Gordon Murray zaprezentował T.33 Spider

Kiedy Gordon Murray zaprezentował w zeszłym roku supersamochód T.33, przyznał, że wersja z otwartym dachem też jest w planach firmy.

W tym tygodniu zamiary te potwierdziły się wraz z prezentacją T.33 Spider poszerzającym portfolio Gordon Murray Automotive.

Samochód wyposażony jest w dwa zdejmowane panele dachowe umożliwiające jazdę pod gołym niebem, dzięki czemu pasażerowie mogą jeszcze lepiej usłyszeć wolnossący silnik V12 znajdujący się za kabiną.

Panele dachowe, dostępne w różnych kolorach, wykonano z lekkiego kompozytu węglowego i mogą być schowane w przednim bagażniku, gdy nie są używane. Opcja zdejmowanego dachu wymagała od GMA nieco przeprojektowania nadwozia w aspekcie usztywnienia jego konstrukcji. Zmieniono też jego tylną część, a dokładniej obszar za kokpitem, który pełni teraz rolę klatki bezpieczeństwa na wypadek dachowania.

Wewnątrz T.33 Spider jest podobny do wersji coupe. Przed kierowcą znajduje się duży, analogowy obrotomierz skalibrowany do 11100 obr/min. Po jego bokach znalazły się dwa mniejsze wyświetlacze cyfrowe. Samochód posiada do 295 litrów przestrzeni bagażowej, w tym dwa 90-litrowe schowki po obu stronach silnika.

Kierownicę wykonaną z włókna węglowego obszyto skórą, podczas gdy kierowca i pasażer siedzą w lekkich, inspirowanych sportami motorowymi fotelach karbonowych, pokrytych skórą i Alcantarą. Przełączniki na desce rozdzielczej, pedały i dźwignię zmiany biegów zrobiono z aluminium.

Projektując T.33 już wtedy obok wersji coupe planowano także tą z otwartym dachem, w celu zachowania proporcji nadwozia, rozkładu masy i sztywności skrętnej, w rezultacie czego Spider po zastosowaniu kilku lekkich wzmocnień waży tylko około osiemnaście kilogramów więcej.

Pojazd wyposażono w 19- i 20-calowe kute felgi aluminiowe. Postawiono na opony Michelin Pilot Sport 4S. Za kołami kryją się monoblokowe zaciski sześciotłoczkowe z przodu oraz czterotłoczkowe z tyłu i tarcze o średnicy odpowiednio 370 mm i 340 mm.

Za napęd tak samo jak w coupe służy wolnossące V12 o pojemności 3,9 litra, wyprodukowane przez Costwortha.

Silnik ten osiąga 607 KM i 452 Nm momentu obrotowego. Moc przekazywana jest na tylne koła wyłącznie za pośrednictwem sześciobiegowej manualnej skrzyni biegów Xtrac.

Gordon Murray planuje wyprodukować tylko 100 egzemplarzy T.33 Spider. Nie podano jeszcze ceny, która w przypadku premiery coupe wynosiła 1,7 mln dolarów.

Galeria zdjęć: Gordon Murray Automotive T.33 Spider

