu czuję, że Yamaha wróciła - podkreślił. - Nie wiem czy wynika to z charakterystyki toru, czy czegoś innego. W każdym razie miałem wrażenie, że moc naszej maszyny jest taka, jaka powinna.

- Prędkość w zakrętach, właściwości jezdne podczas skręcania, to bardzo ważne, aby ten obszar mieć uporządkowany. Chcąc walczyć z Suzuki czy z innymi producentami, należy właśnie dysponować odpowiednimi osiągami w zakrętach - dodał.

Podsumowanie GP Kataru: Vinales na początek

Zawodnicy Yamahy w ostatnich latach napotykali sporo trudności podczas manewrów wyprzedzania, z powodu deficytu mocy w stosunku do rywali. Teraz Vinales ma wrażenie, że sposób, w jaki M1 w tegorocznej specyfikacji skręca, pozwala mu na bardziej agresywną jazdę w łukach.

- Na pewno zmieniliśmy nieco nasze podejście - przekazał. - Musieliśmy stać się mocniejsi podczas wyprzedzania, co było nasza słabą stroną w zeszłym roku. Mieliśmy ogromny potencjał i bardzo dobry rytm jazdy. Niestety w wyścigach potrafiliśmy utknąć, nie miałem jak wyprzedzać innych zawodników.

- Jednak już tutaj w Katarze w wielu sekcjach jesteśmy szybcy, choć nadal musimy popracować nad manewrami wyprzedzania. Mimo to uważam, że dobrze przepracowaliśmy zimę. Przygotowaliśmy motocykl który jest już znacznie szybszy przy zmianach kierunku jazdy, a to daje więcej możliwości (na walkę). Generalnie jechałem dużo agresywniej niż w poprzednich wyścigach. Musimy dalej podążać tą drogą bowiem nie mamy nic do stracenia. To jest jedyne słuszne podejście.

Kolejna odsłona MotoGP 2021 już w najbliższy weekend. Rywalizacja ponownie odbędzie się na torze w Losail, tym razem jako Grand Prix Dohy.

Galeria zdjęć: Maverick Vinales podczas GP Kataru

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 1 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Race winner Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 2 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 3 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 4 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 5 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team 6 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 7 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Race winner Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 8 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 9 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 10 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing 11 / 11 Autor zdjęcia: Gold and Goose / Motorsport Images