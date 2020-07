7 lipca, podczas konferencji prasowej transmitowanej z CASA SEAT, CUPRA potwierdziła planowaną premierę modelu, który ma zmienić postrzeganie pojazdów z napędem elektrycznym. Samochód koncepcyjny el-Born został po raz pierwszy zaprezentowany w ramach Salonu Samochodowego w Genewie w 2019 roku, gdzie spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami. Od tego czasu projektanci wciąż rozwijali pojazd, nadając mu jeszcze bardziej sportowy charakter. Przedstawiciele marki przewidują, że nowy pojazd będzie miała znaczny wpływ na zwiększenie rentowności marki.

– CUPRA el-Born łączy w sobie najważniejsze cechy charakterystyczne dla naszej marki. W porównaniu do prototypu dopracowaliśmy design, dzięki czemu samochód stał się jeszcze bardziej dynamiczny i sportowy – zaznaczył Wayne Griffiths, CEO CUPRY i wiceprezes SEAT-a ds. sprzedaży i marketingu. – Wprowadziliśmy też kilka dodatkowych rozwiązań technologicznych, zapewniających jeszcze większą wydajność. Nasz model to dowód na to, że połączenie elektryfikacji ze sportowym charakterem daje doskonałe wyniki.

Dynamika i komfort

Za główny cel projektanci el-Borna obrali zapewnienie sportowej dynamiki. Samochód osiąga prędkość 50 km/h w zaledwie 2,9 sekundy. Specjalnie dla tego modelu opracowano nową wersję systemu adaptacyjnego zawieszenia (DCC Sport) opartego na platformie MEB. Dzięki temu rozwiązaniu pojazd automatycznie dostosowuje się do każdych warunków, zachowując równie wysoką jakość jazdy.

CUPRA el-Born będzie oferować najnowocześniejsze technologie, takie jak m.in. wyświetlacz Head-Up z rozszerzoną rzeczywistością. Pojazd będzie w stanie przejechać do 500 km po jednym ładowaniu dzięki wysokowydajnemu akumulatorowi 77 kWh (82 kWh brutto). Natomiast funkcja szybkiego ładowania oznacza, że CUPRA el-Born skumuluje energię potrzebną do pokonania 260 km w zaledwie 30 minut.

Elektryczna, sportowa jazda

Wnętrze modelu zostało zaprojektowane, by harmonijnie łączyć sportowy charakter i wyrafinowanie. Pojazd wyposażony został m.in w sportowe fotele kubełkowe oraz nową kierownicę z przyciskami służącymi do wyboru trybu jazdy.

CUPRA el-Born została stworzona jako model dla wielbicieli sportowej jazdy i zaawansowanej technologii, którym zależy na ograniczeniu ich wpływu na środowisko. Premiera samochodu planowana jest na 2021 rok. Elektryczny pojazd CUPRY będzie produkowany w fabryce w niemieckim Zwickau.

informacja prasowa