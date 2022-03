To już drugie koncepcyjne Audi z rodziny A6 e-tron. Jest już kolejnym pojazdem zaprezentowanym w tym roku z przyszłościowej, zasilanej elektrycznie, luksusowej serii modelowej A6 e-tron: wersję Avant.

Podobnie jak Audi A6 e-tron concept pokazane w 2021 roku, Audi A6 Avant e-tron concept bazuje na przyszłościowej Elektrycznej Platformie Premium (PPE) opracowanej pod przewodnictwem Audi i jest napędzane w pełni elektrycznie. Jednocześnie, przy tych samych wymiarach co A6 Sportback e-tron, jest emanacją nowej koncepcji stylistycznej. Nadwozie o długości 4,96 m, szerokości 1,96 m i wysokości 1,44 m sprawia, że samochód ten plasuje się w segmencie pojazdów luksusowych. Znaczące elementy, takie jak zamknięty grill osłony chłodnicy Singleframe i ciągły pas świateł tylnych, podkreślają jego pokrewieństwo z innymi napędzanymi elektrycznie modelami rodziny e-tron.

- Pokazując Audi A6 Avant e-tron concept oferujemy bardzo konkretną wizję przyszłych modeli seryjnych opartych o platformę technologiczną PPE -powiedział członek zarządu Audi AG ds. rozwoju technicznego, Oliver Hoffmann. - Zajmujemy się nie tylko elektryfikacją pełnej sukcesów, 45-letniej historii wersji Avant. Najbardziej zależy nam na tym, by nasze umiejętności techniczne pozwoliły nam dodać do niej wykrzyknik. A ten wykrzyknik to 800-woltowy system pokładowy, moc ładowania do 270 kW i osiągany w testach WLTP zasięg nawet 700 km.

Technika PPE gwarantuje, że to, co sugerują linie samochodu, będzie się rzeczywiście przekładać na standard określany dynamicznymi parametrami jazdy. A6 Avant to auto przydatne w codziennym użytkowaniu, którym można też pokonywać długie trasy. Oznacza to, że w przyszłości, w zależności od układu napędowego i wariantu modelu, Audi A6 e-tron będzie miało zasięg do 700 km. Najmocniejsze modele z tej serii będą przyspieszać od 0 do 100 km/h w niecałe cztery sekundy. Parametry modeli Sportback i Avant tylko nieznacznie od siebie odbiegają.

Przestronny tył Audi A6 Avant nie jest jedyną rzeczą, która czyni z niego mistrza w dziedzinie magazynowania - w podwójnym znaczeniu tego słowa. Układ napędowy i technologia akumulatorów również uzasadniają ten tytuł. Dzięki systemowi 800 V i możliwości ładowania mocą do 270 kW, w ciągu zaledwie 10 minut, na stacji szybkiego ładowania można zgromadzić energię wystarczającą do przejechania około 300 kilometrów.

Duże 22-calowe koła i krótkie zwisy, płaska kabina i dynamiczny łuk dachu, nadają Avantowi proporcje wyraźnie nawiązujące do samochodu sportowego. Brak ostrych krawędzi skutkuje na całej karoserii płynnymi przejściami między powierzchniami wypukłymi i wklęsłymi, a także powstawaniem miękkich cieni. Audi A6 e-tron concept wydaje się monolitem, jakby został odlany z pojedynczej formy, szczególnie gdy patrzy się na niego z boku. Dach delikatnie opadający ku tyłowi z ukośnym słupkiem D, to cecha typowa dla okien Audi Avant. Słupek D „wyrasta” ze stabilnej podstawy tylnej części pojazdu w sposób wyjątkowo aerodynamiczny. Przykuwające wzrok nadkola quattro wydatnie podkreślają szerokość pojazdu i są jednocześnie organicznie zintegrowane z powierzchniami bocznymi. Nadkola połączono specjalnie wyrzeźbionym obszarem ponad partią progów kryjącym zespół akumulatorów, co podkreśla czarny panel - element stylistyczny stanowiący obecnie cechę charakterystyczną floty elektrycznych pojazdów marki Audi. Typowe dla modeli Audi e-tron są też smukłe wirtualne lusterka zewnętrzne umieszczone przy podstawie słupka A.

Patrząc na pojazd z przodu, od razu widać, że Audi A6 e-tron concept jest zasilany energią elektryczną. Jego cechą charakterystyczną jest duży, zabudowany grill osłony chłodnicy Singleframe, którego dolną krawędź stanowią głębokie wloty powietrza chłodzącego układ napędowy, akumulator i hamulce. Płaskie osłony reflektorów sięgają daleko na boki rozciągniętej w poziomie przedniej części pojazdu, podkreślając horyzontalną architekturę karoserii. Wpływ tunelu aerodynamicznego na wygląd tylnej części nadwozia jest niezaprzeczalny. Górna część tyłu została ukształtowana tak, by stworzyć aerodynamicznie funkcjonalną, biegnącą dookoła krawędź oddzielającą. Tylny spojler z kolorowym wykończeniem wizualnie podkreśla wydłużoną, poziomo zorientowaną sylwetkę A6 Avant e-tron concept. Spojler ten ma również istotny wpływ na przepływ powietrza, poprawiając aerodynamikę. W dolnej części tylnego dyfuzora znajdują się dwa duże wyloty powietrza, zintegrowane z powierzchnią zderzaka. Elementy te, również z kolorowymi wykończeniami, kierują powietrze przepływające pod pojazdem w taki sposób, który zmniejsza turbulencje. To doskonałe połączenie zmniejszonego oporu aerodynamicznego i zminimalizowanej siły nośnej.

Pomimo braku tunelu i wału napędowego, klienci Audi nie będą musieli rezygnować z flagowego elementu: napędu quattro. Przyszła rodzina modeli bazujących na PPE będzie obejmowała wersje z jednym silnikiem elektrycznym zamontowanym na osi przedniej i jednym na osi tylnej. Dwa silniki elektryczne w Audi A6 Avant e-tron concept mogą zapewnić łączną moc wyjściową 350 kW i moment obrotowy rzędu 800 Nm.