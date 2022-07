Hyundai N prezentuje dwa koncepty

Koncepcyjne auta RN22e i N Vision 74 to przykłady najnowszych pomysłów koreańskiej marki.

Pojazdy nazywane laboratoriami na kołach pozwalają testować i weryfikują zaawansowane technologie firmy Hyundai Motor, które będą miały zastosowanie w przyszłych modelach seryjnych. RN22e łączy nadwozie nowego modelu IONIQ 6 z platformą Electric-Global Modular Platform (E-GMP), jednocześnie ustanawiając nowe standardy w segmencie sportowych pojazdów elektrycznych. Tymczasem N Vision 74 łączy technologię auta elektrycznego z zaawansowanym systemem wodorowych ogniw paliwowych, dzięki czemu jest pierwszym hybrydowym pojazdem na wodór, pozwalającym odkrywać frajdę z jazdy nawet w erze elektryfikacji.

N Vision 74

Zainspirowany dziedzictwem Hyundai Motor sportowy prototyp, N Vision 74 to laboratorium na kołach wyposażone w hybrydowy układ z wodorowymi ogniwami paliwowymi, który podkreśla wiodącą pozycję firmy w dziedzinie technologii zapewniających zrównoważoną wydajność. N Vision 74 jest inspirowany zarówno technologią, jak i designem, zakorzenionym w wizji zrównoważonego rozwoju marki N, ogłoszonej w 2015 roku, a także pasji Hyundaia do wysokich osiągów, już od 1974 roku.

Pod względem wzornictwa N Vision 74 jest hołdem dla prototypowego modelu Hyundai Pony Coupe z 1974 roku, opracowanego przez legendarnego projektanta Giorgetto Giugiaro. Koncepcję tego auta wykorzystano następnie w prototypach pierwszego seryjnego samochodu sportowego Hyundaia. Mimo że ostatecznie nie mógł wejść do produkcji, tak śmiałe podejście nadało ton całej firmie.

N Vision 74 odziedziczył czystą linię, dynamiczny i proporcjonalny profil oraz unikalny design słupka B z prototypowego Pony Coupe z 1974 roku. Dziedzictwo stylistyki Hyundaia spotkało się z erą elektryfikacji oraz wysokimi osiągami, nadając formę koncepcyjnemu modelowi N Vision 74. Ponadto oświetlenie z Parametrycznych Pikseli zapewnia futurystyczne zdobienie.

Pojazd ten mierzy 4952 mm długości, 1995 mm szerokości i 1331 mm wysokości, a jego rozstaw osi to 2905 mm. Jest to pierwszy samochód o wysokich osiągach, pełniący funkcję mobilnego laboratorium, zbudowany na najbardziej zaawansowanym układzie wodorowych ogniw paliwowych, jaki kiedykolwiek stworzył Hyundai N. Lecz to nie pierwszy raz, kiedy N zajmuje się technologią wodorową. N Vision 74 jest również inspirowany samochodem koncepcyjnym Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, który został zaprezentowany w 2015 roku wraz z debiutem marki N, aby dać wyobrażenie motoryzacji o wyczynowych osiągach opartej na technologii wodorowych ogniw paliwowych.

Inżynierowie Hyundaia opracowali hybrydowy napęd stanowiący połączenie akumulatorów wysokonapięciowych z systemem wodorowych ogniw paliwowych, który został umieszczony w zupełnie nowym schemacie. Przez zastosowanie systemu ogniw paliwowych i zasilania elektrycznego N Vision 74, zwiększona została wydajność układu chłodzenia, a dwa różne źródła zasilania mogą być wykorzystywane w zależności od warunków jazdy. Ten precyzyjnie dostrojony układ napędowy umożliwia lepsze wektorowanie momentu obrotowego przez dwa silniki umieszczone z tyłu, zapewniając precyzyjne i responsywne wrażenia podczas pokonywania zakrętów. Co więcej, w modelu N Vision 74 badana jest równowaga między wydajnością, a chłodzeniem, za pomocą trzykanałowego układu chłodzenia.

Silnik umiejscowiony z tyłu auta generuje moc 500 kW/680 KM. Maksymalny moment obrotowy wynosi ponad 900 Nm. Pojemność akumulatora określa się na 62,4 kWh.

Jeśli chodzi o ogniwa wodorowe, pojemność zbiornika wodoru to 4,2 kg, a parametry ogniw paliwowych to 85 kW. Czas tankowania trwa 5 min. Prędkość maksymalna wynosi 250 km/h, a zasięg auta to 600 kilometrów.

RN22e - rzut okiem na nadchodzący elektryczny model N

RN22e zapewnia osiągi, które sprawdzą się na torze wyścigowym, co uzyskano udoskonalając i optymalizując wiodącą na rynku platformę E-GMP i opakowując ją w opływową karoserię modelu IONIQ 6. Jako pierwsze „laboratorium na kołach” marki Hyundai N oparte na E-GMP, RN22e pokazuje wizję i kierunek rozwoju, jednocześnie otwierając drogę do przygotowania w przyszłości drogowego modelu elektrycznego o wysokich osiągach.

RN22e jest testowany pod kątem największego wykorzystania trzech filarów osiągów N, zaczynając od „łobuza w zakrętach”. Hyundai N rozwija zdolność pokonywania zakrętów od momentu wprowadzenia marki na rynek i rozwija e-LSD, czyli elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy, dostępny w większości modeli N. RN22e uwypukla wrażenia podczas pokonywania zakrętów, nawet autem o wyższej masie, dzięki wektorowaniu momentu obrotowego przez podwójne sprzęgło. Co więcej, drukowane części 3D zmniejszają masę i zachowują sztywność, aby zapewnić jeszcze większą pewność podczas atakowania zakrętów. Wyposażony w napęd na wszystkie koła, RN22e zapewnia zoptymalizowany rozkład momentu obrotowego w zależności od wybranego trybu jazdy, co pozwala kierowcy decydować o podziale siły napędowej na przednie i tylne koła.

Aby zwiększyć możliwości RN22e na torze wyścigowym, w N skupiono się na układach chłodzenia i hamulcowym, aby zwiększyć wytrzymałość. Model RN22e otrzymał ustawienia zoptymalizowane pod kątem jazdy torowej tak, aby klienci mogli cieszyć się sportową jazdą bez ryzyka pogorszenia się osiągów auta. Dzięki czterotłoczkowym zaciskom i 400-milimetrowym tarczom hamulcowym, RN22e poradzi sobie z masą elektrycznego układu napędowego. Ponadto Hyundai N testuje RN22e, aby zapewnić dynamiczną jazdę z wykorzystaniem hamowania regeneracyjnego (tzw. rekuperacji) tak, aby kontrolować „myszkowanie” auta podczas zwalniania i precyzyjnie atakować zakręty.

Wiedząc, co ekscytuje entuzjastów sportowej jazdy, N opracowuje nowe funkcje, zapewniające pełne emocji wrażenia z jazdy zelektryfikowanymi modelami. RN22e ma funkcję N Sound+, która generuje dźwięk z głośników wewnętrznych i zewnętrznych, zapewniając wrażenia akustyczne w trakcie dynamicznej jazdy. Ponadto funkcja N e-shift integruje wibracje i odczucie zmiany biegów z działaniem N Sound+.

Dostosowując opływową sylwetkę typu Streamliner modelu IONIQ 6, koncepcyjny RN22e wykorzysta aerodynamiczne właściwości nowego pojazdu elektrycznego. Aby zmaksymalizować osiągi, Hyundai N dodał elementy inspirowane sportami motorowymi. Dzięki niskiemu prześwitowi i mocno zaakcentowanym nadkolom, Hyundai N uzyskał auto o szerokiej i solidnej postawie.

Napęd RN22e generuje moc maksymalną 430 kW/585 KM. Pojemność akumulatora wynosi 77,4 kWh. Producent określa czasy pełnego ładowania poniżej 18 minut. Prędkość maksymalna samochodu to 250 km/h.

informacja prasowa