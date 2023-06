Mercedes Klasy E Kombi jako alternatywa dla SUV-ów

Nie każdy kupujący chce SUV-a, a Mercedes o tym wie. Nie tylko stworzył najnowszą generację wersji kombi klasy C, ale również kontynuuje produkcję kombi klasy E z długim przodem.

Największe z trzech kombi Mercedesa jest jeszcze większe od swojego poprzednika, co sprawia, że wnętrze pojazdu stało się niezwykle przestronne. Rozstaw osi wydłużono o 22 milimetry do 2961 mm, co przekłada się na dodatkową przestrzeń dla nóg, podczas gdy szerokość zwiększyła się o 28 mm do 1880 mm, zapewniając większą swobodę ruchu. Długość wzrosła o 4 mm do 4949 mm, a wysokość nieznacznie zwiększyła się o 1 mm do 1469 mm.

Nowa wersja Klasy E w nadwoziu kombi nie oferuje już opcjonalnego trzeciego rzędu siedzeń. Przestrzeń bagażowa wynosi 615 l, a po złożeniu tylnych siedzeń, objętość wzrasta do 1830 l. Wybierając hybrydę typu plug-in, praktyczność jest nieco ograniczona ze względu na dodatkowe podzespoły, co zmniejsza pojemność bagażnika do 460 l i odpowiednio 1785 l. Dostęp do przestrzeni bagażowej zapewniają w standardzie elektrycznie otwierane tylne drzwi.

Pomijając liczby, nowe kombi klasy E prezentuje się pięknie i ma wszelkie cechy, aby przejąć część rynku od modelu GLE. Jak można się było spodziewać, jest ono bardzo zbliżone do sedana Klasy E W214, który został wprowadzony pod koniec kwietnia i wygląda mniej kontrowersyjnie niż nadchodzący BMW Serii 5 Touring. Linie nadwozia są bardziej smukłe niż wcześniej, co przełożyło się na niski opór aerodynamiczny, którego współczynnik wynosi 0,26. Auto można wyposażyć w koła o średnicy nawet 21 cali, ale model podstawowy ma 17-calowe. Oferta obejmuje standardowe zawieszenie pneumatyczne z tyłu lub opcjonalne na obu osiach.

Kombi Klasy E chce być luksusowym i komfortowym samochodem rodzinnym z wszystkimi dostępnymi gadżetami znanymi z sedana. Jest wyposażony m.in w trzy ekrany, kamerę zintegrowaną z aplikacją Zoom i TikTokiem. W zestawie jest nawet gra Angry Birds.

Na początek Mercedes sprzedaje to luksusowe kombi w Europie jako E200 i E220d, do których dołącza wersja hybrydowa plug-in E300e. Każda z nich wyposażona jest w czterocylindrowy silnik o pojemności dwóch litrów.

Wersja benzynowa E200 korzysta z turbodoładowanej jednostki, która rozwija moc 204 KM i 320 Nm. Jest w wersji mild-hybrid, co oznacza, że współpracuje z silnikiem elektrycznym, który dostarcza dodatkowe 23 KM i 205 Nm. Taki zestaw pozwala przyspieszyć od 0 do 100 km/h w 7,8s i osiągnąć maksymalną prędkość 231 km/h.

Opcja E220d z dieslem dysponuje mocą 197 KM i 440 Nm oraz również posiada miękką hybrydę z 48-woltową instalacją elektryczną. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje mu 7,9s, a maksymalna prędkość wynosi 230 km/h. Mercedes zapowiada wprowadzenie także specyfikacji z sześciocylindrową jednostką. Wszystkie wersje wyposażone są w 9-biegową skrzynię automatyczną, która została zaktualizowana specjalnie pod kątem tego modelu, aby poprawić jej upakowanie, a także nieco ją odchudzić.

Jeśli chodzi o wersję E300e, tu również silnik spalinowy generuje 204 KM i 320 Nm, podczas gdy elektryczny wytwarza 129 KM i 440 Nm. Mercedes podaje przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 6,5s, oraz maksymalną prędkość 227 km/h.

Niemiecka marka zapowiada również wprowadzenie później hybrydy plug-in z silnikiem diesla. Oczywiście pojawią się również wersje AMG. Według ostatnich doniesień, najmocniejszy model E63 zostanie zastąpiony przez hybrydę plug-in z V6 o mocy ponad 700 KM, ale nic nie jest jeszcze potwierdzone. E63 Kombi będzie musiało zmierzyć się z nową konkurencją, ponieważ oprócz Audi RS6 Avant, prawdopodobnie w 2025 roku na rynek powróci także BMW M5 Touring.

Mówiąc o przyszłych specyfikacjach, pojawiły się przecieki wskazujące na podwyższoną wersję All-Terrain.

Nowy Mercedes Klasy E Kombi trafi na rynek jesienią tego roku.

