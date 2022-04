Stylistyka przodu nowego BMW serii 7 skupia się na typowych dla marki cechach i zapewnia wyraźne odróżnienie od innych serii modelowych. Unikalne wyposażenie, jak ekran kinowy BMW, wielozmysłowy system obsługi pojazdu BMW iDrive z zakrzywionym wyświetlaczem oraz asystent manewrowania do automatycznego parkowania podkreślają jego status, jako symbolu innowacyjności BMW Group.

Nowe BMW serii 7 będzie oferowane na całym świecie wyłącznie w wariancie z długim rozstawem osi, który gwarantuje maksymalny komfort przestrzeni z tyłu. Komfort wzmacniany jest przez nowe materiały wysokiej jakości, nowoczesny system rozrywki w pojeździe oraz udoskonaloną opcję Executive Lounge, która zapewnia maksymalny komfort w ekskluzywnym wnętrzu. W 2023 roku ofertę uzupełni pojazd o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa stworzony na bazie BMW serii 7.

Stylistyka zewnętrzna

Wyrazisty i ekskluzywny wygląd nowego BMW serii 7 nawiązuje do wyjątkowych wrażeń z jazdy i postępującego luksusu ze szczególnie dużym komfortem przestrzeni i innowacyjnym doświadczeniem cyfrowym z tyłu pojazdu. Wyprostowany przód pojazdu i nowa interpretacja charakterystycznych dla marki elementów stylistycznych, podwójnych okrągłych reflektorów i atrapy chłodnicy BMW zapewniają zarówno mocną, jak i niezależną prezencję pojazdu.

Nowe BMW serii 7 jest standardowo wyposażone w diodowe reflektory adaptacyjne z matrycowymi światłami drogowymi i nieoślepiającym asystentem świateł drogowych BMW Selective Beam. Funkcje świateł są podzielone na dwa osobne obszary. Górny, wyjątkowo płaski obszar świateł łączy w sobie funkcje świateł dziennych, pozycyjnych i kierunkowskazów. Wyjątkowy w branży motoryzacyjnej efekt świetlny tworzą opcjonalne kryształowe reflektory BMW Iconic Glow. W tym wariancie wyposażenia ułożone w kształt litery L i podświetlane przez diody kryształy Swarovskiego pełnią funkcję świateł pozycyjnych i dziennych. Światła mijania i drogowe są umieszczone w dolnym obszarze reflektorów, wpuszczone głęboko w pas przedni i utrzymane w ciemnej tonacji.

Imponującą prezencję przodu podkreśla także oświetlenie konturowe atrapy chłodnicy BMW. Wraz z kryształowymi reflektorami BMW Iconic Glow zapewnia dodatkowo wyjątkowo wymowne powitanie i pożegnanie kierowcy. Inne charakterystyczne cechy stylistyczne nowej generacji modeli to wyrazisty wzór powierzchni pasa przedniego oraz maska z dynamicznie wyglądającym wgłębieniem w centralnej części.

Dzięki monolitycznie zaprojektowanym powierzchniom, dyskretnym i harmonijnie zwiększonym wymiarom oraz wystającej daleko do przodu części przedniej widok z boku nowego BMW serii 7 sygnalizuje wysublimowaną elegancję. Wrażenie wzmacniają praktycznie zlicowane szyby boczne z niewidocznymi uszczelkami. Linia barkowa biegnąca od świateł dziennych do tylnych dzieli mocno naprężoną karoserię. Długie drzwi ułatwiają pasażerom siedzącym w tylnej części kabiny wygodne wsiadanie i wysiadanie.

Analogicznie do widoku z przodu rzucający się w oczy tył nowego BMW serii 7 również charakteryzuje się wyraźnie podzieloną strukturą powierzchni. Purystyczna elegancja płynie z płaskich tylnych świateł diodowych zachodzących głęboko na boki.

Komfort podróżowania

We wnętrzu nowego BMW serii 7 na kierowcę i pasażerów czeka luksus w najbardziej wyrafinowanej formie. Odzwierciedla to charakterystyczną równowagę między dynamiką jazdy a komfortem podróżowania. Nowe BMW serii 7 prezentuje się kierowcy jako fascynująco dynamiczna limuzyna, podczas gdy pasażerowie siedzący z tyłu mogą cieszyć się doskonałą atmosferą najwyższej klasy.

W porównaniu z poprzednim modelem deska rozdzielcza nowego BMW serii 7 zawiera znacznie mniej przycisków i elementów sterujących. Jest to możliwe dzięki konsekwentnej cyfryzacji za pomocą zakrzywionego wyświetlacza BMW. W pełni cyfrowy zespół wyświetlaczy obejmuje wyświetlacz informacyjny o przekątnej 12,3 cala za kierownicą oraz wyświetlacz kontrolny o przekątnej 14,9 cala. Nowy wygląd ma również kierownica i dźwignia biegów na konsoli środkowej. Swoją premierę ma również nowy element obsługi i stylistyki – panel interakcji BMW. Efektownie podświetlony panel funkcyjny rozciąga się na całej szerokości deski rozdzielczej aż po boczki drzwi.

Za wyjątkową rozrywkę dla pasażerów z tyłu odpowiada wysuwany z podsufitki ekran kinowy BMW z wbudowanym Amazon Fire TV.

Wydajny i potężny

W Europie na rynku pojawi się najpierw wyłącznie elektryczne BMW i7 xDrive60 (zużycie energii w cyklu mieszanym: 19,6–18,4 kWh/100 km; emisja CO2: 0 g/km). Samochód będzie napędzany dwoma silnikami elektrycznymi, które wspólnie generują moc 400 kW (544 KM) oraz będzie dysponował licznymi innowacjami, które podwyższą jego zasięg z 590 do 625 kilometrów. Na rynkach amerykańskim, chińskim i w innych wybranych regionach sprzedaży oferowane będą dwa modele z silnikami benzynowymi i technologią mild hybrid 48 V. Na samym szczycie znajduje się BMW 760i xDrive (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 11,2 l/100 km; emisja CO2: 255 g/km) z nowym, mocnym silnikiem V8 generującym 400 kW (544 KM). W Europie na wiosnę 2023 roku ofertę silnikową uzupełni 6-cylindrowy wysokoprężny silnik rzędowy o mocy 220 kW (300 KM) w samochodzie BMW 740d xDrive.

Prawdopodobnie z początkiem 2023 roku na wielu rynkach pojawią się modele BMW serii 7 z napędem hybrydowym plug-in. Są one wyposażone, jak BMW i7 w technologię BMW eDrive piątej generacji, dzięki której zasięg w trybie elektrycznym zwiększył się do ponad 80 km. W późniejszym czasie wprowadzone zostaną inne warianty modelowe elektrycznego BMW i7, między innymi topowy model BMW i7 M70 xDrive.

Właściwości jezdne

Dzięki licznym innowacjom technika układu jezdnego nowego BMW serii 7 pomaga osiągnąć charakterystyczną równowagę pomiędzy komfortem podróżowania a dynamiką jazdy. Doskonałą podstawą do tego jest zwiększona sztywność nadwozia w porównaniu z poprzednim modelem, a także większe koła i ich rozstaw. Szczegółowo dopracowane zostało standardowe zawieszenie pneumatyczne obu osi, jak również opcjonalny zintegrowany aktywny układ kierowniczy.

Aktywna stabilizacja przechyłów bocznych, element opcji Executive Drive Pro, współpracuje teraz z silnikiem elektrycznym 48 V. Nowa funkcja Active Roll Comfort nie tylko kompensuje przechyły boczne spowodowane nierównościami drogi po jednej stronie, ale także aktywnie dostosowuje wysokość nadwozia po tej stronie pojazdu, po której występuje problem. Ograniczenie poślizgu kół w pobliżu aktuatora reaguje jeszcze szybciej i precyzyjniej w wymagających sytuacjach na drodze. Najmłodsza generacja zintegrowanego układu hamulcowego zapewnia jeszcze większą precyzję, co przekłada się na doskonałe prowadzenie i pewne wyczucie pedału podczas każdego manewru zwalniania.

Autonomiczna jazda

Do nowego BMW serii 7 oferowany będzie największy dotychczas w modelach marki wybór systemów automatyzacji jazdy i parkowania. Jego innowacyjny moduł technologiczny stwarza warunki dla doskonałej funkcjonalności wszystkich obecnych systemów oraz dla średnioterminowego wdrożenia funkcji zautomatyzowanej jazdy na poziomie 3. Szczególnie intensywne doświadczenie zautomatyzowanej jazdy zapewnia połączenie aktywnego regulatora prędkości z funkcją Stop & Go oraz asystenta kierowania i prowadzenia po pasie ruchu. Dzięki automatycznemu asystentowi ograniczeń prędkości, regulacji według przebiegu trasy, rozpoznawaniu sygnalizacji świetlnej oraz aktywnemu prowadzeniu do celu prędkości i ruchy kierownicy mogą być bardzo precyzyjnie dopasowane do sytuacji na drodze.

W połączeniu z asystentem parkowania Professional asystent cofania może teraz przejąć prowadzenie pojazdu na odcinku aż do 200 metrów. Dzięki temu kierowca jest jeszcze wszechstronniej wspierany przez asystenta manewrowania. Na raz zapisanych trasach manewrowych systemy automatycznie przejmują wszystkie zadania związane z prowadzeniem samochodu, w tym przyspieszanie, hamowanie, kierowanie i zmianę biegów z jazdy do przodu na jazdę do tyłu. Dzięki zdalnemu sterowaniu, które ma być dostępne od wiosny 2023 roku, kierowca będzie mógł również kontrolować zautomatyzowane manewry parkowania i manewrowania z zewnątrz pojazdu za pomocą smartfona.

