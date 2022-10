Debiut nowego BMW M2

Kompaktowe wymiary w połączeniu z rozwiązaniami układu napędowego i jezdnego zaczerpniętymi z BMW M3 / BMW M4 dają nowej edycji tego dwudrzwiowego modelu fascynującą zwinność i kontrolowane aż do limitu właściwości jezdne. Ta charakterystyka znajduje również odzwierciedlenie w ekspresyjnym wyglądzie zewnętrznym z atletycznymi proporcjami coupé. Ponadto nowoczesna koncepcja obsługi umożliwiająca indywidualizację ustawień pozwala na bardzo intensywne odczuwanie możliwości samochodu. Dzięki tym cechom nowe BMW M2 jest kontynuacją tradycji wybitnie sportowych kompaktów zapoczątkowanej w 1973 roku przez BMW 2002 turbo. Ma być też dalszym ciągiem sukcesu rynkowego swojego poprzednika, który sprzedał się na całym świecie w liczbie niemal 60 000 egzemplarzy.

6-cylindrowy silnik rzędowy

Sześciocylindrowy silnik rzędowy tego kompaktowego wyczynowca wyróżnia się typową dla M charakterystyką mocy i wysokoobrotową koncepcją z technologią M TwinPower Turbo. Jednostka o pojemności 3,0 l różni się tylko w kilku szczegółach od silnika stosowanego w BMW M3 / BMW M4 i zachwyca spontaniczną reakcją, łatwym wchodzeniem na obroty i liniowym oddawaniem mocy aż do maksymalnych obciążeń.

Moc 338 kW (460 KM) nowego BMW M2 przewyższa podstawowy silnik poprzednika o 66 kW (90 KM). Maksymalny moment obrotowy wynoszący 550 Nm dostępny jest w zakresie od 2650 do 5870 obr/min. Nowy silnik osiąga moc maksymalną przy 6250 obr/min, a jego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 7200 obr/min.

Napęd przenoszony jest na tylne koła standardowo przez 8-stopniową skrzynię M Steptronic z Drivelogic. Opcjonalnie oferowana jest 6-biegowa skrzynia manualna.

Z 8-stopniową skrzynią M Steptronic nowe BMW M2 przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,1 s; w połączeniu z 6-biegową skrzynią manualną w 4,3 s. Przyspieszenie od 0 do 200 km/h wynosi 13,5 s (skrzynia automatyczna) lub 14,3 s (skrzynia manualna). Prędkość maksymalną nowego BMW M2 można podnieść z 250 do 285 km/h, wybierając opcjonalny pakiet M Driver.

Napęd

Niezależnie od wyboru skrzyni biegów tradycyjną formę dynamiki jazdy zapewnia również napęd na tylne koła. Typowe dla M liniowe narastanie przeciążeń bocznych pomaga kierowcy np. w kontrolowanych poślizgach na zakrętach. Również seryjna funkcja M Traction Control ułatwia kontrolowaną jazdę na limicie. Pozwala kierowcy na indywidualne ustawienie progów interwencji ograniczenia poślizgu kół w dziesięciu poziomach.

Aktywny mechanizm różnicowy M na tylnej osi będący również wyposażeniem standardowym zapewnia najwyższą radość z jazdy poprzez płynną, adaptacyjną blokadę do 100 procent. Optymalizuje na przykład trakcję na nawierzchniach o różnych przyczepnościach na prawym i lewym kole tylnej osi, jak również przenoszenie napędu na drogę podczas dynamicznego przyspieszania na zakrętach.

Zaawansowany układ jezdny

Kompaktowe wymiary, krótki rozstaw osi, niemal idealnie wyważony rozkład masy 50:50 i zaawansowany układ jezdny nowego BMW M2 sprzyjają łatwemu i precyzyjnemu prowadzeniu. Również duża sztywność skrętna karoserii i punktów mocowania zawieszenia zapewniają zwinność, dynamikę i precyzję prowadzenia.

Zarówno oś przednia z dwuprzegubowymi kolumnami resorującymi, jak i pięciowahaczowa oś tylna mają kinematykę charakterystyczną dla M. Wyposażenie standardowe nowego BMW M2 obejmuje adaptacyjny układ jezdny M z elektronicznie sterowanymi amortyzatorami, układ kierowniczy M Servotronic o zmiennym przełożeniu, układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) z trybem M Dynamic oraz wydajny układ hamulcowy M z pływającymi tarczami i sześciotłoczkowymi zaciskami stałymi z przodu i jednotłoczkowymi zaciskami pływającymi z tyłu. Zintegrowany układ hamulcowy umożliwia dwie charakterystyki twardości pedału hamulca. Nowe BMW M2 wyposażone jest w 19‑calowe obręcze kół ze stopów lekkich z przodu i 20‑calowe z tyłu.

Wnętrze

Nowe BMW M2 oferuje kokpit zorientowany na kierowcę z typowymi dla M wskazaniami, elementami obsługi i ustawieniami, a także zaawansowany zakrzywiony wyświetlacz BMW. Informacje istotne dla kierowcy, w tym wskaźnik zmiany biegu, są wyświetlane w nowej formie graficznej na wyświetlaczu informacyjnym o przekątnej 12,3 cala. Wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala może pokazywać widżety M dotyczące między innymi ustawień pojazdu i stanu opon. Również opcjonalny wyświetlacz BMW Head-Up oferuje typowe wskazania M.

Podobnie jak inteligentny asystent osobisty, zakrzywiony wyświetlacz jest częścią systemu BMW iDrive najnowszej generacji. Bazuje on na systemie operacyjnym BMW 8.

Światowy debiut rynkowy nowego BMW M2 przypadnie w kwietniu 2023 roku.

