Nadworny tuner Mercedesa, firma AMG obchodzi w tym roku 55 urodziny. Przy tej okazji stworzono najmocniejszą wersję modelu GT. Jest to Mercedes-AMG GT Track Series. Powstanie tylko 55 egzemplarzy. Samochód nie ma homologacji do poruszania na drogach publicznych. Auto w którym zastosowano rozwiązania z wyścigówek GT3 i GT4, przeznaczone jest tylko do jazdy na torze.

Pod maską znajduje się zmodyfikowana wersja 4-litrowego silnika V8 biturbo z serii AMG GT Black. Moc wzrosła do 724 KM (540 kW), a moment obrotowy podniesiono do 850 Nm. Dla porównania drogowa wersja Black Series dysponuje mocą 720 KM (537 kW) i momentem obrotowym 800 Nm.

Moc przekazywana jest na tylne koła poprzez sześciobiegową, wyścigową skrzynię biegów Hewland HLS, z możliwością regulacji tylnego dyferencjału.

W edycji torowej zastosowano amortyzatory Bilstein z czterostopniową regulacją. Każdy z nich posiada możliwość ustawienia wysokiej i niskiej prędkości odbicia i kompresji oraz dodatkowo umożliwia konfigurację wysokości zawieszenia. Stabilizatory także można regulować. Postawiono na 18-calowe, kute alufelgi oraz na stalowe hamulce.

Jeśli chodzi o nadwozie, z włókna węglowego wykonano maskę, przedni splitter, błotniki, progi, które przechodzą w pionowe łopatki z przodu i z tyłu, tylną klapę i tylny zderzak z podwójnym dyfuzorem. We wnętrzu nie znajdziemy żadnych luksusów z wersji drogowej Black. Są za to karbonowa konsola środkowa i fotele wyścigowe. W rezultacie masa własna samochodu wynosi około 1400 kilogramów w porównaniu do 1588 kilogramów wersji dopuszczonej do ruchu drogowego.

Kierowcy mogą dostosować samochód do swoich upodobań korzystając z dwunasto-stopniowego systemu kontroli trakcji.

Maszynę wyposażono w klatkę bezpieczeństwa spełniającą wymogi FIA. Fotele mają pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa. Są też system gaśniczy i właz ewakuacyjny w dachu.

Dostawy GT ruszą się w drugim kwartale tego roku. Cena zaczyna się od 369 000 euro.

Galeria zdjęć: Mercedes-AMG GT Track Series

Mercedes-AMG GT Track Series 1 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 2 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 3 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 4 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 5 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 6 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 7 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 8 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 9 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 10 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 11 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 12 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 13 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 14 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes-AMG GT Track Series 15 / 15 Autor zdjęcia: Mercedes AMG