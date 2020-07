Citroen prezentuje nowego ë-C4

Odkryty na nowo kompaktowy hatchback odpowiada na oczekiwania segmentu, jednocześnie zachowując tożsamość Citroëna:

- Siła konceptu: prezentując zdecydowany krok naprzód w stylistyce Citroëna, cechuje się podwyższoną postawą na kołach o dużej średnicy oraz energiczną, aerodynamiczną i mieszaną sylwetkę, obejmującą standardy SUV, a także asertywny i graficzny design o licznych możliwościach personalizacji.

- Wybór układu napędowego: Nowy ë-C4 – 100% ëlectric jest piątym modelem w ofensywie elektryfikacyjnej Citroëna, po modelach C5 Aircross SUV Hybrid, Ami, ë-Jumpy i ë-SpaceTourer. Nowy C4 jest także dostępny z silnikiem benzynowym lub Diesla.

- Komfort na pokładzie: wszystkie zalety programu Citroën Advanced Comfort dla większego komfortu wszystkich z zawieszeniem z progresywnymi ogranicznikami hydraulicznymi (Progressive Hydraulic Cushions®), fotelami Advanced Comfort i Citroën Smart Pad Support ™ (światowa premiera). Komfort zwiększony dzięki 20 technologiom wspomagającym jazdę, w tym Highway Driver Assist, półautonomicznemu systemowi jazdy poziomu 2 i 6 technologiom łączności. Te cechy są jeszcze bardziej wzmocnione w Nowym ë-C4 – 100% électric oferującym ë-Comfort.

Nowy C4 i Nowy ë-C4 – 100% ëlectric są dziesiątą generacją kompaktowych hatchbacków Citroëna, które zaznaczyły swoją erę komfortem i charakterem. Pojawią się w salonach na początku 2021 roku, a zamówienia zostaną otwarte w sierpniu.



Kontynuując udaną ofensywę SUV-ów, z wprowadzonymi do sprzedaży C3 Aircross SUV i C5 Aircross SUV (odpowiednio 300 000 i 200 000 sprzedanych egzemplarzy od ich debiutu).

- Citroën powraca na rynek hatchbacków. Przy ponad 1,700 000 samochodów sprzedanych w Europie w 2019 r. (prawie 11% całkowitej sprzedaży samochodów osobowych), obecność w segmencie kompaktowych hatchbacków jest niezbędna na rynku europejskim. Nowy C4 i Nowy ë-C4 – 100% ëlectricto kompaktowy hatchback nowej generacji, zainspirowany jego klientami oraz sposobem, w jaki użytkują oni samochód. Posiada on wszelkie niezbędne cechy potrzebne do wprowadzenia innowacji do segmentu, który musi się zmienić - powiedział Vincent Cobée, Dyrektor generalny marki Citroën.

informacja prasowa