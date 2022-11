„Batmobil” BMW ujawniony

Można śmiało powiedzieć, że rok 2022 był dobry dla entuzjastów BMW, ponieważ otrzymali oni nie tylko długo oczekiwane M3 Touring, ale także M4 CSL i nowe M2. Zachowując najlepsze na koniec, kulminacją obchodów 50-lecia M jest wskrzeszenie ikony - 3.0 CSL. Oddając hołd temu coupe z lat 70-tych, współczesny E9 jest określany jako „najbardziej ekskluzywny model specjalny” w historii M.

Charakterystyczna atrapa chłodnicy nawiązuje do tej z konceptu 3.0 CSL z 2015 roku, ale teraz ma wstawkę z kratką o strukturze rombu. Rama osłony chłodnicy ma wykończenie z satynowego aluminium, które można również zauważyć na obramowaniach szyb bocznych. Duże wgłębienia w przednim zderzaku nawiązują do oryginalnego modelu 3.0 CSL, a jednocześnie pełnią funkcjonalną rolę, kierując powietrze do chłodzenia silnika i hamulców. Umieszczone na masce ożebrowanie również odnosi się do modelu z lat 70.

Laserowe reflektory zaadaptowane z M4 CSL mają takie same żółte akcenty, co jest hołdem dla samochodów wyścigowych sprzed lat i zbliżonym wykończeniem zastosowanym w obecnym M4 GT3. Profil boczny ujawnia szersze błotniki i kute felgi z mocowaniem centerlock, o wymiarach 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu. Lśniące, pomalowane na złoto obręcze z ramionami układającymi się w kształt litery Y są obute w opony Michelin z wytłoczonym na ścianie bocznej napisem „50”, aby uczcić pół wieku istnienia M.

Najbardziej oczywisty związek z klasycznym modelem można zauważyć z tyłu, gdzie BMW M zamontowało wydatne skrzydło w stylu kultowego Batmobilu, okraszone logiem M Power w tonie retro. Aerodynamikę uzupełnia spojler dachowy, podobny do tego z modelu E9.

Pomalowany w kolorze Alpine White Uni z tradycyjną grafiką M, nowy 3.0 CSL wykorzystuje najmocniejszy sześciocylindrowy silnik rzędowy, jaki kiedykolwiek był montowany przez Bawarczyków. Jednostka o pojemności 3,0 litrów, z podwójnym doładowanem, osiąga moc 553 KM i 550 Nm. Co ciekawe, w porównaniu z M4 Competition i M4 CSL moment obrotowy jest niższy o 100 Nm. To prawdopodobnie dlatego, że ultra ekskluzywna edycja specjalna korzysta z sześciobiegowej przekładni manualnej, która nie radzi sobie z pełnym momentem obrotowym.

Samochód ma napęd na tylne koła, gdzie BMW zamontowało mechanizm różnicowy M. Standardem są karbonowe hamulce, a także dedykowane do jazdy na torze adaptacyjne zawieszenie M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami. Kierowca i pasażer zasiądą w pełni karbonowych fotelach kubełkowych.

BMW wykona tylko 50 indywidualnie numerowanych samochodów w ciągu około trzech miesięcy.

Czytaj również: Grosjean pomagał Czechom

Galeria zdjęć: BMW 3.0 CSL

BMW 3.0 CSL 1 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 2 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 3 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 4 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 5 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 6 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 7 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 8 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 9 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 10 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 11 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 12 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 13 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 14 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 15 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 16 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 17 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 18 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 19 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 20 / 21 Autor zdjęcia: BMW BMW 3.0 CSL 21 / 21 Autor zdjęcia: BMW