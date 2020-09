Nowe Porsche Panamera z kolejnym wariantem hybrydowym

Nowa Panamera Turbo S o mocy 463 kW (630 KM) z powodzeniem podtrzymuje dążenia producenta sportowych samochodów do oferowania najlepszych osiągów w swojej klasie. Najnowsza topowa odmiana znacznie przebija osiągami poprzedni wariant Panamera Turbo. Porsche kontynuuje również realizację strategii E-Performance. Nowością w gamie hybryd plug-in jest Panamera 4S E-Hybrid z zupełnie nowym zespołem napędowym o mocy 412 kW (560 KM). W porównaniu z poprzednimi wersjami hybrydowymi zasięg w trybie elektrycznym wzrósł tu nawet o 30%. Udoskonalone komponenty podwozia i systemy kontroli w połączeniu z nową generacją sterowania układu kierowniczego oraz zmienionym ogumieniem sprawiają, że nowe Porsche Panamera zapewnia jeszcze większy komfort i ma jeszcze więcej sportowego charakteru.

Turbo S: od 0 do 100 km/h w 3,1 sekundy

Dysponując mocą 463 kW (630 KM) oraz maksymalnym momentem obrotowym 820 Nm, nowa Panamera Turbo S oferuje o 59 kW (80 KM) i o 50 Nm więcej od poprzedniego flagowego wariantu Turbo z jednostką spalinową. Zdecydowanie pozytywnie wpływa to na osiągi: w trybie Sport Plus odmiana Turbo S przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,1 sekundy. Zaprojektowany w Weissach i wytwarzany w Zuffenhausen znany 4-litrowy silnik V8 biturbo został gruntownie przebudowany, by samochód mógł osiągnąć prędkość maksymalną 315 km/h. Aby w kontrolowany sposób przenieść ogromną siłę napędową na drogę i zmaksymalizować dynamikę na zakrętach, trójkomorowe zawieszenie pneumatyczne, system Porsche Active Suspension Management (PASM) oraz układ stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) wraz z Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) zostały odpowiednio zoptymalizowane i przystosowane do wymagań każdego konkretnego wariantu.

Nowa Panamera Turbo S udowodniła już swoje bezkompromisowe osiągi na legendarnej północnej pętli Nürburgringu – najbardziej wymagającego toru wyścigowego na świecie. Kierowca testowy Lars Kern pokonał tam okrążenie o długości 20 832 m w ciągu 7:29,81 min. To nowy oficjalny rekord w klasie samochodów luksusowych.

Zoptymalizowane systemy podwozia: więcej sportowego charakteru, więcej komfortu

Jednostka V8 biturbo pod maską Porsche Panamera GTS została zoptymalizowana ze szczególnym naciskiem na sposób oddawania mocy – jej krzywa pnie się w górę aż do ogranicznika prędkości obrotowej silnika. Dzięki temu charakterystyka silnika przypomina wolnossące motory w klasycznych autach sportowych. Nowa Panamera GTS zapewnia moc o 15 kW (20 KM) wyższą od poprzedniczki – generuje 353 kW (480 KM) oraz 620 Nm. Tradycyjne właściwości akustyczne „V-ósemki” są słyszalne jeszcze bardziej niż dotąd, w czym zasługa nowego standardowego sportowego układu wydechowego z asymetrycznie umieszczonymi tylnymi tłumikami.

Nowe odmiany Porsche Panamera i Panamera 4 są teraz wyposażone w znany na wszystkich światowych rynkach silnik V6 biturbo o pojemności 2,9 litra. Jego parametry pozostają niezmienne – moc wynosi 243 kW (330 KM), a maksymalny moment obrotowy to 450 Nm.

Podwozie oraz układy sterowania we wszystkich nowych wydaniach Porsche Panamera skonfigurowano z myślą o uzyskaniu sportowego, a przy tym komfortowego charakteru. Niektóre układy zostały nawet zaprojektowane całkowicie od zera. Na przykład zmodernizowany system Porsche Active Suspension Management (PASM) zapewnia odczuwalną poprawę komfortu tłumienia, a sterowanie elektrycznym systemem stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control Sport (PDCC Sport) oferuje lepszą stabilność nadwozia. W ramach modernizacji debiutuje też nowa generacja wyposażenia z zakresu sterowania układu kierowniczego oraz ogumienia.

Panamera 4S E-Hybrid z akumulatorem o pojemności 17,9 kWh i zasięgiem w trybie elektrycznym do 54 km

Porsche prezentuje kolejny zorientowany na wysokie osiągi hybrydowy wariant plug-in – Panamera 4S E-Hybrid. Inteligentne połączenie silnika elektrycznego o mocy 100 kW (136 KM), zintegrowanego z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową PDK, oraz 2,9-litrowej jednostki V6 biturbo o mocy 324 kW (440 KM) generuje moc systemową 412 kW (560 KM) i maksymalny systemowy moment obrotowy 750 Nm. Nic więc dziwnego, że osiągi są imponujące: w połączeniu ze standardowym pakietem Sport Chrono sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 3,7 sekundy, a maksymalna prędkość wynosi 298 km/h. W porównaniu z poprzednimi wariantami hybrydowymi, dzięki zastosowaniu zoptymalizowanych ogniw, pojemność akumulatora brutto wzrosła z 14,1 do 17,9 kWh, a tryby jazdy zostały zmodyfikowane pod kątem jeszcze efektywniejszego wykorzystywania energii. W trybie elektrycznym Panamera 4S E-Hybrid ma zasięg do 54 km (zgodnie z cyklem WLTP EAER City; NEDC: do 64 km).

„Ostrzejszy” design, bardziej wyrazista prezencja

Nowe Porsche Panamera – w zależności od układu napędowego dostępne nie tylko jako sportowa limuzyna, ale także jako Sport Turismo lub wariant Executive z wydłużonym rozstawem osi – jest teraz fabrycznie wyposażone w opcjonalny wcześniej przedni pas Sport Design z efektownym wypełnieniem wlotów powietrza, dużymi otworami chłodzącymi po bokach oraz jednorzędowymi modułami przedniego oświetlenia. Zupełnie nowy przód Porsche Panamera Turbo S wyróżnia się większymi bocznymi wlotami powietrza i nowo zaprojektowanymi elementami w kolorze nadwozia, które – łącząc się ze sobą w poziomie – podkreślają szerokość pojazdu. Podwójne moduły przedniego oświetlenia wersji Turbo są teraz znacznie bardziej oddalone od siebie.

Przez pokrywę bagażnika przebiega zmodernizowany tylny pas świetlny wraz z charakterystycznym konturem. Tworzy w ten sposób harmonijne połączenie dwóch nowo zaprojektowanych lamp LED. Warianty GTS są standardowo wyposażone w nowe przyciemnione tylne światła Exclusive Design z dynamiczną wizualizacją funkcji oświetlenia powitalnego/pożegnalnego. Do oferty dodano trzy nowe rodzaje 20- i 21-calowych obręczy – tym samym ich gama obejmuje teraz 10 różnych wzorów.

Cyfrowe systemy łączności i wsparcia zapewniają bezpieczeństwo i komfort

System Porsche Communication Management (PCM) wzbogacił się o dodatkowe funkcje i cyfrowe usługi, takie jak udoskonalona obsługa głosowa, radar ryzyka z aktualnym oznakowaniem drogi i informacjami o zagrożeniach, bezprzewodową łączność Apple® CarPlay oraz wiele innych usług Connect. Porsche Panamera oferuje też szeroką gamę innowacyjnych systemów oświetlenia i wsparcia kierowcy, takich jak standardowy Asystent utrzymania pasa ruchu z systemem rozpoznawania znaków drogowych, a także Porsche InnoDrive z adaptacyjnym tempomatem, Asystent jazdy nocą, Asystent zmiany pasa ruchu, matrycowe reflektory LED z PDLS Plus, Asystent parkowania z widokiem otoczenia czy wyświetlacz przezierny (head-up).

informacja prasowa