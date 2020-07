Mocne Audi e-tron S

Prowadzenie 2.0: doświadczenie z jazdy

Nowe Audi e-tron S i e-tron S Sportback wprowadzają kierowcę w zupełnie nowy wymiar dynamiki. Ich przekładnia typu S przez osiem sekund zapewnia pełne zwiększenie mocy - 370 kW i 973 Nm momentu obrotowego. Standardowy sprint do 100 km/h trwa zaledwie 4,5 sekundy, a przyspieszanie kończy się przy prędkości 210 km/h.

Nowe modele S mają dwa silniki elektryczne na tylnej i jeden na przedniej osi, co czyni je pierwszymi na świecie seryjnie produkowanymi samochodami elektrycznymi wyposażonymi w trzy silniki elektryczne. Ich układ napędowy oparty jest na zasadzie konstrukcji modułowej: konstrukcja mocniejszego silnika elektrycznego napędzającego tylną oś, jest teraz zaadaptowana i zamontowana na przedniej osi. Silnik elektryczny w przodzie e-trona 55 współpracuje z identycznym strukturalnie odpowiednikiem w tyle pojazdu. Wysokonapięciowy akumulator ma pojemność energetyczną brutto 95 kWh, z czego 91 procent (86 kWh) jest wykorzystywane w toku eksploatacji. Na jednym naładowaniu akumulatora Audi e-tron S i Audi e-tron S Sportback osiągają zasięg odpowiednio do 360 km i 365 km (wartości wstępne) w cyklu WLTP.

Nowe quattro: elektryczny rozkład momentu obrotowego

Gdy Audi e-tron S i e-tron S Sportback funkcjonują w normalnym trybie jazdy, włączone są tylko tylne silniki elektryczne – wydatnie zwiększa to efektywność jazdy. Przedni silnik elektryczny załącza się, gdy kierowca żąda większej wydajności lub predyktywnie, gdy system uzna, że moc napędowa jest niewystarczająca. Elektryczny napęd na wszystkie koła jest wtedy wzbogacany o elektryczny rozkład momentu obrotowego między kołami: każdy z tylnych silników elektrycznych, za pomocą jednobiegowej przekładni, wysyła moment obrotowy bezpośrednio do danego koła. Nie ma już mechanicznego mechanizmu różnicowego. Regulacja, w zależności od potrzeb zajmuje tylko milisekundy i pozwala zarządzać bardzo wysokimi momentami obrotowymi.

Kierowcy doświadczyć mogą doskonałej zwinności i przyczepności elektrycznych modeli S, zwłaszcza podczas pokonywania zakrętów. W charakterze tych modeli leży sportowy duch – z większym naciskiem na napęd tylnej osi. Jeśli system stabilizacji toru jazdy ESC jest ustawiony na "sport", a system wyboru dynamiki jazdy Audi Drive Select na maksymalne osiągi w trybie "dynamic", to układ napędowy ułatwia uzyskanie wysokiego poziomu dynamiki poprzecznej, a na życzenie także kontrolowanego driftu. Przy zbliżaniu się do fizycznej granicy, nieobciążone przednie koło po wewnętrznej stronie łuku jest lekko przyhamowywane, aby zapobiec poślizgowi i jeszcze bardziej udoskonalić prowadzenie. Ostra dynamika, wysoka precyzja i bezkompromisowe bezpieczeństwo, opierają się na ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi jednostkami zarządzającymi napędem i systemami zawieszenia.

Współpraca: zawieszenie elektrycznych modeli typu S

Duży akumulator wysokiego napięcia zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń między osiami i jest instalowany nisko - porównywalnie z pozycją trzech silników elektrycznych. Obniża to środek ciężkości samochodu, co daje duże korzyści podczas prowadzenia. Progresywny układ kierowniczy, którego przełożenie staje się coraz bardziej bezpośrednie wraz ze wzrostem kąta skrętu kierownicy, podkreśla sportowy charakter auta. Zawieszenie ma specyficzne zestrojenie S. System Audi Drive Select oferuje siedem profili jazdy. Ma między innymi wpływ na pracę sportowego, adaptacyjnego zawieszenia pneumatycznego. Zawieszenie to - w zależności od sytuacji na drodze i od ustawień - może zmieniać wysokość nawet o 76 milimetrów.

Elektryczne modele typu S są standardowo wyposażone w 20-calowe koła i w opony o szerokości 285 milimetrów. Felgi 21-calowe są dostępne na życzenie, a bardziej sportowe, 22-calowe, pojawią się w późniejszym czasie. Z przodu, nad dużymi tarczami hamulcowymi, zamontowane są stałe, sześciotłoczkowe zaciski hamulcowe. Standardowo są malowane na czarno i posiadają logo S. Na życzenie mogą być pomalowane na kolor jasnopomarańczowy i ozdobione logo e-tron.

Hamulec jest uruchamiany i sterowany za pomocą kompaktowego modułu, który elektronicznie (przewodowo) steruje wzrostem ciśnienia, wzmacnia je elektrycznie, i hydraulicznie uruchamia hamulce. Elektryczny napęd wrzecionowy błyskawicznie uruchamia tłoczki: klocki hamulcowe stykają się z tarczami pod pełnym ciśnieniem już po 150 milisekundach. W zależności od sytuacji na drodze, układ sterowania hamulcami decyduje indywidualnie dla każdej osi czy samochód będzie hamował za pomocą silników elektrycznych, hamulców, czy za pomocą kombinacji obu systemów.

Innowacyjne rozwiązania: aerodynamika

Dzięki opcjonalnym, wirtualnym lusterkom zewnętrznym (kamery, które wysyłają swoje obrazy do wewnętrznych, wysokokontrastowych wyświetlaczy), modele Audi e-tron S osiągają bardzo dobre współczynniki oporu powietrza.

Poszerzenia nadkoli to świetny przykład połączenia doskonałej aerodynamiki ze sportowym wyglądem. Ta innowacyjna technika została opracowana przez Audi i jest opatentowana. Teraz cztery pierścienie po raz pierwszy stosują ją w pojeździe produkowanym seryjnie. Dzięki temu - pomimo poszerzenia nadkoli - Audi e-tron S Sportback osiąga współczynnik oporu powietrza zaledwie 0.26. W Audi e-tron S współczynnik oporu powietrza wynosi 0.28.

Drugim ważnym elementem w koncepcji aerodynamiki, jest regulowany wlot powietrza chłodzącego z kanałami do chłodzenia hamulców przednich kół. Pozostaje on zamknięty tak często, jak to możliwe, aby strumień powietrza prawie bez turbulencji przepływał nad maską. W ramach efektywnego zarządzania temperaturą, każdy e-tron jest standardowo wyposażony w pompę ciepła. Pobiera ona energię cieplną z ciepła odpadowego podzespołów napędu, zwiększając tym samym zasięg nawet o dziesięć procent.

Do zwiększenia wydajności pojazdu przyczynia się również zaawansowana koncepcja rekuperacji. Kierowcy mogą wybierać pomiędzy trzema poziomami rekuperacji, z których najwyższy pozwala im na operowanie w czasie jazdy tylko jednym pedałem. Podczas hamowania, silniki elektryczne zwalniają samodzielnie, aż do okolic 0.3 g, czyli w większości codziennych sytuacji. Hydrauliczne hamulce wkraczają do akcji tylko powyżej tego poziomu. Silniki elektryczne pozostają jednak cały czas aktywne i mogą odzyskać nawet 270 kW mocy przy hamowaniu z prędkości 100 km/h.

Pięć centymetrów więcej: stylistyka zewnętrzna

Już na pierwszy rzut oka widać, że Audi e-tron S i Audi e-tron S Sportback to mocne samochody elektryczne. Ich przedni i tylny zderzak mają mocne kontury, a kurtyny powietrzne są wyjątkowo duże i wyraziste. Sam dyfuzor z tyłu rozciąga się prawie na całej szerokości pojazdu. Fakt, że nadkola po obu stronach są szersze o 23 milimetry powoduje, że samochody sprawiają wrażenie bardzo atletycznych. Srebrne elementy ozdobne z przodu i z tyłu samochodu podkreślają ich walory. To, podobnie jak aluminiowe obudowy lusterek zewnętrznych, ekskluzywne cechy modeli S. Duże fragmenty dolnej części nadwozia mogą być na życzenie klienta pomalowane w kontrastowym kolorze.

Oba samochody mogą być opcjonalnie wyposażone w reflektory Matrix LED – kolejne rozwiązanie, które Audi jesienią 2019 roku jako pierwsze na świecie wprowadziło do seryjnej produkcji wraz z modelem e-tron Sportback. Każde światło jest podzielone na 1,3 miliona pikseli i może być sterowane z dużą precyzją, co stwarza możliwości dla wielu nowych funkcji. Na przykład w wąskich przejazdach światło wyznacza pozycję samochodu na pasie ruchu i w ten sposób pomaga kierowcy bezpiecznie pozostać w jego centrum.

Progresywne: wnętrze i wyposażenie

Wnętrze Audi e-tron S i Audi e-tron S Sportback jest zaprojektowane w ciemnych kolorach. Seryjnie dostępne są elektrycznie regulowane fotele sportowe. Ich tapicerka skórzana/Alcantara oraz dźwignia zmiany biegów mają romboidalne przetłoczenia S. Dekoracyjne wykończenia wykonano z szczotkowanego aluminium. Dostępne są one w dwóch wersjach, a dodatkowo, na życzenie, również w wersji z karbonem oraz pakietem oświetlenia ambiente.

W pełni cyfrowe: elementy sterujące, infotainment i systemy wspomagania

Podobnie jak wszystkie modele Audi klasy wyższej, Audi e-tron S i Audi e-tron S Sportback są wyposażone w cyfrowy system MMI touch control z dwoma dużymi wyświetlaczami centralnymi. Na trzecim wyświetlaczu – Audi virtual cockpit - kierowca może wybrać specjalny ekran e-tron, w którego centrum są dane dotyczące napędu elektrycznego. Uzupełnieniem gamy wyświetlaczy jest head-up display. Nawigacja MMI plus to element wyposażenia standardowego. Jej sercem jest modułowa platforma infotainment trzeciej generacji - MIB 3, o ogromnej mocy obliczeniowej. Współpracuje ona z modułem komunikacyjnym łączącym samochód z otoczeniem i smartfonami pasażerów.

Usługi online Audi connect, a zwłaszcza rozbudowany system planowania tras e-tron, uzupełniają system nawigacji. System ten oblicza najszybszą trasę z uwzględnieniem optymalnych przystanków potrzebnych do naładowania baterii, biorąc pod uwagę dane o ruchu drogowym, profil jazdy kierowcy oraz czas trwania postojów. W niektórych przypadkach strategia ta może spowodować, że system zaproponuje alternatywną trasę. Katalog punktów ładowania, zawierający odpowiednie informacje dodatkowe, jest codziennie aktualizowany online. Na życzenie, podczas planowania trasy można wybrać preferowane stacje ładowania, na których kierowca może płacić za korzystanie z usługi ładowania kartą e-tron Charging Service.

Oba w pełni elektryczne modele typu S na europejskich rynkach pojawią się jesienią roku 2020.

informacja prasowa