Mercedes AMG One znów to zrobił, pobił kolejny rekord okrążenia. Po zdobyciu miana najszybszego auta produkcyjnego na torach Nurburgring, Red Bull Ring i Hockenheim w zeszłym roku, hipersamochód z silnikiem F1 dodał niedawno do swojej kolekcji trofeów tor w Monzy. Fabryczny kierowca testowy Mercedesa-AMG Maro Rene Engel potrzebował zaledwie jednej minuty i 43,902 sekund na pokonanie okrążenia słynnego włoskiego obiektu.

AMG twierdzi, że poprawiło poprzedni rekord o niebotyczne dwanaście sekund, tym samym detronizując Porsche 911 GT3 RS generacji 991.2 i jego czas pojedynczego kółka wynoszący jedną minutę i 55,30 sekund. The One wykręcił rekord będąc wyposażonym w opony Michelin Pilot Sport Cup 2 R MO, zaprojektowane specjalnie dla tej zelektryfikowanej bestii.

Valkyrie to jedyny samochód, który ma szansę zdetronizować AMG One, ale Aston Martin nie przymierza się do ustanawiania nowych rekordów. W międzyczasie flagowa maszyna wyczynowa Mercedesa króluje dzięki skomplikowanej, 1,6-litrowej turbodoładowanej jednostce V6 i czterem silnikom elektrycznym wytwarzającym łącznie 1,048 KM.

W zeszłym roku w kwalifikacjach do GP Włoch na Autodromo Nazionale di Monza najszybszy Charles Leclerc uzyskał 1:20.161.

Przypominamy, że AMG One zapewnia niesamowite przyspieszenie, osiągając 100 km/h w 2,9 sekundy i rozpędzając się od 0 do 200 km/h w 7 sekund, w drodze do prędkości maksymalnej 352 km/h. Sześciocylindrowy silnik rozkręcający się do 11 000 obrotów na minutę musi być regenerowany raz na 50 000 kilometrów, choć raczej niewielu właścicieli tego pojazdu będzie nim jeździć tak wiele.

Składanego ręcznie One powstanie zaledwie 275 egzemplarzy i jest montowany w zakładzie AMG w Coventry w Wielkiej Brytanii, a hybrydowy układ napędowy pochodzi z oddziału Mercedes-AMG High Performance Powertrains w Brixworth.