Piątek podczas Poznań Motor Show stanowił drugą część tegorocznych finałów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Mistrzostwa Mechaników to niezwykłe przedsięwzięcie stawiające na rozwój i edukowanie młodych mechaników oraz zawodowców. W tym roku ma miejsce XII edycja tego edukacyjno-społecznego projektu, który od lat angażuje się we wspieranie uczniów szkół technicznych i zawodowych.

Uczestnicy biorą udział w konkurencjach pod okiem organizatorów, Partnerów wydarzenia oraz gwiazd polskich gwiazd sportów motorowych.

Partner Strategiczny mistrzostw PLATINUM ORLEN OIL tego dnia przygotował dla uczestników, aż trzy konkurencje, który obejmował następujący zakres wiedzy: o płynach do chłodnic, olejach do maszyn rolniczych i olejach do maszyn ciężarowych.

→ Galeria zdjęć z Mistrzostw Mechaników

Gościem specjalnym był Miko Marczyk – najmłodszy w historii mistrz Polski w rajdach samochodowych, który również przygotował dla uczestników Mistrzostw Mechaników konkurencję specjalną – jazdę na symulatorach. Najlepszy uczestnik wygrał co-drive z Miko a był nim – Mieszko Matuszyk z Wałbrzycha.

- Jako ORLEN OIL cały czas stawiamy na rozwój w ramach Akademii Mechanika, robimy też szkolenia w szkołach, które uczą młodzież jak prawidłowo dobrać olej silnikowy, na co zwrócić uwagę by nie popełnić prostych błędów przy wyborze oleju silnikowego - mówił Arkadiusz Cyran, Kierownik Zespołu Obsługi Programów Warsztatowych ORLEN OIL.

Wyniki:

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

Jakub Netter

Bartłomiej Kowalka

2. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Stary Brześć

Wiktor Grzegórski

Michał Radomski

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Igor Król

Marcin Kubis

Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

1. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Piotr Żelawski

Oliwer Jeger

2. Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

Mikołaj Gandor

Szymon Kopeć

3. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

Oliwier Berny

Maksymilian Kwiecień

Video: Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023 - Dzień 2

Publikacja przygotowania przy współpracy z PLATINUM ORLEN OIL