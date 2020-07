amochód zapewnia zoptymalizowane systemy bezpieczeństwa, w tym m.in. światła Full LED dostępne już od pierwszego poziomu wyposażenia. Zaawansowane technologie na najwyższym poziomie, nowe systemy wspomagania prowadzenia w tym EASY PILOT – asystent jazdy w korku i na autostradzie, sześć dostępnych układów napędowych: benzynowe, wysokoprężne oraz nowa technologia Renault E-TECH Plug-In Hybrid są dostępne w czterech poziomach wyposażenia, w tym wersji R.S. Line. Nowe Renault Megane będzie dostępne w wersji hatchback i kombi od lipca 2020 oraz sedan w 2021 roku. Cena na rynku polskim zaczyna się od 75 900 zł.

Renault Megane to kultowy model. W ciągu 25 lat na całym świecie sprzedano 7 milionów sztuk Megane reprezentujących cztery generacje tego modelu. Nowy Megane to liczne zmiany stylistyczne, pełna gama silników, łącznie z rewolucyjną technologią E-TECH Plug-In Hybrid, i jeszcze więcej technologii, które podnoszą bezpieczeństwo oraz przyjemność jazdy. I jak zawsze dwa rodzaje nadwozia – hatchback i kombi.

Wyrazisty, dopracowany styl

Nowe Renault Megane jest zdecydowanie bardziej dojrzałym samochodem z dopracowaną stylistyką. Z przodu zobaczymy nowy zderzak ze zmienionym grillem z chromowanymi obramowaniami świateł przeciwmgłowych i wlotami powietrza. Tylny zderzak ma również zmieniony kształt. Nadkola są teraz mocniej wyprofilowane i mają nowe elementy ozdobne. Po zapadnięciu zmroku uwagę przyciągają podświetlane zewnętrzne klamki drzwi. Obręcze kół od 16 do 18” i antena w kształcie płetwy rekina nadają nowemu modelowi atrakcyjny wygląd.

Wszystkie światła są wykonane w technologii LED. Z przodu reflektory C-Shape 100% LED i reflektory Full LED PURE VISION są dostępne w standardzie już w podstawowej wersji wyposażenia.

Zapewniają o 30% większy zasięg wiązki światła, a w połączeniu ze światłami przeciwmgłowymi doświetlają zakręty. Tylne światła, również w 100% LED, zwracają uwagę nowymi listwami z efektem 3D. Sekwencyjne kierunkowskazy tylne dają efekt high-tech i przyciągają wzrok.

Bogaty pakiet zaawansowanych technologii

Wnętrze Megane jest przyjazne, zaprojektowane z myślą o ergonomii kierowcy, wyposażone w system MULTI-SENSE, przednie siedzenia z elektryczną regulacją, przyjemną w dotyku kierownicę już w podstawowej wersji wyposażenia i nowe rodzaje tapicerki. Wrażenie robi zwłaszcza nowy, w pełni cyfrowy 10,2” ekran wskaźników na tablicy rozdzielczej tuż przed oczami kierowcy oraz system multimedialny nowej generacji EASY LINK z dużym dotykowym ekranem 7 lub 9,3”. System, kompatybilny z Android Auto i Apple CarPlay, umożliwia spersonalizowanie ustawień różnych parametrów samochodu.

Nowy Megane jest wyposażony w najnowsze dostępne technologie wspomagania prowadzenia, które wprowadzają nas w erę samochodów autonomicznych:

• system kontroli bezpiecznej odległości (DW)

• system ostrzegania o kolizji czołowej (FCW)

• system kontroli pasa ruchu (LDW)

• system utrzymywania pasa ruchu (LKA)

• system kontroli martwego pola (BSW)

• system ostrzegania o nadmiernej prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)

• system EASY PILOT – asystent jazdy w korku i na autostradzie składający się z systemu utrzymania samochodu w osi pasa ruchu (LC) i aktywnego regulatora prędkości z funkcją Stop&Go (ACC Stop& Go)

• system wykrywania zmęczenia kierowcy (UTA)

• aktywny system wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych (AEBS)

• system wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego tyłem (RCTA)

Wersja R.S. Line

Nowy Megane to również pełna oferta silników i wersji wyposażenia. Poza wersjami Life, Zen i Intens, pojawia się wersja R.S. Line. Zastępuje ona dotychczasową wersję GT Line i wyróżnia się specjalnymi oznaczeniami z logo R.S. na przednich błotnikach i klapie bagażnika, podwójną chromowaną końcówką wydechu, diamentowanymi obręczami kół 17” ze stopów metali lekkich, tapicerką R.S. Line z alcantary z czerwonymi przeszyciami i podgrzewanymi, sportowymi fotelami. Czerwone przeszycia pojawiają się również na pokrytej skórą kierownicy.

Fani sportowych samochodów będą zachwyceni...

Odnowa gamy Megane obejmuje również sportowe wersje R.S. i R.S. Trophy, oczekiwane z niecierpliwością przez klientów ceniących sportowe emocje. Obie wersje są wyposażone w opracowany przez Alians RNM silnik 1,8 l z turbodoładowaniem i wtryskiem bezpośrednim, montowany także w Alpine A110.

Megane R.S. rozwija teraz moc 300 KM (podobnie jak poprzednia generacja Megane R.S. Trophy), a jego moment obrotowy zwiększono do 420 Nm (+30 Nm) w wersji ze skrzynią EDC i 400 Nm w przypadku skrzyni mechanicznej. Układ czterech kół skrętnych 4CONTROL i sportowe zawieszenie pozwalają na niezwykle dynamiczne pokonywanie ciasnych zakrętów i poprawiają przy tym stabilność. Nowy system R.S. Monitor podaje różne parametry samochodu w czasie rzeczywistym.

Nowy Megane R.S. Trophy jest wprost stworzony do torów wyścigowych. Wyróżnia się m.in. zawieszeniem Cup, dostępnym tylko w tej wersji.

Wyposażony w mechanizm różnicowy Torsen® o ograniczonym poślizgu, który ułatwia wchodzenie w zakręty i zapewnia większą skuteczność napędu przy wychodzeniu na prostą. Amortyzatory i sprężyny zawieszenia są twardsze odpowiednio o 25 i 30%, a stabilizator poprzeczny o 10% sztywniejszy w porównaniu z Megane R.S. Takie wyposażenie gwarantuje wyjątkową przyjemność prowadzenia.

Pełna oferta silników

Pełna oferta silników spełni wszystkie potrzeby i pragnienia użytkowników. Nowe Renault Megane oferuje następujące jednostki napędowe:

• TCe 115 ze skrzynią manualną 6-biegową

• TCe 140 ze skrzynią manualną 6-biegową

• TCe 140 ze skrzynią automatyczną EDC 7-biegową

• TCe 160 ze skrzynią automatyczną EDC 7-biegową

• Blue dCi 115 ze skrzynią manualną 6-biegową

• Blue dCi 115 ze skrzynią automatyczną EDC 7-biegową

• E-TECH 160 Plug-In Hybrid ze skrzynią automatyczną MMT

Marka, która od ponad 10 lat jest pionierem i ekspertem w segmencie samochodów elektrycznych, wprowadza także w Megane nowy napęd hybrydowy typu plug-in E-TECH o mocy 160 KM, który będzie dostępny w wersji Megane Grandtour już w momencie debiutu rynkowego. Dzięki akumulatorowi trakcyjnemu o pojemności 9,8 kWh (400 V) nowy Megane E-TECH Plug-In Hybrid dysponuje zasięgiem umożliwiającym pokonywanie w trybie w 100% elektrycznym z prędkością do 135 km/h tras o długości do 50 km w cyklu mieszanym (WLTP) i do 65 km w cyklu miejskim (WLTP City). Rozruch odbywa się zawsze w trybie elektrycznym. Nowy model umożliwia codzienne dojazdy bez zużywania paliwa i emisji spalin, a w weekend lub w czasie wakacji świetnie sprawdzi się na dłuższych trasach. Dzięki tej technologii Megane E-TECH Plug-in Hybrid może się poszczycić rekordowo niskim zużyciem paliwa od 1,3 l/100 km i niewielką emisją CO2 od 28 g/km w cyklu mieszanym (WLTP). Nowe Renault Megane Grandtour E-TECH 160 Plug-In Hybrid jest dostępne w 3 wersjach wyposażenia: Zen, Intens oraz R.S. Line.

informacja prasowa