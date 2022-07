Nowa Honda Civic Type R została zaprojektowana, by zapewnić bardziej ekscytujące doznania za kierownicą niż wszystkie wcześniejsze generacje, inspirowane długą tradycją sportowych modeli i duchem wyścigów.

Civic Type R, który będzie dostępny w Europie na początku 2023 roku, już teraz ustanawia nowe standardy, bijąc niedawno na japońskim torze Suzuka rekord okrążenia dla samochodu produkcyjnego z napędem na przednią oś. Na etapie prac rozwojowych inżynierowie Hondy dopracowali każdy układ nowego modelu. Wprowadzono m.in. zmiany konstrukcyjne poprawiające aerodynamikę. Lekkie komponenty i modyfikacje w układzie napędowym przyczyniły się do stworzenia Type R dysponującego największą dynamiką i mocą w historii.

- Dzięki najnowszemu Civicowi Type R inżynierowie Hondy ponownie zrealizowali nasz zamysł, by zapewnić najbardziej ekscytujące doznania za kierownicą w modelu segmentu wyczynowych hatchbacków - powiedział Tom Gardner, Senior Vice President w Honda Motor Europe. - Dzięki wyjątkowo zaawansowanym rozwiązaniom i wykorzystaniu technologii, wywodzących się ze sportów motorowych, udało nam się osiągnąć lepsze parametry od uzyskanych w lekkiej wersji poprzedniego modelu. Właśnie to przywiązanie do doskonałych osiągów sprawiło, że Civic Type R od 25 lat cieszy się taką popularnością wśród fanów ostrej jazdy.

Mocny, aerodynamiczny design

Nowy Type R nawiązuje do "ekscytującego" języka stylistycznego, zaprezentowanego niedawno w Hondzie Civic e:HEV. Type R jest niższy i szerszy, co podkreśla jego zgrabną, sportową sylwetkę. Nadkola rozszerzają się nad lekkimi, 19-calowymi, matowymi, czarnymi felgami ze specjalnymi oponami Michelin Pilot Sport 4S.

Podczas prac rozwojowych inżynierowie Hondy pracowali nad koncepcją stworzenia „Ultimate Sports 2.0”: najwyższej formy wyrazu dla samochodu o wysokich osiągach, z silnikiem z przodu i napędem na przednie koła. Projekt nadwozia jest spójny z pięknie zintegrowanymi elementami stylistycznymi, takimi jak tylny panel i tylne drzwi, które zostały opracowane wyłącznie dla Type R i poprawiają aerodynamikę.

Duża dolna osłona chłodnicy w przednim zderzaku zwiększa przepływ powietrza do silnika i współgra z nową, subtelną maską, którą wyposażono w otwór wentylacyjny, aby zapewnić jak najlepszy przepływ powietrza wokół przedniej części nadwozia.

Inne rozwiązania konstrukcyjne, które pomagają uzyskać maksymalną siłę docisku, to boczne spojlery w progach tuż za przednimi kołami oraz nowy, większy dyfuzor tylny, zintegrowany bezpośrednio z podwoziem - ukształtowany tak, aby harmonizował z wyższą partią nadwozia.

Nowy, spektakularny, "wiszący" spojler generuje dodatkową siłę docisku i został pochylony do tyłu, aby stłumić opór powietrza. Osadzono go na nowych, odlewanych z aluminium wspornikach. Jest on niższy i zarazem szerszy niż w poprzednim modelu, co podkreśla nową, elegancką linię dachu i przysadzistą sylwetkę.

W gamie lakierów znajdziemy historyczny Championship White, uwielbiany przez fanów Hondy Type R, a także Rallye Red, Racing Blue Pearl, Crystal Black i Sonic Grey.

Imponujące wrażenia w kabinie

Wnętrze nowego modelu jest zorientowane na zwiększenie radości z jazdy i wyostrzenie poziomu koncentracji. Zapewnia wysoki komfort, świetną jakość wykończenia i walory praktyczne, które cechują najnowszego Civica e:HEV. Ponadto wnętrze wzbogacono o klasyczne czerwone dodatki, świadczące o sportowym temperamencie Type R.

Atrakcyjny kokpit został zaprojektowany z myślą o intensywnych emocjach podczas jazdy. Kierowca siedzi niżej niż dotychczas, ma lepszą widoczność ponad niżej położoną maską. Zminimalizowano też martwe pola i zredukowano elementy odbijające światło. Lekkie przednie fotele sportowe, z tapicerką pokrytą materiałem o fakturze zamszu, oferują wyjątkowo dobre podparcie ciała i utrzymanie odpowiedniej pozycji kierowcy. Gwarantują przy tym komfort i wygodę pokonywania zakrętów zarówno na torze jak i podczas długich podróży.

Kierowcy mogą płynnie przechodzić pomiędzy wstępnie zaprogramowanymi ustawieniami dla trybów pracy silnika, układu kierowniczego, zawieszenia, a także brzmienia silnika. Oprócz trybów Comfort, Sport i +R wprowadzono nowy tryb "Individual" który umożliwia personalizację parametrów z uwzględnieniem własnych preferencji i wrażeń z jazdy.

Do najnowszego Type R powróciła, w mocno zmodernizowanej formie, aplikacja Honda LogR. Przekazuje ona obecnie dane dotyczące osiągów, zbierane przez czujniki w samochodzie, do aplikacji na smartfony, pomagając kierowcom monitorować i rejestrować wybrane wskaźniki w czasie rzeczywistym. Najważniejsze funkcje to stoper do rejestrowania czasów okrążeń oraz dane przyczepności opony z trójwymiarowym uwzględnieniem jej ruchu i sił nacisku. Dzięki temu rozwiązaniu kierowca zna wartość maksymalnych dopuszczalnych przeciążeń, działających na koła. Jest też innowacyjna funkcja punktowania przejazdów, która pomaga kierowcom doskonalić ich umiejętności, a także wiele innych rozwiązań, które motywują do bezpiecznego, dokładnego i coraz szybszego pokonywania okrążeń na torze.

Udoskonalenia ukierunkowane na osiągi

Civic Type R jest znany z mocnych, reagujących bardzo dynamicznie, wysokoobrotowych silników. Nowy model korzysta z założeń konstrukcyjnych nagradzanego poprzednika, wprowadzając ewolucyjne zmiany w słynnym silniku Type-R z rocznika modelowego 2017.

Zmiany w silniku objęły liczne modyfikacje: zmodernizowana turbosprężarka ma teraz kompaktową obudowę, która poprawia ogólną wydajność układu. W turbinie zoptymalizowano zarówno liczbę łopatek, jak i ich kształt, aby zwiększyć maksymalną moc i poprawić przepływ strumienia powietrza doładowującego. Dzięki temu powstał najmocniejszy turbodoładowany silnik VTEC w historii Type R.

Zmodernizowany, wysokowydajny układ wydechowy, współpracujący z opisanymi powyżej rozwiązaniami, wpływa na poprawę stosunku maksymalnej mocy do masy, maksymalnego momentu obrotowego i prędkości maksymalnej w porównaniu z parametrami poprzedniej generacji modelu. Sprawia to, że Civic Type R z 2023 roku należy do samochodów o najwyższym współczynniku maksymalnej mocy na litr pojemności skokowej w swojej klasie.

O poczucie więzi kierowcy z samochodem dba również zoptymalizowana sześciostopniowa manualna skrzynia biegów, dzięki której poprzednia generacja zdobyła uznanie fanów na całym świecie. Zmodyfikowany system Rev-match, podbijający obroty przy redukcji z funkcją Auto Blip, zapewnia idealne dostosowanie prędkości obrotowej podczas zmiany biegów, pomagając w uzyskaniu wysokiej stabilności na wejściu w zakręt. Zaprojektowana do pracy na torze skrzynia biegów zyskała sztywną dźwignię i poprawioną prowadnicę drążka zmiany biegów, ułatwiające pewną i precyzyjną zmianę przełożeń.

Udoskonalony układ hamulcowy Brembo zachowuje dwuelementowe tarcze z poprzedniej generacji, dzięki czemu daje kierowcy dobre wyczucie siły hamowania i charakteryzuje się dłuższą żywotnością. W nowym modelu ulepszono system kontroli temperatury i chłodzenia powietrzem poprzez zmodernizowaną chłodnicę, co zapewnia długotrwałe korzystanie z najwyższych osiągów podczas intensywnej eksploatacji. Potrójny układ wydechowy, charakteryzujący się zwiększoną modulacją brzmienia, poprawia odczucia akustyczne i jeszcze bardziej wzmacnia więź kierowcy z samochodem.

Najnowsza Honda Civic Type R trafi do sprzedaży w przyszłym roku, a pierwsze dostawy do klientów rozpoczną się w Europie z początkiem 2023 roku.

informacja prasowa