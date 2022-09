Fernandez już szósty sezon ściga się w klasie pośredniej. Dwukrotnie kończył rok na piątej pozycji.

Podczas bieżącej kampanii wygrał już cztery razy i łącznie sześciokrotnie stał na podium. 24-latek prowadzi aktualnie w tabeli Moto2 i ma cztery oczka przewagi nad Ai Ogurą.

Hiszpan jeździ w ekipie Red Bull KTM Ajo i to właśnie austriacki producent stoi za promocją Fernandeza. Dołączy on do zespołu GasGas, czyli do przemianowanej satelickiej ekipy Tech3. Umowę podpisano na rok z opcją przedłużenia o dwanaście miesięcy.

Fernandez zostanie w zespole partnerem Pola Espargaro, żegnającego się z Hondą.