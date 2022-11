Mazda CX-60 - Przyjemność z prowadzenia

Mazda w tym roku podkreśliła swoją obecność na rynku SUV-ów z modelem CX-60. Chociaż auto wygląda znajomo, jest to w rzeczywistości całkowicie nowy projekt. Japoński producent wprowadził bowiem swój pierwszy samochód hybrydowy typu plug-in, powstały na zupełnie nowej platformie opracowanej z myślą o większych samochodach.

Nowa, flagowa Mazda to najważniejszy w gamie model debiutujący w obecnej dekadzie. Utożsamia wszystko, co firma zawarła w swoim DNA w ciągu ostatnich 100 lat, od wyjątkowego wyglądu zewnętrznego i wnętrza, po najlepsze japońskie rzemiosło oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie technologii zorientowanej na przyjemność prowadzenia i światowej klasy układ napędowy.

Język stylistyki Kodo stara się oddać poczucie dynamiki i indywidualizmu za pomocą wyrazistej formy. Jedną z rzeczy, która z pewnością odróżnia nową Mazdę CX-60 od innych SUV-ów średniej wielkości, jest czysty, pozbawiony nadmiaru elementów design, dzięki któremu auto wygląda elegancko, ale i muskularnie. Do tego każda funkcja i każdy element zostały stworzone z myślą o zwiększeniu poczucia jedności człowieka z samochodem.

Wersja e-SKYACTIV PHEV jest najmocniejszym samochodem produkowanym seryjnie w historii marki. Łączy czterocylindrowy silnik benzynowy Skyactiv-G o pojemności 2,5 litra z bezpośrednim wtryskiem paliwa, z dużym silnikiem elektrycznym o mocy 169 kW i wydajnym akumulatorem o pojemności 17,8 kWh z napięciem 355 V. Połączenie pracy silników benzynowego i elektrycznego składa się na łączną moc 327 KM i potężny, maksymalny moment obrotowy 500 Nm. Auto jest zdolne przyśpieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 5,8 sekundy, a jego ograniczona elektronicznie prędkość maksymalna wynosi 200 km/h. Umożliwia przejechanie dystansu 63 km w trybie napędu czysto elektrycznego, przy prędkościach do 100 km/h, co naprawdę robi wrażenie.

Mazda CX-60 oparta jest na opracowanej przez markę skalowanej, wielofunkcyjnej architekturze Skyactiv (Skyactiv Multi-Solution Scalable Architecture), która obejmuje liczne modyfikacje dla zapewnienia znakomitych własności dynamicznych. Ulepszenia te, zgodne z prezentowanym przez Mazdę podejściem skupienia technologii na człowieku, obejmują zwiększoną sztywność nadwozia, dzięki której kierowca jest w stanie odczuwać reakcje samochodu bez żadnych opóźnień; siedzenia, które jeszcze bardziej ułatwiają wszystkim osobom utrzymywanie naturalnej równowagi ciała podczas jazdy; zawieszenie, które stabilizuje zachowania kinetyczne samochodu, a także unikatowy, zastosowany przez Mazdę system kontroli zachowania kinematycznego pojazdu KPC (Kinematic Posture Control). Udało się zachować odpowiednią równowagę między komfortem, a sportowym charakterem.

Dzięki umieszczeniu akumulatora wysokiego napięcia pomiędzy przednią a tylną osią i w miejscu możliwie najniższym, pod podłogą nadwozia, nowa Mazda CX-60 PHEV odznacza się szczególnie niskim położeniem środka ciężkości. Fakt ten, w połączeniu ze stałym napędem na cztery koła składa się na doskonałą charakterystykę prowadzenia tego auta, dorównującą najlepszym modelom segmentu premium.

Należy wskazać na Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive Select), czyli system, który daje kierowcy możliwość przełączania pomiędzy pięcioma trybami jazdy: Normal, Sport, Off-Road, Holowanie i wspomniany Elektryczny EV. Dzięki temu samochód sprawdza się w mieście, na autostradzie i na nieutwardzonych drogach.

Nowa 8-biegowa automatyczna skrzynia biegów, zapewnia lepsze parametry przyspieszenia, płynniejszą zmianę przełożeń i niższą emisję spalin. Moment obrotowy jest przenoszony bezpośrednio z silnika elektrycznego, dzięki czemu przełożenia zmieniają się szybko i płynnie niczym w manualnej skrzyni.

Mazda CX-60 PHEV wykorzystuje szeroką gamę zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i-Activsense wspomagających kierowcę, które zapewniają wiodącą w swojej klasie skuteczność w zakresie bezpieczeństwa czynnego, co pozwoliło uzyskać 5-gwiazdkową ocenę bezpieczeństwa w testach zderzeniowych Euro NCAP.

Wyposażona jest w liczne nowoczesne rozwiązania technologiczne, jak: funkcja nieograniczonej widoczności See-Through View, czyli nowa generacja kamer 360 stopni, która poprawia widoczność podczas jazdy z niskimi prędkościami, funkcja wykrywania pieszych SBS, funkcja zapobiegania niekontrolowanemu opuszczeniu toru jazdy (Emergency Lane Keeping); tempomat adaptacyjny i-ACC i funkcja ostrzegania przed ryzykownym wysiadaniem z samochodu pod koła nadjeżdżającego z tyłu pojazdu BSM. Udogodnień zapewniających bezpieczeństwo w trakcie jazdy jest dużo więcej.

Wnętrze jest bardzo eleganckie i potwierdza intencje Mazdy, by stać się w pełni luksusową marką. Tendencja branży do używania mniejszej ilości przycisków jest tutaj zauważalna, ale bez przesady, ponieważ nadal mamy rząd fizycznych elementów sterujących. Dzięki integracji z telefonem można korzystać z ulubionych aplikacji i usług na wyświetlaczu samochodu. Polecenia głosowe, ergonomiczny system sterowania HMI oraz przyciski na kierownicy pozwalają skupić się na drodze i czerpaniu przyjemności z jazdy. Zegary zespołu wskaźników, wyloty powietrza oraz środkowy wyświetlacz nakierowane na kierowcę umożliwiają intuicyjną interakcję samochodu z użytkownikiem. Wyświetlacz przezierny prezentuje na szybie dane takie jak: prędkość jazdy, wskazówki nawigacji oraz statusy układu i-ACTIVSENSE. W ten sposób ma się zapewniony dostęp do najważniejszych informacji o samochodzie bez odrywania oczu od drogi.

Rozstaw osi mierzy 2,87 metra i zapewnia dobrą przestrzeń na wszystkich siedzeniach. Pojemność bagażnika wynosi 570 litrów i można ją zwiększyć do maksymalnie 1726 litrów poprzez złożenie tylnych siedzeń. A jeśli to jeszcze za mało, PHEV pozwala holować przyczepę o masie dochodzącej do 2,5 tony.

Wprowadzając na rynek model CX-60, Mazda robi kolejny ważny krok w kierunku redukcji emisji swojej floty na obranej drodze do stania się producentem całkowicie neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. W najbliższych latach Mazda będzie kontynuować rozwój elektryfikacji napędu w szerokiej gamie nowych modeli.

To jednak nie wszystko jeśli chodzi o Mazdę CX-60, gdyż niebawem na rynku pojawi się też wersja e-Skyactiv D. Napędzana będzie całkowicie nowym 3,3 litrowym rzędowym, sześciocylindrowym silnikiem Diesla. Do wyboru są dwie odmiany 200KM i 254KM, w przypadki pierwszej to napęd na tylną oś, a w drugiej na wszystkie koła. To propozycja szczególnie kierowana do osób pokonujących długie trasy. Napęd wspomagany jest przez technologię hybrydową MHEV48. Sprzężona z jednostką dieslowską miękka hybryda, oferuje nie tylko jeszcze większą oszczędność paliwa, lecz także poprawione parametry ekologiczne.

Mazda CX-60 z silnikiem Diesla będzie dostępna na większości rynków europejskich, do salonów trafi w styczniu 2023 roku. W późniejszym terminie do silników Diesla i PHEV dołączy rzędowy, sześciocylindrowy silnik benzynowy e-Skyactiv o pojemności 3 litrów.

