Mistrzostwa Mechaników na mecie

Mistrzostwa Mechaników to niezwykłe przedsięwzięcie stawiające na rozwój i edukowanie młodych mechaników oraz zawodowców. W tym roku miałą miejsce XII edycja tego edukacyjno-społecznego projektu, który od lat angażuje się we wspieranie uczniów szkół technicznych i zawodowych.

PLATINUM ORLEN OIL, jako partner strategiczny, aktywnie wspierał uczestników XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników. Szczególnie cenne jest zaangażowanie w edukację młodych ludzi Ambasadorów marki - Roberta Kubicy, Kuby Przygońskiego, Bartosza Zmarzlika, Miko Marczyka, a także Kajetana Kajetanowicza.

Pierwszego dnia rywalizowano w kategoriach Młody Mechanik Pojazdów Samochodowych i Elektromobilni. Drugiego były to konkurencje dedykowane dla grup Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych i Młody Mechanik Maszyn Rolniczych. W sobotę natomiast były to kategorie Młody Mechanik Motocyklowy i Mechanik Zawodowy.

→ Galeria zdjęć z mistrzostw

Ostatniego dnia rywalizacji dodatkową konkurencję przygotował także Kajetan Kajetanowicz. Do Poznania przywiózł specjalne urządzenie do trenowania refleksu. Z tzw. „lampek” korzystają czołowi zawodnicy z wielu dyscyplin sportów motorowych, a tym razem swój czas reakcji mogli sprawdzić uczniowie szkół samochodowych. Nagrodą ufundowaną przez Kajto był udział w testach rajdowych, w roli oczywiście mechanika.

- Młodzi adepci mierzyli się ze swoją wiedzą. Do tego zadawaliśmy im pytania, na które byli zobligowani odpowiedzieć. Mogli także skorzystać z wiedzy technicznej naszych ambasadorów i ekspertów. Jest to dla nich wspaniała okazja, aby tę wiedzę zgłębić, a nam bardzo zależy, żeby się rozwijali, bo jednak na rynku brakuje dobrych mechaników, co później odbija się na naszym bezpieczeństwie - mówiła Grażyna Ciepiela-Składzień, Dział Strategii Produktu ORLEN OIL.

Jeśli chodzi o wyniki rywalizacji Młodych Mechaników Motocyklowych, tu najlepsi okazali się Paweł Staniek i Tymoteusz Kominek (Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej), drugie miejsce zajęli Filip Kuligowski i Kewin Rąbalski (Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu), a trzecie Dominik Wiśniewski i Oliwier Grzela (Zespół Szkół Transportowo Mechatronicznych w Skarżysko-Kamiennej).

Najlepszych Mechanikiem Zawodowym okazał się Michał Szukała. Na podium stanęli także Łukasz Bogus i Daniel Koć.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika, zrzeszająca ekspertów, przedstawicieli organizacji branżowych i firm współpracujących na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz promujących rozwój edukacji technicznej.

Video: Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników 2023 - Dzień 3

Publikacja przygotowania przy współpracy z PLATINUM ORLEN OIL