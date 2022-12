Bertone wraca po latach

Bertone przedstawiło pierwsze informacje na temat GB110 oraz rendery tego hipersamochodu. Produkcja będzie ograniczona do zaledwie 33 sztuk. To pierwszy projekt nowych właścicieli firmy, którymi są bracia Mauro i Jean-Franck Ricci.

Bertone nie ujawniło zbyt wielu szczegółów dotyczących silnika GB110. Firma podała jedynie, że wyróżnia się on mocą 1100 koni mechanicznych i ma 1100 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Jednostka będzie przystosowania do zasilania paliwem wytwarzanym z odpadów z tworzyw sztucznych, a dokładniej z poliwęglanów.

GB110 rozpędzi się do 100 km/h w 2,79s, 200 km/h w 6,79s. Prędkość maksymalna wyniesie rzekomo 380 km/h. Układ napędowy składa się z siedmiobiegowej skrzyni biegów, ale Bertone nie sprecyzowało, czy jest to przekładnia automatyczna czy manualna. Wysyła ona moc do napędu na wszystkie koła.

Bertone niejasno wyraziło się też w kwestii podwozia GB110. W komunikacie firmy czytamy, że „jest ono oparte na komponentach niemieckiego producenta”. Krążą sugestie, że chodzi o Grupę VW. Wskazuje się na podzespoły Audi R8 lub Lamborghini Huracana.

Bertone twierdzi, że stylizacja zewnętrzna GB110 czerpie inspirację z pojazdów marki z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych, m.in. takich jak koncepcyjna Lancia Stratos HF Zero. Posiada drzwi unoszone do góry. Nie ma zdjęć ani nawet ogólnych szczegółów dotyczących wnętrza auta.

W komunikacie producenta nie podano również szczegółów w apekcie produkcji GB110. Nie jest jasne, gdzie Bertone planuje zbudować ten model i kiedy rozpocznie się montaż. Cena hipersamochodu również jest owiana tajemnicą.

Galeria zdjęć: Bertone GB110

Bertone GB110 1 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 2 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 3 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 4 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 5 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 6 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 7 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 8 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 9 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 10 / 11 Autor zdjęcia: Bertone Bertone GB110 11 / 11 Autor zdjęcia: Bertone