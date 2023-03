Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio zawsze była supersamochodem w przebraniu czterodrzwiowego sportowego sedana. To, co czyni ją wspaniałą, to ostry charakter właściwości jezdnych i 503-konny silnik bi-turbo V6. Kiedy więc producent ogłosił, że kolejna wersja samochodu będzie elektryczna, wywołało to pewne obawy.

W wywiadzie dla Autocar, dyrektor generalny Alfy Romeo, Jean-Philippe Imparato, starał się uspokoić fanów marki w kontekście kolejnej Giulii. Nowy samochód będzie ewoluował w kierunku elektrycznego napędu, z podstawową wersją o mocy 345 KM i mocniejszym wariantem Veloce o mocy 790 KM. Natomiast prawdziwą gratką będzie 1000-konne Quadrifoglio, a to niemal dwukrotnie więcej niż w obecnej wersji.

W najmocniejszej specyfikacji Quadrifoglio najprawdopodobniej otrzyma napęd na wszystkie koła i wykorzysta układ podobny do zaimplementowanego w nowym Maserati Granturismo Folgore, gdzie zastosowano trzy silniki elektryczne i wektorowanie momentu obrotowego. Imparato wskazał również, że zasięg elektryka będzie wynosił około 700 kilometrów, porównywalny z obecnym limitem samochodu spalinowego.

Prezes Alfy Romeo podkreślił także znaczenie przekształcenia marki w producenta wyłącznie aut elektrycznych.

- Zmieniamy się, bo musimy - powiedział. - Jeśli nie, Alfa Romeo byłaby martwa.

Jednak szybko zakwalifikował transformację jako taką, którą docenią właściciele ich pojazdów.

- Przeobrazimy się zapewniając konkretny substytut dla obecnych produktów. Nikt na tym nie ucierpi. Chcę, abyście pokochali nasze samochody - dodał.

Pod względem stylistyki, Giulia może ewoluować z obecnej formy sedana, aby stać się bardziej kombi o sportowym charakterze, próbując zwabić więcej nabywców. Jednak nadal będzie to „Alfa Romeo, której wszyscy pragniemy”, jak twierdzi Imparato.

Nowa Giulia spodziewana jest w połowie dekady. Ma pomóc Alfie Romeo w osiągnięciu celu, jakim jest przeobrażenie marki w producenta wyłącznie elektryków od 2027 roku. Taki harmonogram oznacza, że nowy pojazd będzie korzystał z 800-woltowej technologii, na platformie STLA. W rezultacie, Giulia będzie oferować znaczące osiągi, jak również możliwość szybkiego ładowania, które od 10 do 80 procent zajmie mniej niż 18 minut.

Za nim jednak pojawi się nowa elektryczna Alfa Romeo Giulia, wciąż mamy obecną, która obejmuje nie tylko Quadrifoglio, ale też niesamowite GTA i GTAm.

