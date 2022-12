Ferrari dołączyło do innych producentów, którzy opracowali samochód koncepcyjny dedykowany dla Gran Turismo.

Stylistyka retro-futurystyczna pojazdu, który trafi do gry komputerowej, nawiązuje do samochodów wyścigowych Ferrari z lat 60-tych i 70-tych, w szczególności 330 P3 i 512 S. Przewidziana jako jednomiejscowa maszyna z zamkniętym kokpitem, VGT z Maranello ma grafikę „75”, aby zasygnalizować mijająca w tym roku liczbę lat od powstania pierwszego auta wyścigowego marki - 125 S.

Projekt nie polega wyłącznie na spoglądaniu w przeszłość w poszukiwaniu inspiracji na przyszłość, ponieważ tył auta pochodzi z niedawno wprowadzonego 499P, w szczególności skrzydło i dyfuzor. Ferrari opracowało VGT z wentylowanymi nadkolami, dużym splitterem z przodu i nowo opatentowaną techniką aerodynamiczną z dwoma bocznymi kanałami kierującymi strumień powietrza od przodu wokół kokpitu i nad sekcjami bocznymi. W wirtualnej maszynie jest miejsce tylko dla kierowcy.

Napęd zapewnia ten sam 3,0-litrowy silnik podwójnie doładowany, który jest w 296 GTB / GTS, a także w samochodach wyścigowych GT3 i 499P. Inżynierowie, mając pełną swobodę przy tym fantazyjnym projekcie, wynieśli 120-stopniowe V6 na nowe wyżyny. Silnik wytwarza moc 1,030 KM i 900 Nm.

Połączona z ośmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynią biegów zapożyczoną z Formuły 1, jednostka spalinowa jest wspomagana przez trzy silniki elektryczne, jeden zamontowany z tyłu i dwa pozostałe napędzające przednie koła. Elektryczna część układu napędowego osiąga moc 326 KM (240 kW), a łączny moment obrotowy dla tylnych kół wynosi 1100 Nm. Pomimo skomplikowanego, hybrydowego układu napędowego, Ferrari VGT jest tylko nieznacznie cięższe od Mazdy MX-5. Masa wskazywana jest na 1,250 kg, z rozkładem 43,5 procent na przód i 56,5 procent na tył.

Ferrari twierdzi, że Vision Gran Turismo rozpędza się od 0 do 100 km/h w mniej niż dwie sekundy i od 0 do 200 km/h poniżej pięciu sekund. Samochód wyścigowy stworzony specjalnie dla GT7 osiąga prędkość ponad 350 km/h. Słynna włoska marka opublikowała nawet hipotetyczny czas okrążenia toru Fiorano, który wynosi poniżej 1 minuty i 10 sekund.

Ferrari VGT dołączy do Gran Turismo 7 od 23 grudnia. Natomiast pełnowymiarowy model trafi do muzeum w Maranello, gdzie będzie wystawiony do marca 2023 roku obok innych unikalnych projektów marki.