Kwalifikacje rozegrano na przesychającym torze i już w decydujących momentach pierwszego segmentu w użyciu były slicki. Awans do Q2 wywalczyli Alex Marquez i Luca Marini.

Poważnie wyglądający wypadek miał Francesco Bagnaia. Oględziny w centrum medycznym nie wykazały obrażeń. Z Q1 nie wyszli też m.in. Enea Bastianini, Alex Rins i Jorge Martin.

Początek Q2 należał do Alexa Marqueza, który dwukrotnie znajdował się na szczycie tabeli czasów. Później zmienił go Zarco, a jego z kolei Jack Miller. Wydawało się, że Australijczyk zdobędzie pole position, zwłaszcza, że pojawiły się żółte flagi po upadku Pola Espargaro. Reprezentant Hondy przyczynił się do nieszczęścia Marca Marqueza. Sześciokrotny mistrz świata MotoGP złożył najlepsze okrążenie, ale jego rezultat skasowano z powodu obecności wspomnianych flag.

W końcowych sekundach najpierw na pierwszą pozycję wskoczył Mir, jednak dziś nie do pokonania był Zarco. Francuz poprawił czas zawodnika Suzuki o niespełna 0,2 s i mógł się cieszyć z pole position.

Pierwszy rząd skompletuje Aleix Espargaro. Miller ustawi się w drugiej linii, razem z Fabio Quartararo i niespodzianką czasówki - Lucą Bezzecchim. Alex Marquez przewrócił się w końcówce sesji i ruszy z siódmego pola. Od brata Marca dzielić go będzie Marini.

Kwalifikacje - Q2:

Q1: