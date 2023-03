Jak szybkie jest BMW M4 CSL na Nordschleife?

Niemiecki magazyn Sport Auto przeprowadził swój kolejny supertest na Nordschleife. Tym razem sprawdzianowi na słynnym torze zostało poddane BMW M4 CSL.

Christian Gebhardt przejechał w M4 CSL okrążenie Nordschleife w 7:17.08. Dla porównania kierowca testowy BMW Jorg Weidinger podczas fabrycznej próby M4 CSL w 2022 roku uzyskał 7:15.677 na 20,6 kilometrowym odcinku tego obiektu, tradycyjnie używanym do celów porównawczych (nie obejmuje prostej na odcinku T13). Był to najlepszy czas w historii dla BMW dopuszczonego do ruchu ulicznego.

M4 CSL ma podwójnie turbodoładowany 3,0-litrowy, rzędowy, sześciocylindrowy silnik o mocy 550 koni mechanicznych. Ośmiobiegowy automat kieruje napęd na tylne koła. Oficjalne specyfikacje mówią, że coupe od 0 do 100 km/h rozpędza się w 3,7s, natomiast do 200 km/h w 10,7s. Prędkość maksymalną ograniczono do 307 km/h.

Oprócz obfitej mocy, BMW M4 CSL został odchudzony w porównaniu do BMW M4 Competition o 100 kg, co pozwoliło osiągnąć wagę 1625 kg. Obejmuje to montaż elementów z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, takich jak maska, dach, pokrywa bagażnika i niektóre części wnętrza. Zastosowano hamulce karbonowo-ceramiczne. Kabina nie posiada tylnych siedzeń.

Zawieszenie M4 CSL jest o 0,3 cala niższe niż w M4 Competition. Zmienione zostały drążki stabilizujące, ustawienia pochylenia kół i amortyzatory. Mocowania silnika i skrzyni biegów są sztywniejsze niż w przypadku standardowych elementów.

W świat zostanie wypuszczonych w sumie 1000 sztuk M4 CSL. Po jego zeszłorocznej premierze BMW wprowadziło jeszcze gorętszy model 3.0 CSL. Nie wiadomo jeszcze, jak szybko może on okrążyć Nordschleife. Model ten dysponuje jednostką 553 KM i jest wyposażony w sześciobiegową skrzynię manualną. Estetycznie zyskuje wydatne skrzydło i szersze tylne błotniki. Zapowiedziano tylko 50 sztuk.

