Mercedes-AMG SL43 z technologią F1

Mercedes wprowadza do oferty nową, podstawową wersję swojego eleganckiego roadstera klasy SL. Mercedes-AMG SL43 oferuje dosłownie „połowę” silnika swojego rodzeństwa, zamieniając podwójnie turbodoładowane V8 na czterocylindrową jednostkę z pojedynczym turbodoładowaniem. Oczywiście, ponieważ to produkt AMG, nie jest to typowy czterocylindrowiec i oczywiście nie ma o połowę mniejszej mocy.

Pod maską auta kryje się wspomniany turbodoładowany 2,0-litrowy silnik czterocylindrowy M139. Fani Mercedesa znają tę jednostkę. Natomiast nowością jest elektryczna turbosprężarka zamontowana na układzie wydechowym. Ta technologia została zaczerpnięta prosto z Formuły 1. Turbo posiada elektryczny silnik, zamocowany bezpośrednio na wale turbosprężarki, który rozpędza wirnik gdy jest zbyt mało spalin do jej efektywnej pracy. W rezultacie, według Mercedesa, silnik oferuje „wyjątkowo szybką reakcję przepustnicy w całym zakresie obrotów”, eliminując występowanie tzw. turbodziury.

Jednostka osiąga moc 381 KM i 480 Nm. Za zmianę biegów odpowiada dobrze znana automatyczna, dziewięciobiegowa skrzynia MCT, przekazująca moc wyłącznie na tylne koła. Auto wyposażono również w ISG, które przez krótki moment generuje 14 KM. SL43 osiąga 100 km/h w 4,9s. Prędkość maksymalna wynosi 275 km/h.

Mercedes chętnie wspomina, że mniejszy silnik oznacza mniejszą masę z przodu, dzięki czemu SL43 ma charakteryzować się dobrym prowadzeniem, również z powodu przesunięcia jednostki bliżej ściany grodziowej.

SL43 wygląda bardzo podobnie jak pozostałe modele z tej linii. Ma tylko nieco inną stylizację przedniego zderzaka oraz kwadratowe końcówki układu wydechowego zastąpiono owalnymi. Standardem są 19-calowe koła, a w opcji dostępne są 20- i 21-calowe. W podstawowym wyposażeniu są aktywne zawieszenie oraz liczne tryby jazdy AMG DYNAMIC SELECT. Dostępny jest również pakiet AMG Dynamic Plus zawierający elektronicznie sterowany dyferencjał, redukcję prześwitu o 10 mm i bardziej sportowy tryb jazdy.

Ceny i dostępność Mercedesa-AMG SL43 zostaną ogłoszone bliżej rozpoczęcia produkcji.

Galeria zdjęć: Mercedes-AMG SL43

