Dwa Mercedesy dla Hamiltonów

Minęło około pięć i pół roku od czasu, gdy Mercedes-AMG podbił targi motoryzacyjne we Frankfurcie przedstawiając koncept Project One. Dopiero w czerwcu 2022 roku odsłonięto kolejną wersję produkcyjną, już bez słowa „Project”. Natomiast teraz rozpoczęły się dostawy maszyny napędzanej silnikiem F1. Przedstawiciele firmy z Affalterbach opublikowali w mediach społecznościowych trzy zdjęcia przedstawiające pierwszy samochód dla klienta.

Z zamocowanymi niemieckimi tablicami rejestracyjnymi ON1, hipersamochód jest w większości czarny, ale z zielonymi akcentami Petronasa i licznymi białymi, trójramiennymi gwiazdami w tylnej części. Końcówka dachu jest wykończona na czerwono, a na przedniej atrapie widnieje wyraźny biały napis AMG. Samochód wyścigowy dopuszczony do ruchu publicznego, najszybszy pojazd produkcyjny z homologacją uliczną, na torach Nurburgring, Hockenheim i Red Bull Ring, powstanie w liczbie zaledwie 275 egzemplarzy.

Jak wcześniej informowano, produkcja ruszyła w sierpniu zeszłego roku, a samochody są montowane w zakładach AMG w Coventry w Wielkiej Brytanii. Hybrydowy układ napędowy z turbodoładowanym 1,6-litrowym silnikiem V6 i czterema silnikami elektrycznymi powstaje w oddziale Mercedes-AMG High Performance Powertrains w Brixworth. Z pomocą firmy Multimatic przygotowano zupełnie nowe zaplecze produkcyjne dla pojazdu, który przechodzi przez szesnaście stanowisk montażowych i testowych.

Nie poinformowano, kto jest właścicielem pierwszego One. Wiadomo natomiast, że w kolejce są kierowcy F1 Lewis Hamilton, Nico Rosberg i David Coulthard, aby kupić tę bestię. The Sun pisał jeszcze we wrześniu 2017 roku, kiedy ujawniono Project One, że Hamilton oczekuje dostawy dwóch samochodów, z których jeden zostanie podarowany jego ojcu Anthony'emu. Poinformowano również, że potentat rynku nieruchomości Manny Khoshbin, aktor Mark Wahlberg i gwiazda tenisa Ion Țiriac są wśród 275 klientów. Cztery egzemplarze trafią do Polski.

Z pewnością jeden z najbardziej spektakularnych samochodów z napędem na cztery koła miał wyboistą drogę do produkcji. Jedną z największych przeszkód, jaką napotkali inżynierowie, było dostosowanie 566-konnego silnika spalinowego do wymogów normy Euro 6. V6 pracuje na biegu jałowym przy 1200, a nie 5000 obr./min., jak to ma miejsce w bolidzie F1. Silnik spalinowy rozkręca się do 11 000 obr./min i musi przechodzić rewizję raz na 50 000 km, ale bardzo wątpliwe, że maszyny te będą intensywnie użytkowane.