Alpine A110 R to uosobienie lekkości i wysokich osiągów, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowych doznań na torach wyścigowych, ale z homologacją do poruszania się po drogach publicznych.

A110 R wyróżnia się przede wszystkim mniejszą masą samochodu. Dzięki intensywnym zabiegom obniżono jego wagę do 1082 kilogramów. W porównaniu z A110 S to o 34 kg mniej. Udoskonalona została również aerodynamika samochodu, aby zwiększyć siłę docisku i zmniejszyć opór aerodynamiczny. Po raz pierwszy w gamie A110 niektóre elementy, takie jak maska, tylna szyba i dyfuzor, zostały zaprojektowane na nowo, specjalnie dla tej wersji. Na radykalny charakter nowego modelu wpływają także specjalne nastawy zawieszenia, 1,8-litrowy silnik o mocy 300 KM i wyścigowy wystrój wnętrza, zapewniające użytkownikom niespotykanie intensywne doznania z jazdy.

Z czasem przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynoszącym zaledwie 3,9 sekundy, nowe Alpine A110 R przekracza kolejne granice sportowych osiągów. Dzięki zaangażowaniu w wyścigi marka dysponuje wiedzą i doświadczeniem najwyższej klasy, które wykorzystała w projektowaniu kolejnej wersji i jest bardziej niż kiedykolwiek gotowa do bicia wszelkich rekordów okrążeń na torze. Samochód, produkowany we Francji w Dieppe w zakładzie Alpine im. Jeana Rédélé, otwiera nowy rozdział w zakresie know-how marki w produkcji samochodów sportowych.

- Istotą samochodu sportowego jest jego lekkość - powiedział dyrektor Alpine, Laurent Rossi. - W nowym Alpine A110 R przesunęliśmy granicę lekkości. Każdy zaoszczędzony gram procentuje wyjątkowymi wrażeniami z jazdy. Doświadczenie naszych inżynierów i projektantów w zakresie redukcji masy, aerodynamiki i rozwoju umożliwiło tej nowej wersji, najbardziej radykalnej w gamie, osiągnięcie przyspieszenia od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,9 sekund. Prezentacja Alpine A110 R dzisiaj w Japonii to dla nas zaszczyt i powód do dumy. Doskonale ucieleśnia naszą wizję sportów motorowych.

informacja prasowa

Galeria zdjęć: Alpine A110 R

Alpine A110 R 1 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 2 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 3 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 4 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 5 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 6 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 7 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 8 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 9 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 10 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 11 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 12 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 13 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 14 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 15 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 16 / 17 Autor zdjęcia: Alpine Alpine A110 R 17 / 17 Autor zdjęcia: Alpine