Nowa Toyota Przygońskiego

Toyota GR86 to zupełnie nowa konstrukcja zbudowana w garażu Kuby Przygońskiego.

- Pracowaliśmy nad nowym autem przez ostatnie pół roku - powiedział Przygoński. - Niesamowite w tym projekcie jest to, że Toyota Motors Corporation wysłała do nas samo nadwozie, co było dla nas dużym ułatwieniem, bo nie musieliśmy demontować nowego samochodu, ale budować w zasadzie od podstaw.

- Największą zmianą jest przejście na nową jednostkę silnika. Pod maską GR86 znajduje się silnik z najnowszej Toyoty Supry - R6 3.0, 6-cylindrowa jednostka doładowana jedną turbosprężarką - kontynuował. - Jest to silnik, który jest najnowszą technologią, co jest dla nas dużym wyzwaniem i zmianą. Nadwozie auta jest z niebieskiego karbonu, co - oprócz zalet estetycznych - ma dodatkową zaletę: jest po prostu lekkie. Dodatkowym wyróżniającym to auto elementem jest duży spoiler przez co będzie dodatkowy docisk tylnej osi.

Oczywiście serce Toyoty GR86 do driftu zostało poddane także innym modyfikacjom, a lista zmian jest całkiem długa. Auto otrzymało m.in. mocniejszą turbosprężarkę, wydajniejsze wtryskiwacze paliwa, nowy komputer, a chłodnice znajdują się z tyłu auta, by poprawić rozłożenie masy i zrobić więcej miejsca w komorze silnika. Toyota GR86 otrzymała także karbonowe, bardzo wytrzymałe sprzęgło, wyczynową, sekwencyjną skrzynię biegów o sześciu przełożeniach, specjalny, wyścigowy tylny dyferencjał, który na sztywno spina obie półosie i którego przełożenia można zmienić w zaledwie kilka minut. Auto do driftu musi mieć też odpowiednie hamulce. Kluczowym elementem wyposażenia jest oczywiście hydrauliczny hamulec ręczny, który ułatwia inicjowanie poślizgu oraz utrzymywanie go w czasie hamowania. Również pod względem bezpieczeństwa auto ma topowe wyposażenie.

Toyota GR86 dysponuje mocą 920 KM przy wadze auta 1250 kg. Przygoński zadebiutuje w niej już w ten weekend w Niemczech podczas zwodów Drift Masters European Championship.

Video: Prezentacja barw Toyota GR86 Kuby Przygońskiego