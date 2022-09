W tym tygodniu premierę miała siódma generacja Forda Mustanga. Model drogowy w zależności od wersji, będzie wyposażany w 2,3 litrowy silnik EcoBoost lub pięciolitrową jednostkę Coyote V8 opracowaną przez Ford Performance i zbudowaną w M-Sporcie.

Podczas gdy wiele specyfikacji wyścigowych, które będą opierały się na nowym modelu, jeszcze formalnie nie zostało ujawnionych, pierwsze spojrzenie na samochód drogowy daje wgląd w przyszłość programów Forda w wyścigach długodystansowych, GT, Supercars, NASCAR i NHRA.

Nowy Mustang będzie startował w NHRA i Supercars w przyszłym roku, w ramach wchodzących wtedy w życie przepisów Gen3. W NASCAR Cup Series S650 zadebiutuje w 2024 roku.

Sezon 2024 rozpocznie też nowy program w GT3 i GT4 prowadzony przez Multimatic Motorsports. Do wersji GT3 trafi wspomniana jednostka Coyote V8.

To właśnie wtedy obecne klasy GTE zastąpi w WEC i Le Mans nowa kategoria bazująca na platformie GT3.

Mark Rushbrook dyrektor Ford Performance Motorsports powiedział, że nowy samochód GT3 i rozwój jego silnika są na dobrej drodze do uzyskania homologacji w trzecim kwartale 2023 roku przed przygotowaniem do produkcji i sprzedaży na początku 2024 roku.

- Zainteresowanie samochodem jest ogromne - przekazał Rushbrook dla Daily Sportscar. - Martwię się jednak, czy uda nam się zbudować wystarczająco dużo egzemplarzy, aby zaspokoić popyt. Rzecz jasna zwracamy baczną uwagę na łańcuch dostaw, który jest dla nas takim samym problemem, jak dla wszystkich innych.

Pytany o powrót Forda do FIA WEC i Le Mans, odparł: LM GT3 i FIA WEC są oczywiście dla nas bardzo ważne i cieszymy się, że doszło do zmian w klasie GT. W przypadku WEC i Le Mans nie można w tej kategorii wystawić zespołu fabrycznego, jest ona skierowana do ekip klienckich. Naszym zamiarem jest, aby mogli ścigać się w tej serii już w sezonie 2024.

Dopytywany o możliwe wcześniejsze starty w wyścigach długodystansowych, odparł: - Przygotujemy dwa samochody testowe, z którymi będziemy pracowali na różnych torach. Może zaliczymy testowo jakieś zawody pod koniec 2023 roku, ale na razie nic nie zostało zadecydowane w tej kwestii.

Na początku tego roku Rushbrook wskazywał, że nie interesuje ich budowa prototypu LMDh. Teraz stwierdził, że „zawsze oceniają różne opcje”.

Ford Mustang 1 / 4 Autor zdjęcia: Ford Performance Ford Mustang 2 / 4 Autor zdjęcia: Ford Performance Ford Mustang 3 / 4 Autor zdjęcia: Ford Performance Ford Mustang 4 / 4 Autor zdjęcia: Ford Performance