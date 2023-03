Debiut szalonego Lamborghini Revuelto

Nie co dzień Lamborghini odsłania nowy flagowy supersamochód, więc ten moment jest tym bardziej wyjątkowy. Po ponad dekadzie z Aventadorem, teraz wreszcie jest jego następca. Nadszedł Revuelto 2024, dwumiejscowa maszyna, którą Lamborghini określa jako „najbliższą przyszłość” motoryzacji o wysokich osiągach.

Sercem tego flagowca jest nowa 6,5-litrowa jednostka V12, uzupełniona trzema silnikami elektrycznymi. Wszystko to łącznie wytwarza ponad 1000 KM. Moc przekazywana jest na cztery koła za pośrednictwem nowej, ośmiobiegowej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Dla tej hybrydy typu plug-in dostępnych jest aż trzynaście trybów jazdy, w tym jeden całkowicie elektryczny. Revuelto wykorzystuje nowe samonośne podwozie, które według Lamborghini jest pierwszym, jakie ma przednią konstrukcję w pełni wykonaną z włókna węglowego.

Revuelto reprezentuje nowy język projektowania włoskiego producenta. Charakteryzuje go mnóstwo dzikich kątów i kilka klasycznych rozwiązań wkomponowanych w kształt nadwozia. Spoglądając z boku można wyczuć naleciałości Aventadora oraz powtarzający się motyw „Y”, m.in. reflektory i światła tylne mają taką strukturę. Duże boczne wloty powietrza, skierowane do przodu jak strzała, dodają jeszcze więcej stylistyki „Y”. Podobną, efektowną formę ma także deska rozdzielcza.

Po co to całe „Y”? Lamborghini kojarzy to z nowoczesnymi elementami lotniczymi, a gdy spojrzymy na odrzutowiec F-35 Lightning II, można doszukać się w tym więcej sensu. W połączeniu z kanciastymi liniami nadwozia i sześciokątnymi wzorami zakończeń wydechów, Revuelto ma w sobie coś z myśliwca typu stealth. Motyw samolotu nie jest przypadkowy - Lamborghini określa kierowcę Revuelto jako pilota, a pasażera jako drugiego pilota. Obaj, kiedy opuszczają pojazd, nadal robią to za pomocą drzwi nożycowych, których pionierem był Lamborghini Countach 50 lat temu.

Projekt Revuelto nie jest wyłącznie zagadnieniem z dziedziny science fiction. Boczne żebra za przednimi kołami zostały zaprojektowane tak, aby pomóc w kierowaniu powietrza do wlotów wzdłuż wklęsłych drzwi. Wklęsły dach kieruje je do tylnego skrzydła, oferując jednocześnie nieco więcej miejsca na głowę dla pasażerów wewnątrz auta. Przedni splitter rozprowadza z kolei powietrze z dala od przednich kół, podczas gdy z tyłu najdzikszy tylny dyfuzor, jaki kiedykolwiek zastosowano w Lambo, generuje dużą siłę docisku, jednocześnie chłodząc silnik. Tylne skrzydło jest aktywne i automatycznie dostosowuje się do sytuacji lub może być ręcznie sterowane pomiędzy trzema trybami dla minimalnej lub maksymalnej siły docisku.

W porównaniu do Aventadora Ultimae, Lamborghini twierdzi, że Revuelto generuje o 66 procent więcej siły docisku, a aerodynamika jest o 61 procent wydajniejsza. To z pewnością wystawi na próbę wykonane na zamówienie opony Bridgestone Potenza Sport o wymiarach 265/35R20 z przodu i 345/30R21 z tyłu. Dostępne są również większe zestawy kół, z oponami 265/30R21 z przodu i 355/25R22 z tyłu.

Wykorzystano węglowo ceramiczne hamulce. Dziesięciotłoczkowe przednie zaciski pracują na 16,1-calowych tarczach. Z tyłu za hamowanie odpowiedzialne są czterotłoczkowe zaciski i 15,4-calowe tarcze.

Lamborghini stara się również być bardziej przyjazne dla środowiska. Firma ma nowe procesy produkcji materiałów, które są bardziej wydajne. Tapicerka łączy różne skóry z mikrofibrą wykonaną z poliestru pochodzącego z recyklingu.

Jak wspomniano, motyw „Y” jest obecny też wewnątrz, ale to trzy ekrany cyfrowe wyróżniają się, chociaż żaden z nich nie jest duży. Kierowca otrzymuje 12,3-calowy wyświetlacz cyfrowy, pośrodku znajduje się 8,4-calowy pokładowy system informacyjno-rozrywkowy, a przed pasażerem 9,1-calowy ekran, na którym również wyświetlane są istotne informacje o pojeździe.

Poszczególne dane można przesuwać pomiędzy wyświetlaczami, przy czym Lamborghini podkreśla rolę pasażera jako „drugiego pilota”, który obsługując takie funkcje jak klimatyzacja, nawigacja czy wybór muzyki, pozwalając kierowcy skupić się na prowadzeniu samochodu.

6,5-litrowe Lamborghini V12 brzmi znajomo, ale to zupełnie nowy silnik, który jest zarówno lżejszy, jak i mocniejszy od swojego poprzednika. Rozwija 825 koni mechanicznych i rozkręca do 9250 obrotów na minutę, a wszystko to bez konieczności stosowania turbosprężarek. Jeśli chodzi o układ hybrydowy, są dwa silniki elektryczne dla przednich kół i trzeci przy nowej ośmiobiegowej, skrzyni biegów. Jest ona zamontowana poprzecznie za jednostką spalinową, zamiast z przodu, dzięki czemu zrobiono miejsce dla małego 3,8-kilowatowego pakietu baterii w tym, co wcześniej było tunelem przekładni.

Akumulator jest bardzo mały, ale wystarczy, aby zapewnić Revuelto zasięg trybu elektrycznego na około dwanaście kilometrów. Ładowanie przy wykorzystaniu silnika spalinowego trwa około sześciu minut. Energia odzyskiwana jest także podczas hamowania. Ideą zastosowania hybrydy nie jest oczywiście oszczędność spalania, ale raczej uzupełnienie osiągów z dodatkową korzyścią w postaci bezemisyjnego przemieszczania się w obszarach, gdzie taka jazda jest jedyną dozwoloną. Moc samego napędu elektrycznego wynosi 180 KM.

W sumie łączna moc dostarczana na cztery koła wynosi 1015 KM. Stosunek masy do mocy wynosi 1,75 kg/KM.

Samochód rozpędza się do 100 km/h w 2,5s, do 200 km/h poniżej 7s. Prędkość maksymalna wynosi 350 km/h.

Ci, którzy mają problem z decyzyjnością, prawdopodobnie nie chcą słyszeć o 400 różnych kolorach dostępnych dla nadwozia i 70 opcjach wykończenia kokpitu. Lamborghini wprowadzi Revuelto pod koniec roku. Cena wynosi około 500 tyś. euro.

Video: Lamborghini Revuelto

Galeria zdjęć: Lamborghini Revuelto

Lamborghini Revuelto 1 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 2 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 3 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 4 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 5 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 6 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 7 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 8 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 9 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 10 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 11 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 12 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 13 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 14 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 15 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 16 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 17 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 18 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 19 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 20 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 21 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 22 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 23 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 24 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 25 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 26 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 27 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 28 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 29 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 30 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 31 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 32 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A. Lamborghini Revuelto 33 / 33 Autor zdjęcia: Lamborghini S.p.A.