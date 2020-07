Wraz z jazdami próbnymi w warunkach torowych proces przygotowania do produkcji seryjnej nowego BMW M3 Limuzyna i nowego BMW M4 Coupé (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 10,9-10,5 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 249-239 g/km, wartości tymczasowe) wchodzi w decydującą fazę. Nowo opracowane sześciocylindrowe silniki rzędowe o znacznie większej mocy w porównaniu z poprzednimi modelami i specyficzna dla M konstrukcja układu jezdnego po raz kolejny wyznaczają standardy w segmencie wysokowydajnych limuzyn i coupé w klasie średniej premium. Szeroko zakrojone innowacje w zakresie układu napędowego, jezdnego, kierowniczego i hamulcowego wymagają starannych testów na drogach publicznych, w centrach testowych BMW Group w Miramas na południu Francji i w Arjeplog w Szwecji, a także na różnych torach wyścigowych.

Tradycyjnie wyznacznikiem idealnego zestrojenia napędu i zawieszenia jest pętla północna toru Nürburgring. Ponieważ jednak właściwości BMW M muszą przekonywać nie tylko tam, ale i na wielu innych profilach trasy, inżynierowie testowi stale rozszerzają program testowy o kolejne tory. Jazdy konfiguracyjne zakamuflowanymi prototypami nowego BMW M3 Limuzyna i nowego BMW M4 Coupé obejmują obecne również Sachsenring.

Na kilka miesięcy przed światową premierą, która nastąpi w połowie września 2020 r., potencjał dynamiki jazdy nowego BMW M3 Limuzyna i nowego BMW M4 Coupé jest już wyraźnie określony. Ich właściwości jezdne wyróżnia fenomenalna zwinność, nieprzeciętna dynamika i precyzyjne prowadzenie nawet w najbardziej sportowych sytuacjach. Również typowy dla M balans pomiędzy doskonałymi osiągami i nieograniczoną przydatnością do codziennego użytku osiąga tu nowym poziom. „Wraz z każdym samochodem BMW M wprowadzamy na drogi technologie wyścigowe,” mówi Markus Flasch, prezes zarządu BMW M GmbH. „Nowe BMW M3 Limuzyna i nowe BMW M4 Coupé realizują tę zasadę w szczególnie intensywny sposób. Oba modele wpisują się bez wątpienia w tradycję tego najbardziej udanego samochodu turystycznego na świecie. A wyniki jazd konfiguracyjnych pokazują nam, że nowa generacja modeli po raz kolejny wyraźnie przewyższa swoich poprzedników pod względem osiągów”.

Nowe BMW M3 Limuzyna i nowe BMW M4 Coupé, podobnie jak wszystkie obecne modele BMW M GmbH, oferowane są w dwóch poziomach mocy: oprócz wersji 353 kW (480 KM) z 6-biegową skrzynią manualną oferowany jest model Competition o mocy 375 kW (510 KM) z 8-biegowa skrzynią M Steptronic z układem Drivelogic. „Dla klientów preferujących purystyczne wrażenia z jazdy i szczególnie intensywną interakcję z samochodem warianty ze skrzynią manualną stanowią wyjątkową ofertę w tym segmencie pojazdów,” wyjaśnia Dirk Häcker, kierownik działu rozwoju samochodów M i BMW Individual. „W modelach Competition nowego BMW M3 Limuzyna i nowego BMW M4 Coupé dążymy z kolei do uzyskania maksymalnej dynamiki w oddawaniu mocy i przenoszeniu napędu – początkowo z klasycznym napędem na tylne koła, a później w połączeniu z najnowszą wersją naszego napędu na wszystkie koła M xDrive”.

Sześciocylindrowe silniki rzędowe nowych wysokowydajnych samochodów sportowych wytwarzają moc o 36 kW (49 KM) i 44 kW (60 KM) (modele Competiton) wyższą niż w poprzednich modelach i maksymalny moment obrotowy do 650 Nm. Dzięki technologii M TwinPower Turbo i wysokoobrotowej koncepcji imponuje również charakterystyką mocy wywodzącą się bezpośrednio z motorsportu. Silnik reagujący wyjątkowo spontanicznie w całym zakresie obrotów jest stosowany również w BMW M4 GT3, które od sezonu 2022 będzie nowym topowym modelem BMW M GmbH w klienckim motorsporcie.

Obecnie inżynierowie ds. rozwoju i badań w BMW M GmbH pracują w ramach skrupulatnych testów nad tym, aby specyficzne dla M elementy zawieszenia były tak precyzyjnie dopasowane do charakterystyki pracy silnika, by nowe BMW M3 Limuzyna i nowe BMW M4 Coupé miały zagwarantowane pole position w swoim segmencie. Idealne warunki do tego oferuje tor Sachsenring o długości około 3670 m, znany od wielu lat jako miejsce rozgrywek rund niemieckiej serii wyścigów DTM. Jego wymagający profil z wąskimi ciasnymi zakrętami, długimi prostymi i odcinkiem zjazdowym przed zakrętem Queckenberg pozwala zoptymalizować wzdłużną i boczną dynamikę jazdy nowego BMW M3 Limuzyna i nowego BMW M4 Coupé.

