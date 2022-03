Ford Mustang California debiutuje w Europie

Nowy California Special, to nawiązanie do ducha pierwowzoru z 1968 roku i swobody tamtych lat. Jest więc oferowany wyłącznie jako kabriolet ze składanym miękkim dachem, łączącym klasyczny wygląd i emocje wzmocnione podmuchami świeżego powietrza. Model California Special zwraca uwagę specjalnym pakietem stylistycznym z unikalnymi oznaczeniami i detalami, 19-calowymi obręczami kół i specjalnymi jaskrawymi naklejkami „colour shift” oraz wyrazistym stylem. Pełen charyzmy, 450-konny silnik benzynowy Forda V8 zapewnia moc niezbędną do podróży pełnych wrażeń.

Wnętrze Mustanga California Special zaprojektowano tak, by wyzwolić całą radość jazdy, niezależnie od drogi i pogody, a detale na zamówienie dodają mu ekskluzywnego charakteru. W wyposażeniu standardowym znalazły się rozwiązania podnoszące komfort, jak podgrzewane i chłodzone fotele przednie, 12-calowy zestaw zegarów dające możliwość indywidualizacji ustawień oraz zaawansowany system łączności i rozrywki SYNC 3.

Powrót do klasycznego wzornictwa

Kiedy w 1964 roku na drogi wyjechał po raz pierwszy, dzisiaj już kultowy Ford Mustang, w całej Ameryce zaczęły powstawać kluby właścicieli, a wielu regionalnych dealerów tworzyło własne, spersonalizowane wersje samochodu. Jedna z nich - inspirowana prototypem Shelby GT coupe z 1967 roku - została nazwana California Special.

Ta oryginalna wersja miała przyciemnioną kratę wlotu powietrza, światła przeciwmgielne i boczne pasy wyścigowe, które kończyły się przed bocznymi wlotami powietrza z tyłu, a także spojler inspirowany stylem samochodów sygnowanych przez Shelby’ego. Doceniając wyjątkowość tej wersji Mustanga, Ford wprowadził do produkcji ograniczoną liczbę egzemplarzy California Special na rok modelowy 1968.

Najnowsza wersja, dostępna wyłącznie jako kabriolet ze składanym miękkim dachem - w ukłonie dla przypominającego śródziemnomorski klimatu „Złotego Stanu” - nawiązuje do pierwowzoru z lat sześćdziesiątych. Wyróżnia się przednim wlotem powietrza o strukturze plastra miodu, wykończonym w kolorze hebanowej czerni, a także emblematem GT/CS w kolorze Race Red oraz dolnymi listwami bocznymi w kolorach czarnym, czerwonym i szarym. Paski z logo GT/CS biegną od przedniego do tylnego błotnika i mają dyskretny napis „California Special”, który jest prawie niewidoczny przy słabym oświetleniu, a staje się znacznie wyraźniejszy w mocnym świetle słonecznym.

Podobnie jak w oryginale, akcenty aerodynamiczne, w tym powiększony przedni splitter i opcjonalne boczne wloty powietrza z tyłu, podkreślają osiągi silnika V8. Z tyłu, nad czterema końcówkami wydechu znajduje się atrapa korka wlewu paliwa California Special. Specjalne pięcioramienne aluminiowe felgi dodają wersji ekskluzywnego charakteru. Obręcze w rozmiarach 19×9 cali z przodu i 19×9,5 cala z tyłu wykończone są w kolorze węglowej szarości, co nawiązuje estetycznie do przedniego splittera, progów bocznych i tylnego dyfuzora. Pod maską, na rozpórce pomiędzy kolumnami amortyzatorów, umieszczono emblemat California Special.

Dziewięć kolorów nadwozia, w tym charakterystyczny niebieski Grabber Blue i pomarańczowy Cyber Orange, kontrastuje z czarnym dachem, który po złożeniu w ciągu ośmiu sekund zmienia sylwetkę coupe w elegancki kabriolet.

Kolejne specjalne akcenty stylistyczne i elementy wyposażenia zwiększające komfort wnętrza Mustanga California Special podkreślają wyjątkowy charakter tej wersji. Standardowe podgrzewane i chłodzone fotele przednie zapewniają komfort podróżowania z opuszczonym dachem, nie tylko w sezonie letnim. Skórzane siedzenia i wstawki w boczkach drzwi są częściowo wykończone szarym zamszem Miko - ekologicznym, syntetycznym materiałem wykonanym z poliestru pozyskanego z recyklingu. Efekt wzmacniają czerwone szwy. Na poszyciu siedzeń i na dywanikach podłogowych umieszczono wytłoczone logo GT/CS, a deska rozdzielcza jest wykończona aluminium Carbon Hex i ozdobiona charakterystyczną plakietką Mustang California Special.

Dobre wibracje

5,0-litrowy silnik Forda V8 Mustanga California Special o mocy 450 KM i momencie obrotowym 529 Nm 5 gwarantuje osiągi i brzmienie godne specjalnej edycji Mustanga.

Mustang California Special z sześciobiegową manualną skrzynią biegów, wyposażoną w system dopasowywania obrotów, dbający o płynną zmianę biegów i sportowy charakter jazdy, przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,8 sekundy. Zaawansowana 10-biegowa przekładnia automatyczna Forda zapewnia przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 4,5 sekundy.

Przekładnia automatyczna optymalizuje również osiągi w zależności od wybranego trybu jazdy.

informacja prasowa

Galeria zdjęć: Ford Mustang California Special

