McLaren Elva jeszcze mocniejszy

Bez dachu i przedniej szyby, z podwójnie turbodoładowanym 4,0-litrowym silnikiem V8, który generuje 804 KM i 800 Nm McLaren Elva to hardcorowa maszyna prosto z fabryki. Natomiast niemiecki tuner Novitec jest gotów dać nabywcom jeszcze bardziej ekstremalnego roadstera, podkręcając moc do 907 KM i moment obrotowy do 888 Nm

Chcąc osiągnąć takie parametry Novitec zainstalował swój moduł N-Tronic ze zmienionymi mapowaniami dla wtrysku paliwa, zapłonu i elektronicznej kontroli ciśnienia doładowania.

Opracowano do tego wysokowydajny układ wydechowy specjalnie dostosowany do tego silnika. Zmniejsza przeciwciśnienie spalin i jest w pełni izolowany termicznie. Efekt izolacyjny można jeszcze bardziej zoptymalizować dzięki powłoce z drobnego złota o próbie 999. Zmniejsza to temperaturę w komorze silnika, co ma pozytywny wpływ na maksymalne dostarczanie mocy i korzystnie wpływa na trwałość jednostki.

Ulepszenia rzekomo pozwalają Elvie osiągnąć 100 km/h w 2,7s, 200 km/h w mniej niż 4s. Prędkość maksymalna przekracza 330 km/h.

Novitec oferuje również zestaw kutych kół, z przodu o rozmiarze 20 cali i z tyłu 21 cali. Ich konstrukcja obejmuje siedem par szprych. Nabywcy mogą wybierać spośród 72 kolorów, a także szczotkowanego lub polerowanego wykończenia.

Prześwit auta zmniejszono o dwadzieścia milimetrów dzięki zastosowaniu sportowych sprężyn opracowanych przez tego tunera. Obniżony środek ciężkości sprawia, że ​​prowadzenie jest jeszcze bardziej dynamiczne.

Wnętrze McLarena Elvy może zostać dostosowane do życzeń klienta w każdym szczególe. W tym celu firma wykorzystuje najlepszą skórę i Alcantarę w praktycznie nieskończonej gamie kolorystycznej.

Nabywcy mogą opcjonalnie dodać do pojazdu przednią szybę. Podgrzewany zestaw, wyposażony do tego w wycieraczki, dokłada dwadzieścia kilogramów do masy roadstera.

McLaren odsłonił Elvę w listopadzie 2019 roku Początkowo zamierzał zbudować 399 sztuk. W kwietniu 2020 roku firma podała, że powstało już 249 egzemplarzy. Poinformowano wówczas, że klienci chcieli, aby model był jeszcze bardziej ekskluzywny. Zdecydowano się więc na przygotowanie 149 pojazdów w limitowanej edycji.

Galeria zdjęć: McLaren Elva Novitec

McLaren Elva Novitec