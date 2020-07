Jak bezpiecznie podróżować w wakacje radzi Kajetan Kajetanowicz

Przed podróżą warto zrobić coś, co nie zajmie nam dużo czasu i nie pochłonie dużo pieniędzy. Pozwoli za to zaoszczędzić sporo nerwów na drodze. Mowa o rutynowym przeglądzie. Krótka wizyta u mechanika zapewni nam spokój i pozwoli cieszyć się wspólną podróżą. W wakacje chodzi przecież o relaks!

W trakcie podróży trzeba pamiętać o regularnych postojach. Nawet kiedy nie jesteśmy zmęczeni, warto się zatrzymać i dać sobie oraz pasażerom chwilę wytchnienia. Mimo wakacyjnego nastroju nie zapominajmy o wytycznych bezpieczeństwa związanych z koronawirusem. Szczególnie na zatłoczonych stacjach benzynowych pamiętajmy o nakładaniu maseczek, rękawiczek ochronnych i częstym dezynfekowaniu rąk. Jeśli zdecydujemy się na zakupy na stacji benzynowej, pamiętajmy, by kupić odpowiednio dużo wody. Możemy ją wziąć nawet na zapas, bo nigdy nie wiadomo, w jak dużych korkach przyjdzie nam stać.

A jeśli już o nich mowa. Stanie w korkach to zawsze spora dawka nerwów dla rodziców, ale i czas nudy dla dzieci. Zabierzmy dla nich do samochodu książki, gry, muzykę czy ulubione zabawki. To umili Wam czas, a dzieciakom skróci znacznie podróż. Oczywiście, jeśli dzieci są jeszcze małe, muszą siedzieć w foteliku. Zawsze sprawdzajmy też, czy mają dobrze zapięte pasy.

Żeby ruch na drodze przebiegał sprawniej, pamiętajmy o zasadzie jazdy na suwak. Kiedy kończy się jeden z pasów, wpuśćmy przed siebie jeden samochód. Jeśli wszyscy będziemy stosować się do tej zasady, znacząco usprawnimy ruch.

Stojąc w korku, nie traćmy czujności. Nie włączajmy za głośno muzyki. W każdej chwili za naszymi plecami może się pojawić np. karetka na sygnale. W takich sytuacjach obowiązkowo tworzymy korytarz życia, ustępując jej drogi. Takie zachowanie naprawdę może uratować komuś życie.

Jeśli sami natrafimy na wypadek, na początku zjedźmy na pobocze, by nie stanowić zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Jeśli to bezpieczne, wysiądź z samochodu i sprawdź, w jakim stanie są uczestnicy wypadku. Jeśli to konieczne, natychmiast zadzwoń po karetkę i zawiadom policję.

Rowery na dachach samochodów to częsty widok w podróży. Jeśli Wy też zamierzacie aktywnie spędzić wypoczynek, liczcie się z tym, że poruszając się na nich, również jesteście uczestnikami ruchu drogowego. Pamiętajcie o kaskach i przemieszczaniu się, jeśli to tylko możliwe, ścieżkami wyznaczonymi dla rowerów. Niech jazda po drodze będzie ostatecznością. Zadbajmy o naszą widoczność i trzymajmy się maksymalnie prawej strony. Tak samo, jak podczas jazdy samochodem, sygnalizujmy, kiedy chcemy skręcić i stosujmy się do znaków drogowych. Uważajmy też na pieszych - ustępujmy im pierwszeństwa.

- Pamiętajcie, że bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa. Za dojechanie do celu w jak najszybszym czasie czeka nas na nagroda, ale tylko w rajdach. W ruchu drogowym jedźmy bezpiecznie i efektywnie. Bądźmy uprzejmi dla innych kierowców i dbajmy o naszych pasażerów. Stosując się do tych zasad, nawet najdłuższa podróż będzie dla nas przyjemnością. Życzę wszystkim bezpiecznej drogi do celu! - zachęca kierowca LOTOS Rally Team, Kajetan Kajetanowicz.

informacja prasowa