Stylistyka zewnętrzna: Jeszcze bardziej wyrazisty język stylistyczny, typowy dla rodziny modelowej Audi Q

Na wygląd zewnętrzny Audi Q5 ewidentny wpływ ma jednoznaczna tożsamość rodziny modelowej Q, która stanowi emanacja siły, atletycznego wyglądu i bezpieczeństwa. Teraz, w procesie odmładzania modelu, styliści jeszcze bardziej uwypuklili to wrażenie. Ośmiokątna osłona chłodnicy Singleframe jest teraz bardziej płaska i wydaje się być szersza. Boczne wloty powietrza są wyższe, a ich strukturę wyznaczają trapezoidalne obramowania. Reflektory diodowe mają nową, wysoko umiejscowioną sygnaturę świateł do jazdy w dzień. Patrząc na pojazd z boku zauważymy, że zarysowana na nowo listwa progowa sprawia, iż model Q5 zdaje się być lżejszy, a prześwit – większy. Z tyłu, nowa jest listwa dekoracyjna między światłami tylnymi oraz dyfuzor ze swą poprzeczną klamrą. Obok podstawowej linii stylistycznej dostępne są dwie linie opcjonalne. W ramach linii „Advanced”, pionowe żebra w osłonie chłodnicy Singleframe podobnie jak osłony podwozia pod przednim i tylnym zderzakiem nie są czarne, lecz chromowane na kolor srebrny. Natomiast linia wyposażenia zewnętrznego „S line” charakteryzuje się sportową kratownicą o strukturze plastra miodu w osłonie chłodnicy Singleframe i chromowaną klamrą otaczającą dyfuzor.

Dwa z dwunastu dostępnych kolorów lakieru to nowości – zielony District i niebieski Ultra. Na życzenie dostępny jest pakiet optyczny Czerń.

Stylistyka wnętrza: wizualna lekkość i doskonała jakość

Pozioma orientacja wnętrza nadaje mu szerokości i lekkości. Plastycznie uformowana, elegancko zaokrąglona listwa dekoracyjna, oddziela od siebie górną i dolną strefę deski rozdzielczej. Centralny punkt stanowi nowy, swobodnie zawieszony wyświetlacz dotykowy MMI touch z funkcją akustycznej reakcji zwrotnej. Nie ma tu już dotychczas stosowanego regulatora obrotowo-przyciskowego na konsoli tunelu środkowego. Zwolnione miejsce wypełnia teraz schowek.

Nabywca odmłodzonego Audi Q5 ma wybór między trzema liniami wyposażenia wnętrza: bazową, design selection i S line. Można je dowolnie łączyć z zewnętrznymi liniami stylistycznymi. Do pakietu stylistycznego wnętrza design selection należy pakiet oświetlenia konturowego/Ambiente: jego efekty świetlne podkreślają wykończenie typowe dla marki Audi.

Nowość na skalę światową: cyfrowa technika diod organicznych OLED w tylnych światłach Audi Q5

W odmłodzonym modelu Q5 po raz pierwszy dostępna jest kolejna generacja technicznej innowacji: wydajnych diod organicznych OLED, które emitują homogeniczne światło. Opcjonalnie tylne światła nowego Audi Q5 wykonane są w takiej właśnie technice diod organicznych OLED. Każde ze świateł zawiera w swoim wnętrzu trzy sekcje, po sześć segmentów w każdej sekcji. Umożliwiło to stylistom i projektantom Audi zastosowanie jednej jednostki sterującej do tworzenia różnych wyglądów i sygnatur świateł.

„Zalety cyfrowych diod organicznych OLED to obok perfekcyjnego kontrastu wysoka homogeniczność oraz minimalne odstępy między segmentami” – objaśnia Stephan Berlitz, kierownik działu innowacji świateł w Audi. „Cyfrowe diody organiczne OLED są dlatego tak doskonałym rozwiązaniem technicznym, że w przyszłości mogą z wysoką precyzją i dużą zmiennością oferować spersonalizowaną stylistykę świateł. Jest jeszcze wiele możliwości dalszego rozwoju tej technologii.”

Zamawiając swoje Audi Q5 klienci mogą wybierać spośród trzech sygnatur świateł tylnych. Dla każdej sygnatury stworzono charakterystyczne efekty świetlne na powitanie i pożegnanie, przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. W trybie „dynamic” systemu wyboru dynamiki jazdy Audi drive select, światła przełączają się na jeszcze inną sygnaturę. Ponadto światła tylne w technice diod organicznych OLED oferują funkcję rozpoznającą, że zbliża się jakiś obiekt: gdy do stojącego Audi Q5 na odległość krótszą niż dwa metry zbliży się od tyłu inny uczestnik ruchu drogowego, aktywują się wszystkie segmenty diod organicznych OLED. Gdy nasz pojazd rusza, włącza się ponownie pierwotna sygnatura świetlna. Dynamiczne kierunkowskazy stanowią dopełnienie spektrum cyfrowych świateł tylnych wykonanych w technice diod organicznych OLED. Wyposażenie standardowe modelu Q5 stanowią obecnie reflektory diodowe, a reflektory diodowe Matrix można zamówić w opcji. Ich inteligentnie sterowane światło drogowe daje większe bezpieczeństwo i komfort, bez oślepiania innych uczestników ruchu drogowego.

Przestronne i zmienne: wymiary i wnętrze

Audi Q5 po zmodyfikowaniu urosło – przede wszystkim dlatego, że jego zderzaki są większe. Ma teraz 4,68 m długości, o 19 mm więcej niż poprzednik. Nie zmieniła się szerokość (bez lusterek bocznych) 1,89 m i wysokość 1,66 m. Duży rozstaw osi wynoszący 2,82 m gwarantuje dużo miejsca we wnętrzu. Opcjonalnie Audi dostarcza przesuwaną kanapę tylną plus z regulacją pochylenia oparcia. Pojemność bagażnika pojazdu wyposażonego w taką kanapę wynosi od 550 do 1550 l. Składana na różne sposoby mata bagażnika jest elementem wyposażenia standardowego, a elektryczna pokrywa bagażnika jest dostępna w opcji. Dzięki inteligentnej kombinacji wykorzystanych materiałów, model Q5 posiada jedną z lżejszych karoserii w swoim segmencie. Wartość współczynnika oporu powietrza cw wynosząca 0.30, należy do najlepszych w tej klasie pojazdów. Dzięki dopracowanej aeroakustyce, we wnętrzu Audi Q5 jest bardzo cicho.

Obsługa, infotainment i Audi connect: komunikacja na najwyższym poziomie

Sercem koncepcji obsługi w odmłodzonym Audi Q5 jest nowa jednostka główna: modułowa platforma infotainment trzeciej generacji (MIB 3), mająca dziesięciokrotnie większą moc obliczeniową niż jej poprzedniczka - MIB 2.

Centrum obsługi jest konwencjonalna tablica rozdzielcza z umiejscowionym pośrodku systemem informacji kierowcy. Ukoronowaniem rozbudowy systemu jest kokpit cyfrowy Audi virtual cockpit plus – wysokiej rozdzielczości wyświetlacz cyfrowy o przekątnej 12,3 cala, z trzema widokami do wyboru. Kierowca steruje trybami widoku za pomocą wielofunkcyjnej kierownicy. Opcjonalnie dostępny jest też wyświetlacz danych na szybie na wprost wzroku kierowcy – head-up display.

Elementem wyposażenia standardowego Audi Q5 jest centralny wyświetlacz dotykowy MMI o przekątnej 10,1 cala. Struktura menu z płaską hierarchią ułatwia jego obsługę. Wyszukiwanie bazuje na wprowadzaniu dowolnego tekstu. Alternatywnie, kierowca może wpisywać litery lub cyfry palcem albo używać głosowego systemu dialogowego, który rozumie wiele zwrotów z języka potocznego. W połączeniu z MMI Navigation plus, w systemie infotainment znajdziemy też Audi connect Navigation & Infotainment. Wtedy obsługa głosowa może także wykorzystywać informacje pozyskiwane z chmury, stając się w ten sposób jeszcze bardziej elastyczną w użytkowaniu.

Usługi online Audi connect pozwalają na ścisłe skomunikowanie odmłodzonego Audi Q5 z Internetem i z infrastrukturą uliczną. Nawigacja oferuje wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne Google Earth, informacje o płynności ruchu ulicznego z dokładnością do pasa ruchu oraz prognozy dotyczące zmian natężenia ruchu. Radio cyfrowe DAB+ to element wyposażenia standardowego.

Wiele indywidualnych ustawień – od często wybieranych celów nawigacji, przez ustawienia foteli, aż po preferowaną temperaturę w klimatyzacji – można zapisać w sześciu profilach użytkownika. Dane są zapisywane w chmurze w portalu klienckim myAudi i dostępne stamtąd dla każdego uprawnionego użytkownika i to w każdym odpowiednio wyposażonym modelu Audi.

Napęd: świetne osiągi, niskie wartości emisji

Odmłodzone Audi Q5 - SUV klasy premium, na początek na rynku europejskim pojawi się w wersji 40 TDI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 5,4 – 5,3 emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 143 – 139*). Jego mocny, dwulitrowy, czterocylindrowy silnik generuje moc 150 kW (204 KM) i moment obrotowy 400 Nm. Aluminiowa skrzynia korbowa waży ok. 20 kg mniej niż w modelu poprzednim, a wał korbowy jest lżejszy o ok. 2,5 kg.

Do niskiego zużycia paliwa przyczynia się również system mild-hybrid (MHEV). Będący częścią tego systemu alternator – rozrusznik (RSG) zaopatruje w energię elektryczną 12-woltową sieć pokładową, której elementem jest kompaktowy akumulator litowo-jonowy. Podczas hamowania, alternator – rozrusznik RSG rekuperuje moc i magazynuje ją w akumulatorze. Dzięki systemowi mild-hybrid MHEV, Audi Q5 może żeglować z wyłączonym silnikiem, a system start-stop załącza się już przy prędkości, która spadnie do 22 km/h. Oszczędność w zużyciu wynosi ok. 0,3 l na 100 km. Audi Q5 40 TDI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 5,4 – 5,3; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 143 – 139*) od 0 do 100 km/h przyspiesza w 7,6 sekundy i osiąga prędkość maksymalną 222 km/h.

Mocny silnik wysokoprężny jest nie tylko wydajny, ale też ekologiczny. Spełnia limity najnowszego europejskiego standardu emisji spalin Euro 6d-ISC-FCM czy EU 6 AP. Dzięki nowemu systemowi Twindosing-SCR z podwójnym wtryskiem roztworu AdBlue, znacznie zredukowano emisję tlenków azotu. Wodny roztwór mocznika wtryskiwany jest każdorazowo przed dwoma katalizatorami SCR ułożonymi jeden za drugim. Już po wprowadzeniu na rynek odmłodzonego modelu Q5, pojawią się kolejne silniki: dwa warianty czterocylindrowego TDI oraz dwie dwulitrowe, czterocylindrowe jednostki TFSI. Ponownie oferowany będzie również dobrze sprzedający się model Audi Q5 TFSI z napędem hybrydowym typu plug-in w dwóch wariantach mocy.

W Audi Q5 40 TDI (zużycie paliwa w trybie jazdy mieszanej w l/100 km: 5,4 – 5,3; emisja CO2 w trybie jazdy mieszanej w g/km: 143 – 139*) moc silnika do napędu na cztery koła quattro z techniką ultra, przekazywana jest za pośrednictwem siedmiostopniowej, automatycznej skrzyni biegów S tronic. Technika ultra napędu na cztery koła quattro wydatnie przyczynia się do wzrostu wydajności. Podczas normalnej jazdy moment obrotowy kierowany jest wyłącznie na koła przedniej osi. Gdy np. na śliskiej nawierzchni, czy podczas dynamicznej jazdy, potrzebny jest napęd na cztery koła, dwa sprzęgła szybko dołączają do napędu tylną oś. W wielu sytuacjach odbywa się to predyktywnie.

Zawieszenie: jeszcze większy komfort i zwrotność

Sportowe, a jednocześnie komfortowe – zbalansowane zawieszenie jest dużą zaletą Audi Q5. Wielowahaczowe układy zarówno przednich, jak i tylnych kół, są bardzo lekkie i dzięki temu nie tylko poprawiają manewrowość, ale i maja pozytywny wpływ na wydajność. Na życzenie, Audi wyposaża model Q5 w dynamiczny układ kierowniczy. W zależności od prędkości i kąta skrętu kierownicy, może on aż do 100% zmieniać swoje przełożenie.

Klienci mają do wyboru cztery możliwości zestrojenia zawieszenia. Alternatywą dla zawieszenia standardowego jest zawieszenie sportowe. Zawieszenie standardowe ze stalowymi sprężynami jest także dostępne z systemem kontroli tłumienia o szerokim zakresie tłumienia: od komfortowego po dynamiczne. Adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne adaptive air suspension, oprócz regulacji tłumienia może także w pięciu stopniach zmieniać wysokość położenia karoserii. Wyjątkowo dobrze pasuje ono do modelu Q5.

System wyboru dynamiki jazdy Audi drive select, który wpływa na charakterystykę pracy wielu podzespołów, jest elementem wyposażenia standardowego. Kierowca może wybrać jeden z siedmiu profili jego działania, w tym także offroad i allroad (w połączeniu z zawieszeniem pneumatycznym). Asystent zjazdu ze wzniesienia wspiera kierowcę podczas zjeżdżania ze stromych odcinków. Standardowo Audi Q5 wyposażone będą w 18-calowe obręcze ze stopów metali lekkich. W ramach linii wyposażeniowych advanced i S line dostępne będą również obręcze 18-calowe. Audi i Audi Sport dostarczają dodatkowo opcjonalne felgi o średnicy 19, 20 i 21 cali.

Systemy wsparcia kierowcy: przewaga w zakresie bezpieczeństwa i komfortu

Odmłodzony model Q5 oferuje bogaty zestaw systemów wsparcia. W standardzie znajdziemy system ochrony bezpieczeństwa pasażerów Audi pre sense city. Pomaga on uniknąć kolizji z innymi uczestnikami ruchu ulicznego lub zmniejszyć ich skutki. Bezpieczeństwo zwiększają także systemy opcjonalne – asystent skrętu, asystent unikania kolizji i ostrzeżenie przed wysiadaniem. Adaptacyjny asystent jazdy na długich odcinkach może przejąć od kierowcy większość czynności związanych z przyspieszaniem, hamowaniem i utrzymywaniem pojazdu na danym pasie ruchu. Natomiast predyktywny asystent wydajności wspiera kierowcę w prospektywnym stylu jazdy i obniża zużycie paliwa.

Wprowadzenie na rynek: jesień 2020

Odmłodzone Audi Q5 jest produkowane w meksykańskich zakładach w San José Chiapa. Na światowych rynkach pojawi się jesienią 2020 roku.

Edycja limitowana „edition one”: ekskluzywny wygląd i jedyne w swoim rodzaju detale

Klienci mogą już zamawiać Audi Q5 – także z pakietem stylistycznym „edition one”. Stylistyka zewnętrzna bazuje tu na linii wyposażenia zewnętrznego S line, uzupełnionej o pakiet optyczny Czerń. Charakterystyczne elementy stylistyczne takie jak czarny emblemat Audi z przodu, z tyłu i na tylnych drzwiach, czarne relingi na dachu, czarne obudowy bocznych lusterek oraz boczne listwy progowe wykonane z karbonu, podkreślają sportowy rodowód tego modelu. Przy wsiadaniu, na jezdnię przy drzwiach rzucany jest obraz czterech pierścieni. Do pakietu wyposażenia należą tu również czerwone zaciski hamulcowe, 19-calowe felgi i sportowe fotele. Dostępne lakiery to obok nowego koloru zielonego District i niebieskiego Ultra, biały Gletscher i czarny Mythos.

informacja prasowa