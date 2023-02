Następca LaFerrari podpatrzony

Mniej więcej co dekadę Ferrari wprowadza na rynek hipersamochód, który pokazuje najlepsze, co włoska marka może w danym czasie wyprodukować. W przeszłości były to modele F40, F50, Enzo i LaFerrari. W ostatnich dniach w sieci pojawiło się video prezentujące namiastkę kolejnego pojazdu, który może być kontynuacją tej linii.

Samochód niewątpliwie wygląda agresywnie. Przedni zderzak posiada trzy masywne otwory. Środek maski opada w dół, a jej zewnętrzne krawędzie podniesione są do góry, aby zrobić miejsce na koła. Z profilu widać nisko zawieszone nadwozie auta. Naklejka ostrzegająca o elektryczności sugeruje, że mamy do czynienia z hybrydowym układem napędowym.

Nad tyłem góruje duże skrzydło. Widoczne są dwie wysoko zamontowane końcówki wydechów oraz masywny dyfuzor.

Nie są jeszcze dostępne żadne szczegóły dotyczące układu napędowego nowego hipersamochodu poza tym, że będzie on hybrydowy. Sądząc po proporcjach nadwozia, silnik spalinowy ma być umieszczony centralnie.

Według plotki z 2022 roku, powołującej się na przeciek z wewnętrznej dokumentacji, nowy hipersamochód Ferrari zadebiutuje w październiku 2024 roku, a firma planuje go wyprodukować w liczbie 599 sztuk. Dedykowana wyłącznie na tor wersja XX miałaby pojawić się w lipcu 2026 roku. Produkcja tego wariantu jest podobno ograniczona do zaledwie 30 aut. Później spodziewany jest także kabriolet, w przypadku którego mówi się o montażu tylko 199 egzemplarzy.

Od 2023 do 2026 roku Ferrari zamierza wprowadzić na rynek 15 nowych modeli. Wśród nich jest crossover Purosangue i podpatrzony hipersamochód. Za dwa lata spodziewany jest też samochód z napędem wyłącznie elektrycznym.

Producent obecnie ma się bardzo dobrze. W 2022 roku Ferrari dostarczyło do klientów rekordową liczbę 13 221 pojazdów, o ponad 2000 samochodów więcej niż rok wcześniej. Zysk netto marki osiągnął poziom 939 milionów euro.

fot. Youtube Varryx

Czytaj również: Dallara w wersji specjalnej

Video: Nowy hipersamochód Ferrari?