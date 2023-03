Niecodzienne Porsche 911 Turbo S

Tuningowa firma Techart zaprezentowała swój nowy model dedykowany do jazdy na torze, przy jednoczesnym zachowaniu jego przydatności do codziennego użytku. Jest to GTstreet R Flyweight oparty na Porsche 911 Turbo S.

Techart mocno zmodernizował nadwozie Porsche. Dodano wykonany z włókna węglowego splitter z bocznymi płetwami, który generuje dodatkową siłę docisku. Przednie błotniki zostały poszerzone i otrzymały jeszcze większe i wydajniejsze wyloty powietrza.

Z tyłu samochód otrzymał dwupoziomowe skrzydło. Jego górna część ma trzy ustawienia regulacji w zależności od wymagań docisku na danym torze. Pokrywę silnika i maskę również zrobiono z włókna węglowego. Tylna szyba jest wykonana z poliwęglanu, co jest jednym z wielu zabiegów mających na celu zmniejszenie masy pojazdu.

GTstreet R Flyweight wyposażono w pakiet Powerkit TA092/T2.1, który składa się z nowych turbin, filtrów powietrza, ręcznie spawanego wydechu i kilku innych elementów. Rezultatem jest moc 789 KM i moment obrotowy 950 niutonometrów pochodzące z 3.8-litrowego boksera. Dla porównania, seryjne 911 Turbo S ma 640 KM.

Techart szacuje, że GTstreet R Flyweight osiąga 100 km/h w 2,5 sekundy, a 200 km/h w 7,5 sekundy. Prędkość maksymalna przekracza 350 km/h.

Regulowane zawieszenie pochodzi od firmy Öhlins. Kute felgi mają średnicę 20 cali z przodu i 21 cali z tyłu. Obuto je w opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

We wnętrzu wstawiono kubełkowe, karbonowe fotele Recaro Podium, wyprodukowane z wykorzystaniem technologii druku 3D. Pakiet obejmuje także sześciopunktowe pasy i klatkę bezpieczeństwa w tylnej części kokpitu.

19 nabywców GTstreet R Flyweight może w pełni dostosować wygląd swojego samochodu. Na przykład, odsłonięty karbon może być matowy lub wykończony na wysoki połysk, a do dyspozycji jest pełna paleta kolorów lakieru. Klienci mogą również spersonalizować wnętrze.

Techart nie ujawnia ceny tego mocno przebudowanego Porsche.

Galeria zdjęć: Techart GTstreet R Flyweight

