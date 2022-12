McLaren przymierza się do SUV-a

Porsche początkowo spotkało się z dużą krytyką wypuszczając na rynek takie modele jak Cayenne i Macan. Jednak dzięki tym samochodom firma kwitnie i ma środki, aby nadal finansować 911 i pracować nad nowym 718. Lamborghini radzi sobie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej dzięki swojemu Urusowi, a Ferrari ma przed sobą wielką sprzedażową przyszłość, biorąc pod uwagę, że Purosangue jest już hitem. Puryści nie lubią SUV-ów, ale gdzie byłoby bez nich wiele marek z wyższej półki?

To prowadzi nas do McLarena. Ludzie z Woking nie mają w ofercie SUV-a, co częściowo wyjaśnia, dlaczego brytyjska marka supersamochodów nie jest w najlepszej kondycji finansowej. Problemy z jakością również negatywnie wpłynęły na wyniki firmy, ale można śmiało powiedzieć, że większy model ucieszyłby księgowych. Dobra wiadomość jest taka, że rozważane jest wprowadzenie bardziej praktycznego pojazdu. Zła wiadomość jest taka, że trochę to potrwa.

W wywiadzie dla Automotive News, dyrektor McLarena ds. strategii produktu Jamie Corstorphine krótko opowiedział o potencjalnym SUV-ie: - Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie pojazdu, który ma więcej przestrzeni lub możliwości, aby klient McLarena mógł dzielić się doświadczeniem z większą liczbą osób. Jakiego rodzaju będzie to model, czy np. crossover... to jest do określenia i tak naprawdę nic nie jest ustalone w tym momencie. Jeśli mamy zamiar zrobić cokolwiek, czy to tego typu produkt, czy jakikolwiek inny, testem dla nas jest, czy możemy dokładnie odzwierciedlić w nim DNA McLarena?

Oświadczenie mówi nam, że minie dużo czasu zanim McLaren pójdzie w ślady np. Astona Martina DBX. SUV stanowi zwrot o 180 stopni w strategii marki w porównaniu do czasów, gdy Mike Flewitt był dyrektorem generalnym. Był nieugięty, że nie powinno być takiego auta w ich ofercie, ale jego następca Michael Leiters widzi to inaczej. Mimo rozmycia nieco charakteru marki produkującej supersamochody i hipersamochody, SUV uważany jest za pewnika w kontekście finansowym.