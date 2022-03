Cywilna dakarówka Prodrive

Poznajcie cywilnego Huntera, czyli drogową wersję samochodu BRX Hunter T1+ z Rajdu Dakar. W dużej mierze zachowuje on wygląd wersji rajdowej, a ponieważ nie musi spełniać wymogów przepisów klasy, ma o ponad 50 procent większą moc.

Sercem Huntera jest 3,5-litrowy silnik V6 dostarczony przez Forda i podrasowany przez firmę Prodrive, który generuje ponad 600 koni mechanicznych i 700 niutonometrów. Szacuje się, że mocna, podwójnie doładowana jednostka, pozwala osiągnąć prędkość 100 km/h w czasie poniżej czterech sekund, a prędkość maksymalna wynosi 300 km/h.

W odniesieniu do kalkulowanych osiągów producent zastrzega jednak, że samochód jest wyposażony w masywne, 35-calowe opony terenowe przeznaczone głównie na bezdroża, aby zoptymalizować przyczepność na nierównym terenie i piasku, a nie właściwości jezdne na asfalcie.

Prodrive Hunter jest prawdziwym pojazdem przygodowym dzięki przedniemu i tylnemu zawieszeniu z podwójnymi wahaczami i o skoku 400 milimetrów. Co ciekawe, jest to o 50 mm więcej niż w przypadku maszyny przeznaczonej do startów w Dakarze.

Prodrive wyposażył Huntera w sześciobiegową przekładnię i oczywiście w napęd na cztery koła. Ta terenowa bestia posiada przedni, środkowy i tylny dyferencjał, nie wspominając o regulowanych amortyzatorach i ogromnym zbiorniku paliwa, który może pomieścić aż 480 litrów. W układzie hamulcowym wykorzystano wentylowane tarcze i sześciotłoczkowe zaciski, pochodzące z rajdówki.

Jak już pewnie się domyślacie, Prodrive Hunter nie jest tani. Kosztuje 1,63 miliona dolarów. Produkcja w Banbury w Wielkiej Brytanii zostanie ograniczona do 25 egzemplarzy, a pierwszy z nich kupił już książę Bahrajnu, Salman bin Hamad Al Khalifa.

Prezes Prodrive, David Richards, określił samochód mianem „Ferrari pustyni”.

W broszurze reklamowej napisano „Tam, dokąd zmierzamy, nie potrzebujemy dróg”.

Galeria zdjęć: Prodrive Hunter

