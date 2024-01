Macan wyznacza nowe standardy

Dziesięć lat po wprowadzeniu na rynek Porsche Macan wkracza w drugą generację modelu w pełni elektrycznego. Niemiecka marka właśnie zaprezentowała swój nowy elektryczny crossover w dwóch wersjach: Macan 4 o mocy 402 KM i Macan Turbo o mocy 630 KM.

- Przenosimy Macana na zupełnie nowy poziom, dzięki wyjątkowym e-osiągom, nowym doświadczeniom kierowcy i wyrazistemu designowi - ​​powiedział Oliver Blume, dyrektor generalny Porsche AG, podczas światowej premiery w Singapurze.

Podstawą Macana drugiej generacji jest platforma opracowana wspólnie z Audi, zwana Premium Platform Electric (PPE). Wykorzystuje architekturę elektryczną o napięciu 800 V i będzie podstawą nadchodzących pojazdów elektrycznych Audi A6 i Q6, a także prawdopodobnie całkowicie elektrycznego Porsche Cayenne.

Silniki elektryczne czerpią energię z akumulatora litowo-jonowego umieszczonego w podwoziu, z czego aktywnie wykorzystuje się do 95 kWh ze 100 kWh pojemności brutto. Moc ładowania prądem stałym wynosi aż 270 kW. Na odpowiedniej stacji szybkiego ładowania poziom naładowania akumulatora można zwiększyć z dziesięciu do 80 procent w ciągu około 21 minut. Na stacjach ładowania o napięciu 400 V, podczas tzw. ładowania bankowego, wyłącznik wysokiego napięcia w akumulatorze dzieli akumulator 800 V na dwa akumulatory, każdy o napięciu nominalnym 400 woltów. Umożliwia to wyjątkowo wydajne ładowanie bez dodatkowego wzmacniacza HV o mocy do 135 kW. Ładowanie prądem przemiennym z mocą do 11 kW jest możliwe w standardowych domowych skrzynkach ściennych. Podczas jazdy można odzyskać aż do 240 kW energii.

Już same liczby świadczą o e-osiągach na najwyższym poziomie: w połączeniu z kontrolą startu Macan 4 osiąga moc w trybie overboost do 300 kW (408 KM), a Macan Turbo do 470 kW (639 KM). Maksymalny moment obrotowy wynosi 650 lub 1130 Nm. Gwarantuje to sportowe osiągi: Macan 4 przyspiesza od zatrzymania do 100 km/h w 5,2 sekundy, Macan Turbo potrzebuje 3,3 sekundy. Prędkość maksymalną osiąga się przy 220 lub 260 km/h. Łączny zasięg WLTP wynosi do 613 kilometrów w przypadku Macana 4 i do 591 kilometrów w przypadku Macana Turbo.

Pierwszy Macan ze skrętną tylną osią i dwuzaworowymi amortyzatorami

Porsche opracowało nowego Macana, kładąc duży nacisk na typową dla marki dynamikę jazdy, wysoki poziom komfortu na co dzień i charakterystyczne wyczucie układu kierowniczego.

Zarówno Macan 4, jak i Macan Turbo mają napęd na wszystkie koła. Obie maszyny elektryczne są sterowane niemal w czasie rzeczywistym za pomocą elektroniki mocy. Elektronicznie sterowany system Porsche Traction Management (ePTM) reguluje prędkość około pięć razy szybciej niż konwencjonalny układ napędu na wszystkie koła i może zareagować na poślizg w ciągu dziesięciu milisekund. Ponadto rozkład napędu na wszystkie koła zależy od wybranego programu jazdy. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), elektronicznie sterowana blokada mechanizmu różnicowego na tylnej osi, również przyczynia się do przyczepności, stabilności jazdy i dynamiki poprzecznej Macana Turbo.

Modele Macan z zawieszeniem pneumatycznym - także standardowo w wersji Turbo - są wyposażone w elektroniczną kontrolę amortyzatorów Porsche Active Suspension Management (PASM). Opcjonalnie można go dodać do zawieszenia stalowego. Nowością w PASM są amortyzatory w technologii dwuzaworowej. Dzięki szerszej mapie amortyzatorów istnieje szerszy zakres między komfortem a wydajnością. Jeszcze lepiej można odczuć różnice pomiędzy programami jazdy.

Po raz pierwszy Macan może być wyposażony w opcjonalny układ skrętu tylnej osi z maksymalnym kątem skrętu wynoszącym pięć stopni. Z jednej strony umożliwia kompaktowy promień skrętu wynoszący 11,1 m w ruchu miejskim i podczas manewrowania, a z drugiej strony szczególnie wysoką stabilność jazdy przy wyższych prędkościach, do czego przyczynia się również typowe dla marki wiązanie i precyzyjne sterowanie osią przednią.

Sportowe proporcje i linie przypominające coupé

Nowe modele Macan mają sportowy, dominujący wygląd dzięki zaostrzonym proporcjom i DNA Porsche Design. Płaska przednia maska ​​i wydatne błotniki sprawiają, że jest to podstawowy SUV o długości 4784 milimetrów, szerokości 1938 milimetrów i wysokości 1622 milimetrów. Nowy Macan ma koła o średnicy do 22 cali z oponami mieszanymi. Rozstaw osi (2893 milimetry), który jest o 86 milimetrów większy w porównaniu z poprzednikiem, jest równoważony krótkimi zwisami z przodu i z tyłu. Reflektory podzielono na dwie części: płaska górna jednostka świetlna z czteropunktowymi światłami do jazdy dziennej jest wtopiona w błotniki i podkreśla szerokość pojazdu. Główny moduł reflektora z opcjonalną technologią matrix LED jest umieszczony nieco niżej w przedniej części. Typowa linka muchowa Porsche tworzy całość z płaską tylną szybą. W połączeniu z bezramowymi drzwiami z charakterystycznymi listwami bocznymi uzyskano sportową, pochyloną linię. Tył sprawia wrażenie muskularnego dzięki wyraźnym barkom z tyłu. Logo Porsche znajduje się teraz pośrodku rzeźbiarskiego paska świetlnego 3D.

Aktywna i pasywna aerodynamika zapewniająca większy zasięg

Porsche łączy swoje DNA konstrukcyjne z aerodynamiką zoptymalizowaną pod kątem zasięgu. Dzięki aktywnej aerodynamiki Porsche (PAA) z elementami aktywnymi i pasywnymi oraz współczynnikowi oporu powietrza wynoszącemu 0,25, nowy Macan jest jednym z najbardziej opływowych SUV-ów – co ma pozytywny wpływ na zasięg. Aerodynamik obejmuje adaptacyjny tylny spojler, aktywne klapy chłodzące na przednich wlotach powietrza i elastyczne osłony całkowicie uszczelnionego podwozia. Kurtyny powietrzne pod głównym modułem reflektorów również optymalizują przepływ powietrza, podobnie jak głęboko wciągnięta część przednia. Z tyłu boczne krawędzie spojlerów i dyfuzor w kształcie listew zapewniają wydajność aerodynamiczną.

Przestrzenie ładunkowe i wnętrze

Nowy Macan to sportowy SUV o wysokim poziomie użyteczności na co dzień, wysokiej jakości wyposażeniu i dużej przestrzeni. Pojemność za tylnym siedzeniem wynosi do 540 litrów (w pozycji cargo), w zależności od modelu i wyposażenia. Jest też tzw. Frunk, czyli drugi przedział ładunkowy pod przednią maską, o pojemności 84 litrów. W porównaniu do poprzedniego modelu jest to łącznie o 136 litrów więcej. Po całkowitym złożeniu oparcia tylnego siedzenia objętość przestrzeni bagażowej z tyłu wzrasta do 1348 litrów. Maksymalne obciążenie przyczepy wynoszące 2000 kilogramów dopełnia wysoką wartość użytkową nowego Macana.

Macan jest wyposażony w najnowszą generację wyświetlaczy i koncepcję obsługi z maksymalnie trzema ekranami, w tym wolnostojący 12,6-calowy zestaw wskaźników o zakrzywionym kształcie i 10,9-calowy wyświetlacz centralny. Po raz pierwszy pasażer z przodu może także przeglądać informacje, konfigurować ustawienia systemu informacyjno-rozrywkowego lub przesyłać strumieniowo treści wideo podczas jazdy, korzystając z własnego, opcjonalnego ekranu o przekątnej 10,9 cala. Po raz pierwszy Porsche Driver Experience obejmuje także wyświetlacz przezierny z technologią rozszerzonej rzeczywistości. Wirtualne elementy, takie jak strzałki nawigacyjne, są wizualnie płynnie zintegrowane ze światem rzeczywistym. Obraz pojawia się kierowcy z odległości dziesięciu metrów i ma wielkość 87-calowego wyświetlacza.