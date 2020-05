Największy i najbardziej wszechstronny model rodziny MINI wnosi frajdę z jazdy i indywidualność na nowym poziom. Precyzyjnie dopracowana stylistyka, atrakcyjne nowe elementy wyposażenia oraz innowacyjne technologie w zakresie obsługi i łączności sieciowej potwierdzają pozycję nowego MINI Countryman jako wyjątkowego modelu w segmencie samochodów kompaktowych premium. Solidna koncepcja pojazdu, przestronne wnętrze z pięcioma pełnowymiarowymi siedzeniami i opcjonalnym napędem na wszystkie koła ALL4 czynią go niepowtarzalnym, wszechstronnym samochodem gwarantującym typową frajdę MINI nie tylko w codziennej jeździe, ale również na długich dystansach, a nawet w terenie. Wariant z hybrydowym napędem plug-in oraz w nowe usługi cyfrowe MINI Connected pokazują zaawansowany charakter nowego MINI Countryman. A nowe oferty w zakresie wyposażenia dodatkowego i oryginalnych akcesoriów MINI umożliwiają większą niż kiedykolwiek dotąd indywidualizację samochodu.

Poprzez nowe MINI Countryman brytyjska marka kontynuuje pozyskiwanie nowych grup odbiorców. Ten podbój rozpoczął się wraz z pierwszą generacją MINI Countryman. Pierwszy model o długości zewnętrznej przekraczającej cztery metry, czworgu drzwiach i dużej klapie tylnej, pięciu miejscach i napędzie na wszystkie koła stworzył podstawy dla niezwykle udanego wejścia MINI w segment samochodów kompaktowych premium. Aktualnie prawie 30 procent globalnej sprzedaży wszystkich modeli marki przypada na MINI Countryman.

W obecnej generacji po raz kolejny istotnie zoptymalizowano wnętrze, wszechstronność, funkcjonalność oraz komfort jazdy. Ponadto MINI Countryman stało się pionierem w zakresie mobilności bez lokalnej emisji spalin. Model hybrydowy plug-in MINI Cooper SE Countryman ALL4 (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 2,0-1,7 l/100 km; zużycie energii w cyklu mieszanym: 14,0-13,1 kWh/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 45-40 g/km) łączy w sobie wzorcową wydajność i hybrydowy napęd na wszystkie koła z opcją czysto elektrycznej frajdy z jazdy.

W nowym MINI Countryman oprócz napędu hybrydowego plug-in oferowane są trzy silniki benzynowe i trzy wysokoprężne wyposażone w najnowszą technologię MINI TwinPower Turbo. Gruntownie odświeżone jednostki obejmują zakres mocy od 75 kW (102 KM) do 140 kW (190 KM) (zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 6,3-4,1 l/100 km; emisja CO2 w cyklu mieszanym: 144-107 g/km) i już teraz spełniają normę emisji Euro 6d, która będzie obowiązywać dopiero w 2021 r. Cztery wersje można opcjonalnie życzenie połączyć z napędem na wszystkie koła ALL4.

Charakterystyczne proporcje, potężna charyzma.

Dzięki charakterystycznym proporcjom nowe MINI Countryman jest natychmiast rozpoznawalne jako największy model tej marki. Typowa dla MINI trójbryłowa karoseria z właściwą dla tego modelu linią dachu ma tu szczególnie wyrazistą interpretację. Wyprostowana sylwetka i zwiększony prześwit wskazują na dużą przestrzeń wewnątrz, solidny charakter oraz fascynujące właściwości jezdne – również poza utwardzonymi drogami. Opcjonalna stylistyka zewnętrzna MINI ALL4 i relingi dachowe oferowane również w wyposażeniu dodatkowym podkreślają wszechstronność nowego MINI Countryman. Zoptymalizowane aerodynamicznie elementy zewnętrzne opcjonalnego pakietu John Cooper Works tworzą sportowe akcenty.

Precyzyjnie zmodyfikowana stylistyka przodu jeszcze mocniej podkreśla charyzmę nowego MINI Countryman. Nowa struktura poszycia zderzaka lakierowanego teraz w całości w kolorze karoserii zapewnia bardzo klarowny i szlachetny wygląd. Przeprojektowana atrapa chłodnicy ma typowy dla MINI sześciokątny kształt i wąskie jednoczęściowe chromowane obramowanie. Wlot powietrza w modelach MINI One Countryman, MINI Cooper Countryman, MINI One D Countryman i MINI Cooper D Countryman podzielony jest trzema poziomymi listwami. Atrapę chłodnicy nowego MINI Cooper S Countryman i nowego MINI Cooper SD Countryman wyróżnia sześciokątny wzór grilla z czerwonym „S” i pojedyncza chromowana listwa.

Intensywne światło: reflektory diodowe teraz w wyposażeniu standardowym.

Nowy przód MINI Countryman ma teraz w standardzie reflektory diodowe. W najnowszej wersji reflektory te wyróżniają się szczególnie szlachetną stylistyką podkreślającą użytą technologię źródeł światła. Oryginalne, lekko asymetrycznie zaokrąglone kontury reflektorów dodatkowo podkreśla otaczający je pasek świetlny pełniący zarówno funkcję świateł dziennych, jak i kierunkowskazów. Światła zakrętowe wchodzące w zakres reflektorów diodowych zapewniają mocne doświetlenie bocznych obszarów drogi przy skręcaniu.

Ponadto standardowe wyposażenie nowego MINI Countryman obejmuje również diodowe reflektory przeciwmgłowe. Pasek świetlny w górnej części półkola reflektorów przeciwmgłowych pełni funkcję świateł pozycyjnych.

Jako nowa opcja dostępne są diodowe reflektory adaptacyjne ze światłami drogowymi ze zmiennym rozkładem światła i funkcją matrycową. Oferują oświetlenie zakrętów i skrętne oraz automatycznie dostosowują swoje działanie do sytuacji na drodze i warunków pogodowych. W ruchu miejskim i przy widoczności ograniczonej ze względu na warunki atmosferyczne włączenie przyciemnionego światła do zakrętów zapewnia lepsze doświetlenie bocznej części drogi. Podczas jazdy na autostradach zasięg świateł mijania może być odpowiednio zwiększony.

Oprócz tego diodowe reflektory adaptacyjne nowego MINI Countryman oferują automatyczne, selektywne przyciemnianie świateł drogowych. W innowacyjnej technologii matrycowej światła drogowe podzielone są na cztery segmenty diodowe, które powyżej prędkości 70 km/h włączają i wyłączają się niezależnie od siebie. Gdy kamera przednia nowego MINI Countryman zarejestruje pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka lub poprzedzający, to część drogi, w której ten pojazd się znajduje, oświetlana jest tylko przez światła mijania, a pozostałe elementy świateł drogowych nadal oświetlają jezdnię. W ten sposób matrycowe światła drogowe skutecznie zwiększają widoczność, zapobiegając jednocześnie oślepianiu innych uczestników ruchu.

Nowa stylistyka pasa tylnego z lampami diodowymi z motywem flagi Union Jack.

Z nowym poszyciem pas tylny przyczynia się również do szczególnie mocnego i nowoczesnego wyglądu nowego MINI Countryman. Pionowe lampy tylne z chromowaną ramką stanowią ekskluzywny, niepowtarzalny akcent nawiązujący do brytyjskiego pochodzenia marki. Wszystkie funkcje świetlne działają standardowo w technologii diodowej. Struktura graficzna źródeł światła bazuje na motywie flagi Union Jack, tworząc niepowtarzalny znak rozpoznawczy zarówno w dzień, jak i w nocy.

Efektowny wygląd: dwa nowe lakiery, elementy zewnętrzne w kolorze Piano Black i nowe obręcze kół ze stopów lekkich.

Wybór kolorów lakieru otwiera nowe możliwości uzyskania indywidualnego wyglądu samochodu. Nowością w ofercie są lakiery metalizowane w kolorze White Silver i Sage Green. W zależności od modelu dach i lusterka zewnętrzne nowego MINI Countryman, mogą być lakierowane – oprócz koloru karoserii – w kolorze czarnym, białym lub srebrnym.

Szczególnie efektowny wygląd zapewnia nowa stylistyka zewnętrzna Piano Black oferowana we wszystkich wariantach nowego MINI Countryman. W opcjonalnej stylistyce zewnętrznej Piano Black obramowania reflektorów, lamp tylnych, atrapy chłodnicy i ozdobników bocznych oraz klamki i oznaczenie modelu wykonane są w błyszczącym kolorze czarnym zamiast chromu. W ofercie oryginalnych akcesoriów MINI dostępne są dodatkowe elementy w błyszczącym kolorze czarnym. Również logo MINI oraz napisy „Cooper S” i „ALL4” oferowane są tam w wersji Piano Black. Asortyment obejmuje też pasujące nakładki na lusterka zewnętrzne i ozdobniki boczne z szaro-czarnym wzorem flagi w wersji Night Jack.

W zależności od silnika nowe MINI Countryman wyposażone jest standardowo w 16-calowe lub 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich. W wyposażeniu dodatkowym i w ofercie oryginalnych akcesoriów MINI dostępne są obręcze kół ze stopów lekkich w rozmiarach do 19 cali. Nowością w programie fabrycznego wyposażenia dodatkowego są 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich Channel Spoke Black oraz 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich w stylistyce Turnstile Spoke 2-tone.

Wnętrze: dużo przestrzeni i jeszcze więcej miejsca dla indywidualnego stylu.

Nowe MINI Countryman łączy w sobie wszechstronne właściwości jezdne z uniwersalnym wnętrzem. Z tyłu znajdują się trzy pełnowymiarowe siedzenia. Tylną kanapę można też wykorzystać do zwiększenia przestrzeni ładunkowej. Złożenie oparcia tylnej kanapy dzielonego w proporcjach 40:20:40 pozwala zwiększyć pojemność bagażnika z 450 do 1390 l.

Nowe opcje oraz wzbogacona struktura oferty umożliwia indywidualizację wnętrza według indywidualnego stylu klienta. Nowością w ofercie tapicerek jest skórzana wersja Chester Indigo Blue i Chester Malt Brown. Dostępna dotychczas oddzielna opcja Colour Line obejmująca dolną część deski rozdzielczej i boczki drzwi stanowi teraz część tapicerki skórzanej w danej kolorystyce.

Modele MINI Cooper S Countryman, MINI Cooper SD Countryman i MINI Cooper SE Countryman ALL4 są teraz standardowo wyposażone w powierzchnie wewnętrzne Piano Black na kokpicie i drzwiach. Mają dodatkowo listy akcentowe w ciemnej wersji British Oak. We wszystkich modelach dostępna jest opcjonalnie nowa wersja niezwykle ekskluzywnych powierzchni wewnętrznych MINI Yours. Opcjonalna stylistyka wnętrza MINI Yours Shaded Silver prezentuje stylowy sportowy charakter, łącząc podświetlaną listwę kokpitu w wersji Shaded Silver z listwami ozdobnymi drzwi w kolorze Dark Silver oraz z listwami akcentowymi w kolorze Hazy Grey.

Silniki ze zoptymalizowaną technologią MINI TwinPower Turbo i oczyszczaniem spalin zgodnym z normą emisji Euro 6d.

Gruntownie odświeżona oferta silników zapewnia w nowym MINI Countryman jeszcze lepszą relację między frajdą z jazdy a zużyciem paliwa. Oprócz dalszych optymalizacji emisji CO2 konsekwentnie poprawiono również inne parametry emisji, m.in. poprzez zastosowanie filtrów GPF w silnikach benzynowych oraz katalizatorów SCR z wtryskiem AdBlue w jednostkach wysokoprężnych. Dzięki temu wszystkie warianty nowego MINI Countryman spełniają wyjątkowo surową normę emisji spalin Euro 6d.

Technologia MINI TwinPower Turbo zastosowana w trzycylindrowych silnikach benzynowych nowego MINI One Countryman i nowego MINI Cooper Countryman oraz w czterocylindrowym silniku benzynowym nowego MINI Cooper S Countryman obejmuje teraz kolektor wydechowy wbudowany wraz z układem turbodoładowania w głowicę cylindrów. Zapewnia to m.in. bardzo efektywne chłodzenie spalin i systemu doładowania. Z kolei nowy zawór chłodzenia „split cooling” umożliwia redukcję chłodzenia skrzyni korbowej przy niewielkich obciążeniach. Bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach benzynowych pracuje teraz pod ciśnieniem zwiększonym z 200 do 350 barów.

Zarówno silniki benzynowe, jak i wysokoprężne mają nowy alternator odwracalny o zoptymalizowanej sprawności. W jednostkach trzycylindrowych w nowym MINI One D Countryman i czterocylindrowych w nowym MINI Cooper D Countryman i nowym MINI Cooper SD Countryman technologia MINI TwinPower Turbo obejmuje układ turbodoładowania z recyrkulacją spalin i bezpośrednim wtryskiem Common Rail. Dwustopniowe turbodoładowanie stosowane dotychczas wyłącznie w najmocniejszym silniku wysokoprężnym optymalizuje teraz również reakcję czterocylindrowego silnika MINI Cooper D Countryman. Wtryskiwacze układu wtrysku bezpośredniego podają paliwo do komór spalania pod ciśnieniem do 2500 barów.

ALL4 opcjonalnie w czterech wersjach silnikowych – i standard w modelu hybrydowym plug-in.

Napęd na wszystkie koła ALL4 jako alternatywa dla typowego napędu przedniego mocy na przednie koła oferowany opcjonalnie w czterech wariantach modelowych nowego MINI Countryman zapewnia odczuwalnie wyższą trakcję, stabilność jazdy i zwrotność. Szybkie i precyzyjne sterowanie elektroniczne gwarantuje zmienny i dostosowany do wszystkich nawierzchni i warunków pogodowych rozdział mocy napędu na przednie i tylne koła.

Nowe MINI Cooper SE Countryman ALL4 wyposażone jest standardowo w hybrydowy napęd na wszystkie koła. Powstaje dzięki precyzyjnej współpracy silnika benzynowego napędzającego przednie koła oraz synchronicznego silnika elektrycznego napędzającego tylne koła. Oba napędy dają razem moc systemową 165 kW (224 KM). Technologia eDrive dostępna w najnowszych modelach hybrydowych plug-in BMW Group obejmuje również wysokonapięciowy akumulator litowo-jonowy o pojemności energetycznej brutto wynoszącej 9,6 kWh. Dzięki temu nowe MINI Cooper SE Countryman ALL4 uzyskuje samym napędzie elektrycznym zasięg od 55 do 61 km.

8-stopniowa skrzynia Steptronic w wyposażeniu standardowym dwóch kolejnych modelach.

Nowe MINI Cooper SE Countryman ALL4 wyposażone jest standardowo w 6-stopniową skrzynię Steptronic. MINI Cooper Countryman ALL4 i MINI Cooper D Countryman ALL4 są teraz standardowo wyposażone w 8-stopniową skrzynię Steptronic, podobnie jak MINI Cooper S Countryman ALL4, MINI Cooper SD Countryman i MINI Cooper SD Countryman ALL4. Opcjonalnie dostępna jest również w MINI Cooper D Countryman. We wszystkich pozostałych modelach oprócz standardowej 6-biegowej skrzyni manualnej oferowana jest 7-stopniowa skrzynia dwusprzęgłowa Steptronic.

Najmocniejsze wersje benzynowe i wysokoprężne mają jako dodatkową opcję również 7-stopniową sportową skrzynię dwusprzęgłową Steptronic albo 8-stopniową sportową skrzynię Steptronic. Umożliwiają szczególnie szybkie zmiany przełożeń i jeszcze wyższą dynamikę przełączania biegów.

