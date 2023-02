BMW X5 M i X6 M - Mocne V8 z hybrydą

Po premierze odświeżonych BMW X5 i X6, teraz debiutują wersje M Competition tych SUV-ów.

Warianty M modeli X5 i X6 nadal wyposażone są w 4,4-litrowe jednostki biturbo V8, ale po raz pierwszy w wyczynowych autach marki zastosowano technologię 48-woltową. Miękka hybryda zapewnia do 12 KM dodatkowej mocy i 200 Nm momentu obrotowego chwilowego wsparcia.

Łączne parametry napędu nie uległy jednak zmianie. Generuje moc 617 KM i maksymalny moment obrotowy wynoszący 750 Nm

Jednostka spalinowa oprócz międzyrzędowego kolektora wydechowego otrzymała również wzmocniony zespół korbowy, zmodernizowane turbodoładowanie, nowy dolot powietrza oraz zoptymalizowane smarowanie i separację oleju.

W odniesieniu do powyższych modyfikacji BMW twierdzi, że hybrydowe wspomaganie „wynosi typową dla M charakterystykę mocy na jeszcze bardziej fascynujący poziom”. Większy temperament układu napędowego jest wyraźnie odczuwalny także podczas dynamicznego przyspieszania. Modyfikacje poprawiają także zużycie paliwa.

Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje nowym BMW X5 M Competition i BMW X6 M Competition 3,9 s. Ich prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 249 km/h, a opcjonalny pakiet M Driver zwiększa ją do 285 km/h.

Standardowy sportowy układ wydechowy M z elektrycznie sterowanymi klapami wzbogaca wrażenia z jazdy o lepsze brzmienie. Nowe katalizatory przyczyniają się do zmniejszenia emisji spalin.

Silnik przekazuje napęd do nowej wersji 8-stopniowej skrzyni M Steptronic, która w trybie automatycznym oraz ręcznym oferuje do wyboru trzy programy zmiany przełożeń. Innowacje obejmują m.in. zmodyfikowane zestrojenie skrzyni biegów i większą dynamikę przełączania biegów. Zastosowano także nową wersję napędu na wszystkie koła xDrive.

Podobnie jak standardowe BMW X5 i X6, modele M Competition posiadają nowe, smuklejsze reflektory. Poziome listwy grilla i większe oznaczenie modelu stanowią efektowne akcenty. Ponadto atrapa chłodnicy BMW i centralny dolny wlot powietrza tworzą teraz wspólny obszar w kształcie litery X w kolorze czarnym. Nowe barwy nadwozia to Brooklyn Grey metallic, Isle of Man Green metallic i Frozen Pure Grey metallic.

We wnętrzu nowością jest zakrzywiony wyświetlacz który łączy w jednej ramce 12,3-calowy ekran informacyjny i 14,9-calowy monitor kontrolny. Kokpit jest standardowo wyposażony w elementy wykończeniowe z włókna węglowego.

Jeśli chodzi o ceny w Polsce, X5 M Competition to wydatek co najmniej w wysokości 700 tysięcy zł. Cena X6 wyjściowo to 730 tysięcy zł.

Galeria zdjęć: BMW X5 i X6 M Competition

BMW X5 M Competition 1 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 i X6 M Competition 2 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 i X6 M Competition 3 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 4 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 5 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 6 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 7 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 8 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 9 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 i X6 M Competition 10 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 11 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 M Competition 12 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 13 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 14 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 15 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 16 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X6 M Competition 17 / 18 Autor zdjęcia: BMW BMW X5 i X6 M Competition 18 / 18 Autor zdjęcia: BMW