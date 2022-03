Ten rasowy supersamochód był owocem dziesięcioleci spędzonych na międzynarodowej scenie wyścigów długodystansowych. Podobnie jak w przypadku oryginalnego GT40, Ford GT tej generacji miał jedno założenie, wygrać 24-godzinny wyścig Le Mans, który to cel osiągnął już przy pierwszej próbie w spektakularnym stylu.

W 2016 roku minęło 50 lat od zwycięstwa Forda w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1966 roku za sprawą przełomowego modelu GT40. Ten imponujący wyczyn był wynikiem wielu lat intensywnej pracy wymaganej do zbudowania samochodu zdolnego do pokonania Ferrari. Auta wyścigowe z Maranello były legendami Le Mans, a w latach 50. i 60. nikt nie wygrał więcej edycji tej imprezy niż włoski producent.

Po próbie zakupu Ferrari przez Forda, firma Ford Motor Company przeniosła swoje wysiłki i dodatkowe fundusze na kampanię mającą na celu pokonanie Włochów na światowej scenie. Z pomocą takich legend, jak Carol Shelby, Ken Miles, Bruce McLaren, Mario Andretti i wielu innych, Ford wygrał z Ferrari i ugruntował swoją pozycję na arenie Le Mans.

Obecna generacja z końcem roku 2022 przejdzie do historii. Firma Multimatic, która buduje ten model, spodziewa się, że zakończy składanie wszystkich planowanych 1350 egzemplarzy do grudnia. Do tej pory powstało ich 1100.

Oznacza to, że na Forda GT kolejnej generacji będziemy musieli poczekać do następnego razu, gdy marka będzie chciała przypomnieć fanom sportów motorowych o swoim rodowodzie w wyścigach długodystansowych.

Ford GT Alan Mann Heritage Edition

W nawiązaniu do lekkich, prototypowych samochodów wyścigowych Ford GT z 1966 roku przygotowanych przez firmę Alan Mann Racing, Ford prezentuje model GT Alan Mann Heritage Edition. Samochód w limitowanej wersji nawiązuje do roli, którą prototypy odegrały w historii rozwoju tego auta.

W latach 1965-66 firma Alan Mann Racing użyła lżejszych materiałów do skonstruowania prototypu AM GT-1 oraz drugiego samochodu wyścigowego opartego na Fordzie GT pierwszej generacji. Chociaż żaden z nich nie wygrał wtedy wyścigu, zastosowane zmiany konstrukcyjne były podobne do tych, które w 1966 roku przyczyniły się do zwycięstwa Forda w Le Mans.

Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w tamtych autach przeniesiono do współczesnego supersamochodu – Forda GT w limitowanej wersji Heritage Edition na 2022 rok, wyposażonego w lekkie nadwozie z włókna węglowego, pomalowane w barwy inspirowane modelem AM GT-1.

Oprócz unikalnego czerwonego lakieru Alan Mann ze złotymi akcentami, limitowana edycja Forda GT ma podwójne złote pasy biegnące przez przednią pokrywę, dach oraz pokrywę silnika z tyłu, dodatkowe pasy w kolorze Frozen White na pokrywie z przodu oraz numer startowy 16 na drzwiach i przedniej pokrywie oraz na spodzie tylnego spojlera.

Widoczne są również błyszczące elementy z włókna węglowego, w tym 20-calowe obręcze kół, splitter, progi, lusterka, osłona silnika i dyfuzor. Zaciski hamulcowe, firmowane przez Brembo i lakierowane na czarno oraz ozdobione czerwonymi akcentami, a także czarne nakrętki na śruby przy kołach podkreślają nowoczesny wygląd auta i jego estetykę.

Z włókna węglowego wykonano również sporo elementów w kabinie. Widać je m.in. na progach po otwarciu drzwi, tablicy rozdzielczej i na tunelu środkowym. Fotele z włókna węglowego są pokryte czarną Alcantarą i mają szwy w kolorach złotym i czerwonym. Na zagłówkach wytłoczono logo GT. Deskę rozdzielczą wykończono czarną skórą oraz Alcantarą, zaś słupki i podsufitkę samą Alcantarą.

Złote elementy na desce rozdzielczej, drzwiach i wzmocnieniu foteli zestawiono z detalami z matowego włókna węglowego na progach, w dolnej części słupków A i na konsoli centralnej. Kierownica jest wykończona czarną Alcantarą, z czarnymi szwami. Łopatki zmiany biegów przekładni z dwoma sprzęgłami pomalowano w kolorze czerwonym Alan Mann.

Ford GT w ostatnim roku produkcji, w limitowanej wersji Alan Mann Heritage Edition, nawiązuje do zasług firmy Alan Mann Racing oraz do wsparcia, którego angielski zespół udzielił Fordowi w 1965 roku. Doświadczenie zebrane przez Alan Mann Racing wpłynęło na poprawę możliwości Forda GT40 oraz zaowocowało trzecim i czwartym najlepszym czasem okrążenia podczas 24-godzinnego wyścigu Le Mans w 1966 roku.

Ostatecznie, komisja techniczna 24-godzinnego wyścigu Le Mans zdecydowała się na wprowadzenie cięższych i mocniejszych samochodów wyścigowych, wyposażonych w siedmiolitrowe silniki V8, co zaowocowało sukcesem Forda w tym wyścigu w 1966 roku. Fordy GT40 zajęły całe podium. W ten sposób zakończyła się era lekkich samochodów wyścigowych, przygotowanych przez angielski zespół.

Fordy GT z serii Heritage Edition upamiętniają przełomowe momenty dla tego modelu, w tym oczywiście tytuły zdobyte w Le Mans. Ford GT Alan Mann Heritage Edition z 2022 roku to siódmy model limitowanej serii, która obejmuje:

- 2022 Ford GT ’64 Prototype Heritage Edition – nawiązuje do początków modelu GT i jego pierwszych pięciu prototypów,

- 2021 Ford GT Heritage Edition – na cześć Forda GT drugiej generacji o numerze startowym 98, którego kierowcami byli Ken Miles i Lloyd Ruby oraz dominacji Forda w wyścigu Daytona 24 Hours w 1966 roku (1.-2.-3.-5. miejsce na mecie), który rozpoczął magiczny sezon w wykonaniu Forda GT40 drugiej generacji,

- 2020 Ford GT ’69 Heritage Edition – upamiętnia Forda GT40 pierwszej generacji o numerze startowym 6, który zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1969 roku,

- 2019 Ford GT ’68 Heritage Edition – odnosi się do Forda GT40 pierwszej generacji o numerze startowym 9, który zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1968 roku,

- 2018 Ford GT ’67 Heritage Edition – ma związek z Fordem GT40 czwartej generacji o numerze startowym 1, który zwyciężył w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1967 roku,

- 2017 Ford GT ’66 Heritage Edition – nawiązuje do Forda GT40 drugiej generacji o numerze startowym 2, którego kierowcami byli Bruce McLaren i Chris Amon w 24-godzinnym wyścigu Le Mans w 1966 roku,

- 2006 Ford GT Heritage Edition – na cześć wygranych przez Forda GT40 24-godzinnych wyścigów Le Mans w 1968 i 1969 roku.

Ford GT Alan Mann Heritage Edition z 2022 roku jest dostępny wyłącznie dla posiadaczy Forda GT. Pierwsze auta trafią do klientów jeszcze w tym kwartale.

