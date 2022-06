Mercedes-AMG ONE - dwumiejscowy samochód sportowy wyposażony jest w najnowocześniejszą i najwydajniejszą na świecie technologię napędu hybrydowego zaczerpniętą prosto z Formuły 1, która po raz pierwszy trafia z toru wyścigowego na drogi. Dzięki połączeniu silnika spalinowego z czterema silnikami elektrycznymi hybrydowy napęd wyczynowy generuje łączną moc 784 kW (1063 KM), co pozwala na rozwinięcie (ograniczonej) prędkości maksymalnej 352 km/h. Niezwykle zaawanasowana konstrukcja powstała w ścisłej współpracy z ekspertami Formuły 1 z ośrodka Mercedes-AMG High Performance Powertrains w Brixworth. Model Mercedes-AMG ONE zostanie zaprezentowany oficjalnie w akcji w Wielkiej Brytanii podczas Goodwood Festival of Speed, który potrwa od 23 do 26 czerwca.

Ten wyjątkowy hypercar zachwyca nie tylko swoim napędem hybrydowym E PERFORMANCE rodem z Formuły 1, ale także szeregiem innych rozwiązań technicznych znanych ze sportów motorowych. Mowa tu o monokoku oraz nadwoziu w całości wykonanych z włókna węglowego, a także o współnośnym zespole silnika i skrzyni biegów, aktywnej aerodynamice oraz układzie jezdnym typu push-rod. Dzięki zaawansowanej technice dwumiejscowy Mercedes-AMG ONE ma pod niektórymi względami więcej do zaoferowania niż bolidy Formuły 1. Wyposażony jest w napęd na wszystkie koła AMG Performance 4MATIC+ z napędzaną hybrydowo osią tylną oraz napędzaną elektrycznie osią przednią z mechanizmem wektorowania momentu obrotowego. Poza tym samochód może poruszać się również wyłącznie z wykorzystaniem napędu elektrycznego.

- Pracując nad modelem Mercedes-AMG ONE przekroczyliśmy dotychczasowe granice. Ogromne wyzwanie techniczne, jakim było przystosowanie nowoczesnego zespołu napędowego z Formuły 1 do codziennego użytku na zwykłych drogach kosztowało nas wiele wysiłku. W trakcie prac nad projektem wielu z nas powątpiewało, czy takie przedsięwzięcie będzie w ogóle wykonalne. Mimo przeszkód członkowie zespołów z Affalterbach i Wielkiej Brytanii nigdy się nie poddali i nie przestali wierzyć w siebie. Mam ogromny szacunek dla wszystkich zaangażowanych w tę pracę i jestem dumny z tego zespołowego osiągnięcia. Stworzenie takiego hypercara to rzecz wyjątkowa, zarówno z technicznego punktu widzenia Mercedes-AMG, jak i w kontekście bliskiej współpracy z naszymi stałymi klientami. Towarzyszyli nam oni w pracach rozwojowych samochodu zarówno w sukcesach, jak i porażkach. Od samego początku stanowili nieodłączną część Projektu One, dzięki czemu mogą teraz korzystać z ekskluzywnego i unikalnego Mercedes-AMG ONE, który właśnie pokonał ostatnią przeszkodę, jaką było przejście wszystkich testów certyfikacyjnych ECE - powiedział Phillip Schiemer, prezes Zarządu Mercedes-AMG GmBH.

- Dane osiągów modelu Mercedes-AMG ONE dają nam wgląd w zaledwie część rozwiązań technicznych wykorzystanych w tym pojeździe. Oprócz układu napędowego przeniesionego z bolidu Formuły 1, który ze stosunkowo niewielkiego, lecz maksymalnie wydajnego silnika spalinowego w kombinacji z czterema silnikami elektrycznymi generuje moc 1063 KM, ogromnym wyzwaniem było przede wszystkim zaprojektowanie układu oczyszczania spalin. Zespoły Mercedes-AMG oraz Mercedes-AMG High Performance Powertrains wykonały tu kawał naprawdę dobrej roboty. Projekt ten był zarówno przekleństwem, jak i błogosławieństwem. Przeszliśmy wyboistą drogę, a jako technicy naturalną koleją rzeczy dajemy się ponieść, jeśli chodzi o pracę nad szczegółami. Począwszy od użytych materiałów, przez unikalne elementy nadwozia, aż po wykończenie aerodynamiczne – pod względem złożoności trudno przebić Mercedesa-AMG ONE. W bolidzie Formuły 1 cały zespół inżynierów z laptopami dwoi się i troi, by uruchomić układ napędowy. W przypadku naszego hypercara wystarczy po prostu nacisnąć przycisk. To także świadectwo niesamowitego know-how w zakresie oprogramowania, które zastosowano w tym pojeździe - dodał Jochen Hermann, główny dyrektor techniczny w Mercedes-AMG GmbH.

Napęd hybrydowy E PERFORMANCE modelu Mercedes-AMG ONE składa się z wysoce zintegrowanego i inteligentnie połączonego zespołu, obejmującego hybrydowy, turbodoładowany silnik spalinowy oraz cztery silniki elektryczne. Jeden z tych silników zintegrowano z turbosprężarką, drugi zainstalowano bezpośrednio na silniku spalinowym, łącząc go ze skrzynią korbową. Pozostałe dwa silniki napędzają koła przednie.

Hybrydowy silnik benzynowy V6 o pojemności 1,6 litra ze wspomaganym elektrycznie turbodoładowaniem odpowiada pod względem technicznym jednostkom napędowym stosowanym obecnie w Formule 1. Cztery górne wałki rozrządu napędzane są za pomocą przekładni zębatej typu czołowego. W celu uzyskania wysokich obrotów silnika, mechaniczne sprężyny w zaworach zastąpiono sprężynami pneumatycznymi. Silnik zamontowany w pozycji środkowej przed tylną osią rozwija prędkość obrotową do 11 tys. obrotów na minutę. Aby zwiększyć żywotność silnika i umożliwić korzystanie z komercyjnie dostępnej benzyny, jego obroty utrzymywane są jednak celowo poniżej wartości dostępnych w jednostkach Formuły 1.

Wysokoobrotowa jednostka napędowa doładowywana jest przez zaawansowaną technicznie turbosprężarkę. Turbina gazów wylotowych i turbina sprężarki są od siebie oddalone i połączone wałem, dzięki czemu możliwe było zamontowanie turbosprężarki w niższej pozycji. Na wale umieszczono sterowany elektronicznie silnik elektryczny o mocy wynoszącej około 90 kW. Napędza on bezpośrednio wał turbosprężarki, rozpędzając go do maksymalnie 100 tysięcy obrotów na minutę, zanim zostanie zastąpiony przez strumień spalin. W Formule 1 jednostka ta figuruje pod oznaczeniem MGU-H.

Litowo-jonowy system magazynowania energii jest konstrukcją własną Mercedes-AMG. Technologia ta sprawdziła się już w najcięższych warunkach w hybrydowych bolidach Formuły 1 zespołu Mercedes-AMG Petronas F1 Team, a także w akumulatorze modelu Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. Wysokowydajny akumulator AMG (AMG High Performance Battery) łączy wysoką moc i możliwość jej częstego wykorzystywania z niską masą, co zwiększa ogólną wydajność. Do tego dochodzi szybki pobór i wysoka gęstość energii, dzięki czemu na przykład podczas szybkiej jazdy w pagórkowatym terenie, kierowcy mogą wykorzystywać natychmiastowy, pełny potencjał mocy podczas jazdy pod górę; z kolei podczas zjazdów ze wzniesień uruchamia się proces wydajnej rekuperacji. Rozmieszczenie ogniw w akumulatorze i ich chłodzenie wzorowane są na technologii zastosowanej w bolidzie Mercedes-AMG Formuły 1. Jednakże na potrzeby codziennego użytku w modelu Mercedes-AMG ONE ich liczba została wielokrotnie zwiększona. Pojemność 8,4 kWh pozwala na przejechanie 18,1 kilometra w trybie elektrycznym. Ładowanie odbywa się za pomocą prądu przemiennego i wbudowanej ładowarki 3,7 kW. Dodatkowo akumulator można doładowywać w trakcie jazdy energią pochodzącą z rekuperacji lub wprost z silnika spalinowego.

Układ napędowy High Performance Plug-in-Hybrid umożliwia korzystanie z wielu inteligentnych strategii eksploatacyjnych, optymalnie dostosowanych do różnych scenariuszy korzystania z samochodu. Dostępne programy jazdy sięgają od jazdy w trybie wyłącznie elektrycznym aż po tryb o wysokiej dynamice, który odpowiada ustawieniom wykorzystywanym w kwalifikacjach Formuły 1 w celu uzyskania możliwie najlepszego czasu okrążenia.

Siłę napędową na tylne koła przenosi 7-stopniowa mechaniczna skrzynia biegów, całkowicie nowo zaprojektowana dla modelu Mercedes-AMG ONE. Lekka konstrukcja przekładni zmniejsza masę pojazdu, a jej zintegrowanie ze szkieletem nadwozia zwiększa sztywność i sprawia, że zajmuje ona niewiele miejsca. Przełożenia zaprojektowano tak, aby zminimalizować różnicę mocy po zmianie biegu na wyższy i utrzymać silnik spalinowy na wysokich obrotach. W skrzyni biegów zintegrowano samoblokujący mechanizm różnicowy.

Podstawą doskonałych właściwości jezdnych Mercedesa-AMG ONE jest lekki i ultrawytrzymały monokok z włókna węglowego, którego konstrukcja również wywodzi się z Formuły 1. To samo dotyczy zintegrowanego zespołu silnika i skrzyni biegów: obydwa te elementy pełnią funkcję nośną, służąc za pełne podparcie tylnego zawieszenia.

Z przodu i z tyłu układ jezdny ma konstrukcję aluminiową, z pięcioma wahaczami i dwoma regulowanymi amortyzatorami. Zawieszenie gwintowane odznacza się kilkoma szczególnymi cechami: Oba amortyzatory push-rod zostały zamontowane poprzecznie w stosunku do kierunku jazdy. Innowacyjny układ sprężyny i amortyzatora zastępuje konwencjonalny rurowy stabilizator poprzeczny. Rozwiązanie to skutecznie zmniejsza przechyły boczne, nawet podczas bardzo gwałtownych zmian kierunku jazdy, nie powodując uczucia dyskomfortu. Sztywność na przechyły oraz tłumienie przechyłów są całkowicie niezależne od sztywności skoku i tłumienia skoku.

Pracę adaptacyjnego układu amortyzacji można regulować za pomocą programów jazdy: ustawienia układu jezdnego C (Comfort) oraz S (Sport) dostępne są w programach jazdy EV, Race Safe, Race i Individual; ustawienia układu jezdnego S (Sport) oraz S+ (Sport+) dostępne są w programach Race Plus i Strat 2. W ramach aktywnej regulacji aerodynamiki możliwe jest hydrauliczne obniżenie zawieszenia o 37 milimetrów na osi przedniej i o 30 milimetrów na tylnej.

Ogólne zestrojenie sprężyn i amortyzatorów zostało zaprojektowane pod kątem uzyskania doskonale zrównoważonej, łatwo kontrolowalnej i wysoce dynamicznej charakterystyki jazdy. Swój wkład mają w tym zakresie napęd na wszystkie koła oraz mechanizm wektorowania momentu obrotowego. W odróżnieniu od Formuły 1, tutaj system ABS jest częścią wyposażenia standardowego, natomiast system ESP można regulować trójstopniowo, czyli tak jak zazwyczaj w samochodach Mercedes-AMG. Ustawienie ON zwiększa bezpieczeństwo i jest domyślnie włączone w trybie „Highway”. SPORT HANDLING MODE pozwala na bardziej sportową jazdę. OFF całkowicie wyłącza system, dzięki czemu możliwa jest jazda ekstremalna na zamkniętych torach.

Z przodu Mercedes-AMG ONE wyposażony jest w obręcze kół o wymiarach 10.0 J x 19 z oponami Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 w rozmiarze 285/35 ZR 19, które zaprojektowano wyłącznie dla tego samochodu. Na tylnej osi zamontowano obręcze 12.0 J x 20 z oponami Michelin Pilot Sport Cup 2R M01 w rozmiarze 335/30 ZR 20. Wyjątkowość opon podkreśla wzór ich ściany bocznej, nawiązujący do sylwetki pojazdu.

Do hamowania zastosowano specjalny, zoptymalizowany pod względem masy, wysokowydajny, kompozytowy układ hamulcowy AMG z ceramiki i włókna węglowego. Przednią oś wyposażono w sportowe, sześciotłoczkowe stałe zaciski hamulcowe oraz wewnętrznie wentylowane i perforowane tarcze hamulcowe o wymiarach 398 x 38 milimetrów. Tylna oś wyposażona jest w czterotłoczkowe stałe zaciski hamulcowe oraz wewnętrznie wentylowane i perforowane tarcze hamulcowe o wymiarach 380 x 34 milimetrów.

Inspiracją dla projektu karbonowego nadwozia są najwyższej klasy pojazdy znane ze sportów motorowych. Przede wszystkim jednak projekt ten stanowi ucieleśnienie zasady przyświecającej marce Mercedes-AMG, zgodnie z którą fascynujący wygląd zawsze idzie w parze z funkcjonalnością. Każdy element ma swoją funkcję. Konstrukcja z silnikiem umieszczonym pośrodku, oparta na karbonowym monokoku oraz współnośnym zespole silnika i skrzyni biegów, nadaje autu ekstremalnie sportowe proporcje: kokpit wysunięty daleko do przodu w sposób typowy dla aut wyścigowych połączony jest z potężnymi nadkolami, talią osy i daleko wysuniętym tyłem.

Aktywny, sterowany hydraulicznie układ aerodynamiczny zwiększa siłę docisku na przedniej i tylnej osi oraz poprawia efektywność aerodynamiczną. W zależności od preferencji kierowcy i wybranego trybu jazdy, dostępne są trzy różne konfiguracje aerodynamiczne: Highway, Track, Race DRS.

