Zwycięstwo Petrucciego

Ulewa na kilka chwil przed rozpoczęciem rywalizacji wymusiła nieduże opóźnienie rozpoczęcia zawodów, a wyścig został ogłoszony mokrym po raz pierwszy od GP Walencji w 2018 roku.

Po starcie stawce przewodził Cal Crutchlow, ale już w trzecim zakręcie na prowadzenie wysunął się Jack Miller.

Wywrotka Valentino Rossiego wymusiła na jego koledze z zespołu Yamahy - Maverickowi Vinalesowi wyjazd poza tor, podobnie, jak w przypadku Mira i Aleixa Espargaro, którzy omijali Włocha.

Pośród tego chaosu, Andrea Dovizoso i Petrucci pojawili się za Millerem, a zdobywca pole position Quartararo był czwarty, choć wkrótce znalazł się pod presją innych zawodników.

Petrucci znalazł sposób na minięcie Millera pod koniec pierwszego okrążenia, a Dovizoso szybko za nim podążył.

Wiodące trio Ducati zbudowało pewną przewagę nad grupą pościgową, której przewodził Alex Rins. Na jedenastym okrążeniu zawodnik Suzuki był już sekundę za Millerem. Minął go na piętnastym kółku.

Na osiemnastym okrążeniu Dovizoso udanie wyprzedził Petrucciego i objął prowadzenie w wyścigu, odpierając też próbę rewanżu w Garage Vert. W kolejnym zakręcie obydwa Ducati jechały obok siebie, doszło do małego kontaktu między nimi, co wykorzystał Rins, wskakując przed Doviego, a Petrucci znów znalazł się na czele. Szarża Millera natomiast zakończyła się na następnym okrążeniu, kiedy zaliczył wywrotkę, a Rins przewrócił się w trzecim zakręcie niedługo później.

To dało Petrucciemu bufor 2,7s nad Dovizioso, chociaż jego kolega zespołowy szybko to zniwelował, a w tym czasie sporo zbliżył się do nich Alex Marquez

Na 23 okrążeniu prowadzenie Petrucciego spadło do 1,2s, ale Dovizioso zaczął cierpieć z powodu braku przylepności tytułu, co wykorzystał Marquez w La Chapelle.

Petrucci już niezagrożony odniósł swoje drugie zwycięstwo w MotoGP. Marquez zdobył swoje pierwsze podium w tym roku, po starcie z osiemnastego pola. Trójkę skompletował Pol Espargaro.

Dovizoso zdołał utrzymać czwarte miejsce pomimo kończącej się tylnej opony. Piąty był Johann Zarco przed Miguelem Oliveirą.

Takaaki Nakagami finiszował na siódmym miejscu przed Stefanem Bradlem, podczas gdy Quartararo odparł ataki Vinalesa i Mira na ostatnim okrążeniu ratując dziewiątą pozycję.

Quartararo nadal prowadzi w klasyfikacji sezonu, dziesięć punktów przed Mirem i osiemnaście przed Dovizoso.