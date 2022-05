Jedyne takie Ferrari

Po pojedynczych egzemplarzach napędzanych silnikami V12, takich jak Omologata i BR20, najnowsze wyjątkowe dzieło Ferrari ma serce z jednostką V8. SP48 Unica bazuje na modelu F8 Tributo, ale nie od razu można to zauważyć, ponieważ nadwozie zostało w dużej mierze przeprojektowane. Ta jedyna w swoim rodzaju maszyna została zamówiona przez wieloletniego klienta marki, który był zaangażowany w powstawanie tego auta. Włoski producent twierdzi nawet, że nabywca miał swój udział w każdym etapie procesu budowy.

W całkowicie nowej przedniej części nadwozia zauważalne są pewne wpływy Romy. SP48 Unica ma podobny efekt trójwymiarowego zderzaka oraz ostro zakończone reflektory. Nadaje to supersamochodowi świeży wygląd przodu w porównaniu do znanego już F8 Tributo, a także poprzedzających go modeli 488 i 458.

Jeśli chodzi o tył, jest on znacznie bardziej elegancki niż poprzednio. Uzyskano to poprzez usunięcie tylnej szyby i zastąpienie poczwórnych okrągłych świateł smukłymi listwami LED, które również emanują klimatem Romy. Dodatkowe zmiany są zauważalne z profilu, ponieważ oprócz nowego wzoru felg, SP48 Unica ma inne boczne wloty powietrza, umiejscowione nieco niżej. Czarne progi mają większą powierzchnię. Zdecydowano się również na czarne słupki. Nadwozie pokrywa metaliczna czerwień.

Ciekawie prezentuje się widok z góry, a mianowicie chodzi o efekt przejścia od ciemnej szyby do czerwonego lakieru oraz zastosowanie elementu, który prowadząc od dachu przełamuje na dwie części miejsce po tylnej szybie wtapiając się w tylne skrzydło.

Chociaż zdjęcia wnętrza nie zostały jeszcze opublikowane, na oficjalnym filmie widać, że kokpit został w dużej mierze przeniesiony z modelu F8 Tributo.

Ten jedyny egzemplarz odziedziczył 3,9-litrowy silnik V8 bi-turbo z F8 Tributo. W tamtym samochodzie jednostka dysponuje mocą 710 KM i momentem obrotowym 770 niutonometrów, dzięki czemu włoski supersamochód osiąga prędkość 100 km/h w 2,9 sekundy. Od 0 do 200 km/h rozpędza się w 7,8 sekundy, a maksymalnie osiąga prędkość 340 km/h.

Nie ma żadnych informacji na temat ceny, ale z pewnością Ferrari zażądało sporej dopłaty za SP48 Unica w porównaniu z kosztującym 280 000 dolarów F8 Tributo.

Galeria zdjęć:

Ferrari SP48 Unica 1 / 5 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SP48 Unica 2 / 5 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SP48 Unica 3 / 5 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SP48 Unica 4 / 5 Autor zdjęcia: Ferrari Ferrari SP48 Unica 5 / 5 Autor zdjęcia: Ferrari