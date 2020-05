Nowoczesne systemy bezpieczeństwa Skody

Są one wyposażone w najnowsze systemy asystujące, takie jak dostępne w wyposażeniu standardowym LANE ASSIST oraz FRONT ASSIST z funkcją awaryjnego hamowania. Opcjonalnie w obu modelach dostępnych jest również wiele innych systemów bezpieczeństwa, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów od czasu wprowadzenia aut na rynek w 2019 roku. Dostępne wyposażenie modeli KAMIQ i SCALA pokazuje, że komfort i bezpieczeństwo kierowców należą do priorytetów ŠKODY.

Wszyscy klienci obydwu modeli otrzymują w wyposażeniu standardowym systemy LANE ASSIST oraz FRONT ASSIST. Ten pierwszy wykorzystuje kamerę umieszczoną na przedniej szybie do wykrywania granic pasa ruchu i oznaczenia dróg. Dzięki temu może ostrzec kierowcę o niezamierzonej zmianie pasa, a w razie braku reakcji zaingerować w układ kierowniczy. FRONT ASSIST natomiast monitoruje odległość od samochodu jadącego z przodu i ostrzega kierowcę o zbliżającym się zderzeniu. Może także automatycznie zahamować pojazd w celu uniknięcia kolizji lub zminimalizowania jej skutków. Asystent wykrywania pieszych i rowerzystów wchodzący w skład FRONT ASSIST jest aktywny także przy prędkościach od 5 do 60 km/h.

SIDE ASSIST, który jest dostępny jako opcja dla modeli SCALA i KAMIQ, ostrzega o pojazdach nadjeżdżających z tyłu lub znajdujących się w martwym punkcie za pomocą sygnałów świetlnych widocznych w obudowie lusterek bocznych lub poprzez wibracje w kierownicy. Wykorzystuje do tego celu dwa czujniki umiejscowione w tylnej części pojazdu i monitoruje obszar w odległości do 70 m za autem. W 2019 roku jeden na pięć modeli ŠKODY SCALA (20,2 proc.) na rynek europejski został wyprodukowany z tym systemem. Dla miejskiego SUV-a KAMIQ, asystent SIDE ASSIST został zintegrowany z systemem REAR TRAFFIC ALERT, który dodatkowo podczas wyjazdu z miejsca parkingowego, ostrzega o samochodach i obiektach przemieszczających się z tyłu.

Kierowcy ŠKODY KAMIQ często zamawiają dodatkowe poduszki powietrzne: 44,8 proc. egzemplarzy modelu na rynku europejskim zostało wyposażonych w opcjonalną poduszkę powietrzną osłaniającą kolana kierowcy, a 15,1 proc. posiadało aktywny system ochrony pasażerów CREW PROTECT ASSIST, zawierający dodatkowo boczne poduszki powietrzne. Na opcjonalną poduszkę powietrzną na kolana zdecydowało się 19 proc. klientów modelu SCALA.

Klienci modeli SCALA i KAMIQ cenią komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy

Aktywny tempomat ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) współpracuje w modelach SCALA oraz KAMIQ z systemem FRONT ASSIST w celu dostosowania prędkości do poprzedzającego pojazdu. Ponad jedna trzecia klientów modelu KAMIQ w Europie (34,5 proc.) zdecydowała się na wybór tego inteligentnego systemu, który automatycznie utrzymuje pożądaną prędkość do 210 km/h i jest w stanie samodzielnie zahamować w przypadku niebezpiecznej sytuacji na drodze. W ten system zostało wyposażonych także 25 proc. egzemplarzy modelu SCALA. Asystent wykrywający zmęczenie u kierowcy znalazł się w wyposażeniu 19,3 proc. samochodów ŠKODA KAMIQ i 17,4 proc. modeli SCALA. Dużą popularnością w obydwu modelach cieszy się kamera cofania, którą zamówiło 45 proc. klientów ŠKODY SCALA i 51 proc. ŠKODY KAMIQ. Podczas gdy wszystkie modele SCALA i KAMIQ posiadają funkcję automatycznego włączania świateł mijania, gdy zapada zmrok lub zaczyna padać, opcjonalny system AUTO LIGHT ASSIST oferuje również opcję ściemniania świateł drogowych podczas zbliżania się nadjeżdżających pojazdów. Ta dodatkowa funkcja została wybrana przez 22,8 proc. nabywców ŠKODY SCALA i 17,8 proc. kierowców modelu KAMIQ. 71,4 proc. dostarczonych modeli SCALA i 81,4 proc. modeli KAMIQ zostało wyposażonych w opcjonalny czujnik deszczu.

- Aktualnie dostępne w naszych modelach systemy asystujące spełniają już częściowo autonomiczne funkcje, które wspierają kierowcę w określonych sytuacjach i zwiększają bezpieczeństwo podczas jazdy. System jest w stanie szybciej niż człowiek wykryć zbliżające się zagrożenie i w ten sposób zapobiec wypadkowi. Jednakże musimy pamiętać, że to kierowca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie pojazdu, dlatego musi cały czas trzymać ręce na kierownicy i powinien cały czas kontrolować sytuację. Nasze systemy chętnie go w tym wspomogą. – komentuje Jaroslav Krejča, Series Manager of Overall Vehicle Small w ŠKODA AUTO.

W tym roku ŠKODA obchodzi 125. rocznicę działalności i bardziej niż kiedykolwiek wcześniej stawia na wykorzystanie innowacyjnych technologii w swoich modelach. Oferowane systemy asystujące, zwiększające bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy nie bez powodu cieszą się popularnością wśród klientów i stanowią potwierdzenie wieloletniego sukcesu funkcjonowania marki.

