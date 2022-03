Renault nie ma zamiaru wznawiać produkcji Renault 5 Turbo, ani wydawać na świat po tylu latach potomka tego modelu. Francuski producent samochodów przygotował za to koncepcyjne Renault 5 Electric.

W oczekiwaniu na elektryczny samochód Renault, który trafi do produkcji w 2024 roku, firma Legende Automobiles zaproponowała swoją wersję Renault 5 Turbo 3 - Black Edition. To już jest ich kolejne podejście to tego auta.

Jak można się domyślić, ta edycja jest w czarnych barwach. Jedynie końcówki rur wydechowych, napisy na karoserii i wewnętrzne strony felg, mają kolor zbliżony do tytanu. Efekt jest wysublimowany, ale nie można dać się zmylić, ponieważ tego samochodu (jeszcze) nie ma. Na razie zaprezentowano jedynie grafiki.

Publikując renderingi, Legende Automobiles sprawdza reakcję opinii publicznej. Jak wynika z komentarzy, wrażenia są więcej niż pozytywne, więc francusko-amerykańska firma, zlokalizowana w Los Angeles, poważnie rozważa budowę swojej interpretacji rajdowej ikony.

Samochody będą bazowały na standardowych trzydrzwiowych Renault 5, z mocno zmodyfikowaną karoserią zawierająca w większości elementy karbonowe. Legende Automobiles zamierza zamontować w nim czterocylindrowy silnik o mocy 400 KM, umiejscowiony centralnie. Dawny styl wnętrza ma być zachowany, ale do wykończenia będą użyte współczesne materiały.

Firma niestety nie ujawniła jeszcze żadnych szczegółów i nie znamy ceny samochodu oraz planowanej liczby egzemplarzy.

Galeria zdjęć: Renault 5 Turbo 3 Black Edition

Renault 5 Turbo 3 Black Edition 1 / 5 Autor zdjęcia: Legende Automobiles Renault 5 Turbo 3 Black Edition 2 / 5 Autor zdjęcia: Legende Automobiles Renault 5 Turbo 3 Black Edition 3 / 5 Autor zdjęcia: Legende Automobiles Renault 5 Turbo 3 Black Edition 4 / 5 Autor zdjęcia: Legende Automobiles Renault 5 Turbo 3 Black Edition 5 / 5 Autor zdjęcia: Legende Automobiles