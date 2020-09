Zarco wróci w sobotę

Zarco w wypadku podczas Grand Prix Austrii złamał kość łodeczkowatą w prawym nadgarstku. Francuz w środę przeszedł zabieg chirurgiczny i chciał się poddać kontroli medycznej MotoGP już w czwartek. Jednak przepisy stanowią, iż od operacji musi upłynąć przynajmniej 48 godzin.

W związku z tym zawodnik Avintia Ducati musiał opuścić piątkowe treningi. Badania przeprowadzono wczesnym popołudniem. Uznano, że 30-latek jest gotowy, aby wrócić na motocykl już w Austrii.

Zarco będzie mógł wystąpić w sobotnich treningach i kwalifikacjach. Jednak niezależnie od wyniku uzyskanego w czasówce, do niedzielnego wyścigu będzie ruszał z alei serwisowej. To kara za nieodpowiedzialną jazdę podczas pierwszej rywalizacji na Red Bull Ringu, która przyczyniła się do wypadku z udziałem samego Zarco oraz Franco Morbidelliego.